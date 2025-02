Las 10 mejores actuaciones televisivas del siglo XXI, según Variety

Las actuaciones elegidas redefinieron la actuación en la pantalla chica

La televisión ha sido el escenario de interpretaciones memorables en las últimas dos décadas, sobre todo a partir del consumo masivo de series en plataformas, y Variety elaboró una lista con las 10 mejores actuaciones del siglo XXI.

En ella, se reconocen tanto íconos de la llamada “edad de oro de la televisión” como interpretaciones innovadoras que han redefinido la forma de actuar en la pantalla chica.

El listado se construyó bajo criterios específicos: solo se incluyeron series estrenadas a partir del año 2000, se seleccionó una sola actuación por serie y se privilegió la diversidad de géneros y estilos.

10. Sandra Oh como Cristina Yang en “Grey’s Anatomy” (ABC, 2005-2014)

Sandra Oh como Cristina Yang

Sandra Oh dio vida a una de las cirujanas más icónicas de la televisión. Cristina Yang era brillante, ambiciosa y competitiva, pero también leal y profundamente humana.

Su relación con Meredith Grey (Ellen Pompeo) cimentó el corazón emocional de la serie. Su salida en la décima temporada, bailando con Meredith antes de partir a un nuevo trabajo en Zúrich, fue un final perfecto para un personaje inolvidable.

9. Rhea Seehorn como Kim Wexler en “Better Call Saul” (AMC, 2015-2022)

Rhea Seehorn como Kim Wexler (AMC/Sony/Netflix)

Aunque Better Call Saul nació a la sombra de Breaking Bad, Rhea Seehorn convirtió a Kim Wexler en un personaje central e independiente.

A través de una actuación sutil pero intensa, Seehorn mostró la compleja evolución de Kim, cuya lenta degradación moral resultó ser más devastadora que la de otros personajes más abiertamente corruptos.

8. Andre Braugher como Cap. Raymond Holt en “Brooklyn Nine-Nine” (Fox/NBC, 2013-2021)

Andre Braugher como Capt. Raymond Holt (Créditos: Netflix)

Conocido por papeles serios, Braugher sorprendió con su interpretación del capitán Raymond Holt, un líder policial de personalidad estoica pero con una gran vena cómica.

Su actuación equilibró la autoridad con un sentido del humor inesperado, convirtiéndose en el ancla de una de las comedias más queridas de los últimos años.

7. Carrie Coon como Nora Durst en “The Leftovers” (HBO, 2014-2017)

Carrie Coon como Nora Durst

En una serie que exploraba la pérdida y el duelo, Carrie Coon ofreció una de las actuaciones más impactantes. Nora Durst, quien perdió a su familia en un evento inexplicable, encarnó el dolor con una profundidad conmovedora.

Su monólogo final, en el que revela lo que realmente ocurrió, es una de las escenas más memorables de la televisión reciente.

6. Michael Kenneth Williams como Omar Little en “The Wire” (HBO, 2002-2008)

Michael Kenneth Williams como Omar Little (POLITICA CULTURA HBO)

Omar Little no era un villano ni un héroe, sino un personaje que desafiaba los estereotipos del género criminal. Michael K. Williams creó una figura magnética: un ladrón de narcotraficantes con un código de honor inquebrantable.

Su interpretación dejó una marca indeleble en la historia de la televisión y sigue siendo referente en la cultura pop.

5. Bryan Cranston como Walter White en “Breaking Bad” (AMC, 2008-2013)

Bryan Cranston como Walter White (CULTURA AMC)

La transformación de Walter White, de un modesto profesor de química a un despiadado narcotraficante, es una de las más icónicas de la televisión.

Bryan Cranston encarnó cada etapa del cambio con una intensidad única. Momentos como su risa histérica en el suelo de su casa o su famoso “I am the one who knocks” son prueba del impacto de su actuación.

4. Lisa Kudrow como Valerie Cherish en “The Comeback” (HBO, 2005, 2014)

Lisa Kudrow como Valerie Cherish

Lisa Kudrow sorprendió con un personaje que, en su momento, no fue bien entendido. Valerie Cherish era una actriz desesperada por regresar a la fama, dispuesta a soportar toda clase de humillaciones en un reality show.

Con el tiempo, la serie fue revalorizada y Kudrow recibió el reconocimiento que su actuación merecía.

3. Elisabeth Moss como Peggy Olson en “Mad Men” (AMC, 2007-2015)

Elisabeth Moss como Peggy Olson

Peggy Olson comenzó como una tímida secretaria y terminó como una influyente publicista en un mundo dominado por hombres. Elisabeth Moss interpretó cada matiz de este viaje con una sutileza magistral.

Su evolución, marcada por escenas memorables como su despedida triunfal con un cigarro y unas gafas de sol, consolidó su lugar en la historia de la televisión.

2. Jeremy Strong como Kendall Roy en “Succession” (HBO, 2018-2023)

Jeremy Strong como Kendall Roy (Captura)

La lucha interna de Kendall Roy por el reconocimiento y el poder dentro de su familia disfuncional fue magistralmente interpretada por Jeremy Strong.

Su actuación osciló entre lo patético y lo trágico, convirtiéndolo en el personaje más fascinante de Succession. Su “rap” en honor a su padre y su desmoronamiento emocional en el final de la serie son solo algunos ejemplos de su brillante trabajo.

1. Julia Louis-Dreyfus como Selina Meyer en “Veep” (HBO, 2012-2019)

Julia Louis-Dreyfus como Selina Meyer (AP Photo/HBO, Lacey Terrell)

El primer lugar lo ocupa Julia Louis-Dreyfus por su interpretación de la despiadada y torpe Selina Meyer en Veep. A lo largo de siete temporadas, Louis-Dreyfus elevó la sátira política a niveles magistrales, con una actuación que redefinió el humor televisivo.

Su habilidad para la comedia física, su timing impecable y su capacidad para insultar con elegancia la convierten en la mejor actuación televisiva del siglo XXI según Variety.