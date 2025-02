Steve Jordan abrió su corazón y reveló el momento más transformador en la historia de los Rolling Stones

El baterista Steve Jordan destacó la instrumentación innovadora que definió el éxito de la banda con un memorable tema (AP/Rob Grabowski)

Steve Jordan, el baterista actual de los Rolling Stones, cuenta con una perspectiva única sobre la banda que pocos pueden igualar: la de haber sido primero un ferviente admirador y luego un miembro activo del grupo.

Con una carrera consolidada como músico, productor y director, Jordan se ganó un lugar destacado en la historia de la música por su capacidad para conectar con la esencia de la icónica banda. En diálogo con la revista Far Out, repasó uno de los momentos clave para los Rolling Stones, y cómo siguen afianzados en la escena del rock.

Steve Jordan, reconocido baterista y productor estadounidense, dejó una huella considerable en la industria musical. Durante toda su carrera colaboró con renombrados grupos y artistas como John Mayer, Alicia Keys y el propio Keith Richards en su etapa de solista (miembro fundador de los Stones). Pero uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó cuando fue elegido para ser parte de los Rolling Stones para la gira “No Filter Tour” y reemplazar al baterista Charlie Watts luego de su fallecimiento en 2021.

En la entrevista con Far Out, Jordan destacó su relación especial con los Rolling Stones, reflejada en su transición de fan a miembro. Incluso, él mismo reconoció que en su juventud había sido más un seguidor de los Beatles que de los Rolling Stones. “Tenías que elegir entre ellos. No podías ser fan de las dos bandas, pero las buenas canciones rompían esa barrera”, recordó el neoyorquino sobre los fanatismos que generaron ambos grupos en los años 60.

Sin embargo, la música de los Stones y un tema en particular, terminaron por cambiar su perspectiva definitivamente.

La transición de fan a miembro de banda de Steve Jordan se apoyó en décadas de admiración musical hacia los Stones (REUTERS/Mario Anzuoni)

El impacto de “Honky Tonk Women” para Steve Jordan

La canción “Honky Tonk Women” fue un momento crucial en la historia de los Rolling Stones y, según Steve Jordan, un punto de inflexión personal en su relación con la banda.

Este tema representó mucho más que una simple canción; fue la clave que lo convirtió en un verdadero fan del grupo. En la reciente entrevista, Jordan recordó claramente el impacto de escucharla por primera vez: “Me convertí en un verdadero fan de los Stones y Charlie Watts cuando escuché Honky Tonk Women”.

La combinación de elementos captó su atención y destacó la capacidad de los Rolling Stones para reinventar sus sonidos. De acuerdo con Jordan, uno de los aspectos más destacados de la canción es la instrumentación. “Realmente es la combinación de Keith Richards, Charlie Watts y Jimmy Miller en el cencerro. Eso es lo que estás escuchando”, señaló.

Según el baterista, lo fascinante de “Honky Tonk Women” es cómo la canción puso el foco en la base rítmica, en lugar de la voz de Mick Jagger, algo relativamente novedoso para la banda.

“Incluso antes de que Mick entre, ya escuchas a los demás. Se acabó la discusión y ese es el momento sísmico con los Stones para mí”, destacó Jordan. Este enfoque de los instrumentos, en particular sobre el trabajo rítmico, fue lo que le permitió ver a los Rolling Stones bajo una nueva luz, como una banda capaz de innovar constantemente y de desafiar las expectativas de su tiempo.

La canción “Honky Tonk Women” encendió la admiración de Steve Jordan por la base rítmica que utilizaron los Rolling Stones (The Rolling Stones - Honky Tonk Women)

El mensaje de reinvención tras la muerte de Brian Jones

La muerte de Brian Jones en 1969 representó un golpe devastador para los Rolling Stones, ya que él había sido uno de los miembros fundadores y su presencia era fundamental para el sonido original del grupo. Sin embargo, lo que siguió a este trágico evento fue una de las muestras más claras de la resiliencia de la banda.

A pesar de la perdida de su amigo y colega, los Rolling Stones continuaron su camino y lo hicieron con una energía renovada. Jordan destacó este aspecto en su reflexión sobre la canción “Honky Tonk Women” y aseguró: “Aunque la banda estaba de luto por la muerte de su amigo, el sencillo dejó claro que el grupo no estaba muerto”.

Para él, este fue un acto de reinvención audaz que marcó un antes y un después en la carrera de los Rolling Stones. La canción se convirtió en un testimonio de la capacidad del grupo para seguir adelante, y también reflejó un cambio de dirección para su estilo musical. Tal como Jordan explicó: “El tema Honky Tonk Women fue una afirmación de que los Rolling Stones superaron la muerte de Jones y de alguna manera, se hicieron más fuertes”.