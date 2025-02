Entrenamiento, dieta y recuperación: cómo es la rutina de Dwayne “La Roca” Johnson para mantener un físico de élite

A pesar de sus múltiples lesiones, Dwayne Johnson ha desarrollado un método que maximiza el rendimiento sin comprometer su recuperación (Instagram @The Rock)

El actor y exluchador profesional Dwayne “La Roca” Johnson ha construido una reputación que va más allá de la pantalla grande. Su enfoque hacia el entrenamiento físico y la nutrición le ha permitido mantener un físico imponente y ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Según informó Men’s Health, Johnson ha perfeccionado su rutina de ejercicios a lo largo de los años, adaptándola a las exigencias de su cuerpo y a los desafíos que ha enfrentado, como múltiples lesiones y cirugías.

Una de sus estrategias más destacadas es realizar sentadillas al final de sus entrenamientos de piernas, un método que, según él cuenta en su cuenta de Instagram, maximiza el reclutamiento de fibras musculares y estimula el crecimiento muscular.

Dwayne Johnson ha convertido las sentadillas en el ejercicio clave de su entrenamiento de piernas (Instagram: @The Rock)

De acuerdo con Men’s Health, Johnson ha enfrentado cuatro operaciones de rodilla, un desgarro de Aquiles, lesiones en los cuádriceps y aductores, así como problemas en la zona lumbar y abdominal. A pesar de estas adversidades, ha encontrado en las sentadillas un ejercicio clave para fortalecer sus piernas. Al realizarlas al final de su rutina, cuando los músculos ya están fatigados, logra un mayor impacto con menos peso, lo que también reduce el riesgo de lesiones.

Además, utiliza una cuña de 30 grados para intensificar el trabajo en glúteos e isquiotibiales, completando cuatro series de 15 repeticiones con movimientos controlados.

La dieta de The Rock: un plan alimenticio diseñado para la excelencia física

Dwayne Johnson sigue una dieta estructurada con cinco comidas al día, priorizando proteínas magras, carbohidratos complejos y vegetales (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

El compromiso de Dwayne Johnson con su físico no se limita al gimnasio. Según Man of Many, su dieta es igual de rigurosa y está diseñada para proporcionar la energía y los nutrientes necesarios para soportar sus intensos entrenamientos. Durante el rodaje de películas como Hércules y Black Adam, Johnson llegó a consumir hasta siete comidas al día, alcanzando un total de 4.131 calorías diarias, el doble de lo recomendado para un hombre promedio. Este método extremo le permitió desarrollar músculos densos y definidos, adaptándose a las exigencias de cada papel.

En su dieta habitual, Johnson consume cinco comidas al día, basadas en proteínas magras como pescado, pollo y carne roja, acompañadas de carbohidratos complejos como avena, arroz y batatas, además de una generosa cantidad de vegetales.

Por ejemplo, un día típico incluye un desayuno con 280 gramos de bistec, dos tazas de avena, tres claras de huevo, un huevo entero y un vaso de jugo de sandía. En otras comidas, incorpora salmón, espárragos, brócoli y batatas, siempre complementando con batidos de proteínas y caseína antes de dormir. Según Man of Many, esta meticulosidad le permite mantener su energía y rendimiento al máximo.

Un entrenamiento diseñado para la intensidad y la precisión

A pesar de haber enfrentado cirugías y lesiones graves, Dwayne Johnson ha adaptado su entrenamiento para minimizar el riesgo de nuevas complicaciones (Instagram: The Rock)

El régimen de entrenamiento de Dwayne Johnson es tan exigente como su dieta. Según Marca, divide su rutina en seis días, dedicando cada jornada a un grupo muscular específico. Por ejemplo, los lunes trabaja pecho y abdominales, los martes se enfoca en la espalda y el cuello, y los miércoles entrena hombros. Los jueves están reservados para brazos y pantorrillas, mientras que los viernes combina ejercicios de pecho y espalda. Los sábados, el día más intenso, están dedicados a las piernas, y los domingos descansa.

El medio Man of Many detalla que Johnson comienza cada día con 30 a 50 minutos de cardio en ayunas, seguido de un desayuno rico en proteínas. Luego, se dirige al gimnasio para realizar sesiones de levantamiento de pesas que incluyen ejercicios como sentadillas, press de banca y peso muerto. Cada día se enfoca en un grupo muscular diferente, utilizando técnicas como series descendentes y superseries para maximizar el esfuerzo.

Según contó en su págia web, el entrenador personal Aaron Williamson, quien trabajó con Johnson durante su preparación para G.I. Joe: Retaliation, el actor combina movimientos funcionales con entrenamiento tradicional de pesas, priorizando el rango completo de movimiento para prevenir lesiones y fomentar el crecimiento muscular.

El gimnasio es más que un lugar de entrenamiento para The Rock, es su refugio y motor de disciplina. Su preparación física le ha permitido afrontar desafíos profesionales y personales, manteniendo siempre un alto nivel de exigencia (Instagram: The Rock)

El papel del entrenamiento en la vida de Johnson

La clave del físico imponente de Dwayne Johnson está en la constancia, el esfuerzo y la planificación. Su método combina estrategias de entrenamiento y nutrición diseñadas para optimizar fuerza, resistencia y recuperación

Según Men’s Health, el actor ha descrito el entrenamiento como una forma de superar los momentos más difíciles de su vida. Esta filosofía también se refleja en su relación con su entrenador Aaron Williamson, un exmarino que encontró en el fitness una manera de reconstruir su vida tras enfrentar la bancarrota y vivir en su automóvil. Williamson dijo a Men’s Health, que Johnson tiene una conexión especial con el gimnasio, describiéndolo como un lugar donde ambos encontraron estabilidad en tiempos de adversidad.

Williamson también señaló que, aunque Johnson es conocido por su afición al levantamiento de pesas, tiene una relación de “amor/odio” con el día de piernas, debido al dolor que implica este tipo de entrenamiento. Sin embargo, su dedicación es inquebrantable. Durante su preparación para su regreso a la WWE, Johnson entrenaba a las 5 de la mañana, utilizando técnicas como el tiempo bajo tensión y las superseries para llevar su cuerpo al límite.