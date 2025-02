V, Invasión Extraterrestre: cómo están hoy los protagonistas de la serie que marcó los 80

La iconica intro de V Invasión extraterrestre

En 1983, la televisión estadounidense presenció la llegada de una de sus ficciones más icónicas: V, Invasión Extraterrestre. La miniserie de ciencia ficción, que narraba la llegada de una raza de extraterrestres aparentemente benévolos, pero en realidad depredadores disfrazados de salvadores, conquistó al público con su impacto visual y su potente mensaje político. Lo que pocos sabían en ese momento era que su creador, Kenneth Johnson, no había concebido la historia con alienígenas, sino como una parábola sobre el auge del fascismo.

El punto de partida de V fue la novela It Can’t Happen Here, de Sinclair Lewis, publicada en 1935, en la que el autor imaginaba un futuro en el que un partido fascista tomaba el control de Estados Unidos. Johnson se sintió profundamente influenciado por este relato y escribió Storm Warnings, un guion que narraba un escenario similar. Sin embargo, cuando llevó su idea a la cadena NBC, los ejecutivos no estaban convencidos de que el público estadounidense comprendiera una historia sobre el ascenso del fascismo. En una reunión clave con Brandon Tartikoff, presidente de entretenimiento de la cadena, y Jeff Sagansky, joven ejecutivo que luego se convertiría en presidente de CBS, Johnson recibió una sugerencia que cambiaría el rumbo de la historia.

"V, invasión extraterrestre", creada por Kenneth Johnson, inicia como una parábola sobre el fascismo antes de transformarse en una historia de alienígenas (HBO Max)

El directivo insistió en que los antagonistas fueran más claros para el público y sugirió que fueran soviéticos o chinos. En ese momento, Sagansky lanzó la idea que lo cambió todo: “¿Qué tal los extraterrestres, Kenny?”. Johnson no quedó convencido de inmediato, pero al reflexionar, entendió que el concepto podía funcionar.

La historia se reescribió y la amenaza pasó de ser un partido totalitario a una invasión alienígena, pero el subtexto permaneció intacto. Johnson construyó la narrativa basándose en paralelismos con el nazismo. El símbolo del ejército enemigo tenía una evidente similitud con la esvástica y los uniformes, los discursos totalitarios, y hasta los grupos que recibían con los brazos abiertos al invasor o colaboraban de forma infiltrada, eran algunos de los ingredientes que la saga se apropiaba basándose en la ocupación nazi en Europa.

El éxito de la miniserie original

Con esta nueva visión, NBC aprobó la producción de una miniserie de dos episodios con un presupuesto de 13 millones de dólares. Johnson y su equipo tenían poco tiempo para desarrollarla: “Desde el día en que Brandon leyó el guion un fin de semana y dijo que sí hasta el día en que dije ‘¡Acción!’ pasaron dos semanas y media”, explicó el creador a Vanity Fair.

Los Visitantes llegan a la Tierra prometiendo avances médicos y tecnológicos, pero esconden oscuros planes de explotación y destrucción (HBO Max)

El 1 de mayo de 1983, V se estrenó en la televisión estadounidense y fue un éxito inmediato. Ocho de cada diez hogares con televisión vieron la miniserie, lo que representó más de 80 millones de espectadores en total.

Los Visitantes, como se llamaban los alienígenas, llegaban con promesas de avances médicos y tecnológicos a cambio de recursos naturales, pero en realidad planeaban “robarse el agua de la Tierra y diezmar a la humanidad”. Su verdadero rostro se revelaba cuando el camarógrafo Mike Donovan (Marc Singer) grababa imágenes de uno de ellos, dejando en evidencia su auténtica forma reptiliana. Entre los antagonistas, la figura de Diana (Jane Badler) se volvió icónica, especialmente por la famosa escena en la que devora una rata entera, un momento que Badler recordó años después con humor: “La gente estaba tan asustada de eso. Vieron esa gran cabeza falsa comiéndose a esa rata y realmente pensaron que era yo”.

La escena de Jane Badler comiéndose una rata entera

Antes y después de sus protagonistas

Marc Singer (Mike Donovan)

A sus 77 años, Singer sigue activo en convenciones de ciencia ficción y eventos de V. Su último papel en cine fue en Demon Squad (2019), y apareció en un episodio de Arrow en 2015. Aunque alejado de los grandes proyectos, continúa siendo una figura de culto entre los fanáticos de la serie.

Marc Singer tiene 77 actualmente

Jane Badler (Diana)

Radicada en Australia, Badler de 71 años ha mantenido una carrera como cantante y actriz. En 2023, participó en la película de terror Surrogate y continúa presentándose en shows en vivo. Además, suele participar en convenciones dedicadas a V y otras producciones de culto.

Jane Badler tiene 71 años

Faye Grant (Juliet Parrish)

Grant, de 67 años, se retiró de la actuación hace años. Su última aparición en pantalla fue en 2017 en la serie Public Morals. En los últimos años, estuvo en el ojo público por su conflictivo divorcio con el actor Stephen Collins, acusado de abuso sexual.

Faye Grant tiene 67 años

Michael Ironside (Ham Tyler)

A los 75 años, Ironside continúa siendo un actor prolífico, con papeles recientes en The Dropout (2022) y Barry (2023). Se ha consolidado como una figura recurrente en el cine de acción y ciencia ficción.

Michael Ironside tiene 65 años

La batalla final que no pudieron dar

Posteriormente NBC aprobó una secuela, V: The Final Battle en 1984, pero el conflicto entre Kenneth Johnson y Warner Bros. se intensificó. Mientras Johnson quería cerrar la historia, los ejecutivos buscaban expandirla en una serie semanal. “Sabía que la segunda miniserie era el momento ideal para despedirse”, afirmó el creador.

Presionado, Johnson abandonó la producción antes de finalizarla. “No queremos que dirijas nada de la secuela. Tenemos miedo de que no la hagas tan rápido, tan barata y tan sucia como queremos que se haga”, le dijeron desde Warner Bros, según Vanity Fair. Su salida afectó la narrativa, como reconoció Marc Singer (Mike Donovan): “Se le dio menos importancia a la política general en comparación con los elementos más aventureros y de acción. Lo sentimos de inmediato” (Vanity Fair).

Aunque The Final Battle fue un éxito, los temores de Johnson se confirmaron: la serie semanal diluyó su esencia y marcó el declive de la saga.

La serie semanal diluyó la esencia política de "V", centrando su narrativa en elementos de acción y aventura (HBO Max)

La tragedia que marcó el programa

La producción de V, invasión extraterrestre estuvo marcada por la trágica muerte de Dominique Dunne (Robin Maxwell), asesinada por su expareja el 30 de octubre de 1982. La actriz, de 22 años, fue estrangulada y permaneció en coma hasta que su familia decidió desconectarla del soporte vital.

El impacto en el equipo fue devastador. Kenneth Johnson recordó: “Fue como perder a uno de tus hijos, sin previo aviso. Y todos estábamos apaleados por eso”. David Packer (Daniel Bernstein), quien estuvo con Dunne la noche del ataque, se convirtió en testigo clave del juicio, aunque fue criticado por no haber intervenido. “Era un niño. Estaba asustado”, explicó Faye Grant (Juliet Parrish).

Dominique Dunne

Dunne fue reemplazada por Blair Tefkin, quien asumió el papel en medio de un clima de luto. “Normalmente estarías feliz de conseguir un papel, pero fue una experiencia diferente”, admitió la actriz. En el episodio final de V, un mensaje en pantalla le rindió homenaje: “En memoria de Dominique Dunne. Sus amigos la extrañan”. Johnson recordó que “todos los que estábamos en la sala empezamos a llorar de verdad”.

Hoy a más de 42 años desde su estreno la serie que ha marcado generaciones con sus ideas innovadoras para la época se recuerda por su icónica música, por sus trajes o simplemente por la imagen de Diana comiendo una rata.