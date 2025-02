George Martin, el histórico productor de los Beatles, definía a Brian Wilson como el verdadero genio del pop

La conexión entre George Martin y Brian Wilson trascendió la admiración profesional. Mientras Martin reconocía en Wilson al verdadero genio del pop, subrayando su influencia en Sgt. Pepper’s, Wilson veía en Martin un aliado clave en la evolución de la música popular (EMI/Paul A. Hebert AP)

La admiración de George Martin por Brian Wilson fue clara: según el productor británico, sin Pet Sounds, el universo musical de los Beatles no habría existido de la misma forma. En sus palabras, Sgt. Pepper surgió como un intento por igualar el impacto de la obra de Wilson. Este tipo de reconocimiento, viniendo de alguien que fue testigo y artífice de la revolución musical de los 60, tenía un peso significativo.

A través de su música, Wilson logró fusionar el pop con elementos de la música clásica y la experimentación sonora, algo que, en su momento, parecía impensable en la música popular, según Far Out.

Con Pet Sounds, Brian Wilson definió una nueva forma de explorar las emociones a través de la música. "Wouldn't It Be Nice", el primer tema del álbum, fusiona armonías complejas con una sensación de nostalgia y esperanza, llevando al oyente a un viaje sonoro que marca un antes y un después en la historia del pop (The Beach Boys)

Pet Sounds y su impacto en el pop

Uno de los momentos cumbre de Pet Sounds es la canción “God Only Knows”, que, para muchos, representa el punto de inflexión donde la música pop dejó atrás su formato tradicional para abrazar nuevas formas compositivas, más complejas y refinadas.

Con esta pieza, Wilson llevó al pop a una dimensión más barroca, utilizando la tecnología de estudio para dar rienda suelta a su creatividad. Tal como afirmó Wilson, “no está en ninguna tonalidad específica”, una afirmación que resalta lo radical de su enfoque, según Far Out.

El innovador uso de las grabaciones en capas y las técnicas de estudio de múltiples pistas permitió crear un sonido denso, pero a la vez lleno de sutileza y belleza. Según Martin, este tipo de invención sonora no solo fue una revolución técnica, sino que también marcó el momento en que el pop comenzó a tener un enfoque más artístico y experimental, inspirando a otros músicos a explorar nuevas posibilidades, tal como señaló Far Out.

"God Only Knows" es una de las canciones más emblemáticas de Pet Sounds y, para muchos, el momento en que la música pop alcanzó una nueva profundidad emocional. La complejidad de su estructura, combinada con las capas orquestales y las armonías vocales, creó una pieza atemporal que trasciende géneros (The Beach Boys)

La influencia de Brian Wilson en otros músicos

Este enfoque visionario de Wilson no solo cambió la manera en que los músicos creaban, sino que también alteró la forma en que percibían la música. Grandes figuras como Leonard Bernstein elogiaron sus composiciones, considerándolas parte de una nueva ola de música que reflejaba el cambio cultural de los años 60.

Tal como detalló Bernstein, “Surf’s Up” simboliza el futuro musical que se avecinaba, destacando su complejidad y belleza, tal y como se menciona en Far Out.

El impacto de Brian Wilson también es evidente en las palabras de otros músicos de renombre. Pete Townshend, guitarrista de The Who, se refirió a él como un “genio verdadero”, mientras que Bono, líder de U2, lo describió como alguien que su música irradiaba una “alegría indescriptible”.

Según Bono, esta “alegría” es especialmente evidente en canciones como “God Only Knows”, un tema que para él es prueba tangible de la genialidad de Wilson, tal como explicó en Far Out.

La revolución sonora de Brian Wilson en Pet Sounds y su capacidad para fusionar el pop con elementos clásicos y experimentales no solo marcó un hito en la música de su tiempo, sino que dejó una huella profunda en generaciones posteriores de artistas. Desde Leonard Bernstein hasta Bono y Pete Townshend (REUTERS/Fred Prouser/File Photo)

La filosofía de Brian Wilson sobre la música y su legado

La influencia de Wilson en la música sigue siendo palpable hoy en día, y aunque él mismo fue modesto al hablar de su propio genio, señalando que sus canciones surgen “de lo más profundo de su alma”, sus compañeros de industria no dejan de reconocer su monumental legado.

Tal como explicó Wilson en 1997, sus composiciones son el resultado de una profunda conexión emocional con su arte, una visión que, según él, proviene de su “alma”, tal como se relata en Far Out.

A pesar de la humildad de Wilson, figuras como George Martin lo reconocieron como el verdadero arquitecto de la revolución musical del pop, un genio cuya obra trascendió las fronteras del tiempo y sigue siendo fuente de inspiración para generaciones de músicos, tal como se asegura en Far Out.