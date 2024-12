Noel Gallagher aseguró que los conciertos de Oasis serán menos ruidosos: “Estamos viejos”

Oasis se presentó por última vez un 22 de agosto de 2009 en el V Festival y desde entonces Noel y Liam no volvieron a tener la misma relación de hermanos que antes

Noel Gallagher ha afirmado que los conciertos de reunión de Oasis programados para 2025 no serán “tan ruidosos” como los que la banda realizó durante la década de 1990. En declaraciones ofrecidas el pasado jueves, durante su asistencia a la exposición Zoë Law: Legends en la Galería Nacional de Retratos de Londres, el guitarrista explicó que la madurez y la edad son factores determinantes en esta nueva etapa.

“No será tan ruidoso como en el pasado porque estamos del lado equivocado de los 50, así que estamos demasiado viejos”, expresó el músico, según declaraciones recogidas por The Sun. “Ahora somos demasiado mayores para preocuparnos, así que no habrá peleas ni discusiones. Es una vuelta de honor para la banda”, agregó.

Noel describió la gira como “una vuelta de honor” y aseguró que no habrá peleas ni discusiones entre los integrantes (Reuters/Andrew Boyers)

La esperada reunión de Oasis fue anunciada a principios de este año, con una gira que incluirá actuaciones en estadios de Reino Unido e Irlanda el próximo verano. Posteriormente, se añadieron fechas en Norteamérica, Sudamérica, Australia, Corea del Sur y Japón, confirmando el alcance global del regreso de la icónica banda de Britpop.

Sin embargo, los hermanos Gallagher han descartado presentarse en festivales durante este ciclo de conciertos, incluyendo un posible regreso a Glastonbury en 2025. También negaron los rumores sobre un concierto en Knebworth en 2026, el lugar donde realizaron dos emblemáticos espectáculos en 1996 frente a más de 250,000 personas.

Oasis descartó participar en festivales durante su gira de reunión, incluyendo una actuación en Glastonbury 2025 (X/oasis)

En cuanto a los artistas invitados, el grupo contará con la participación de Cage The Elephant como teloneros en la gira norteamericana, mientras que en Reino Unido e Irlanda estarán acompañados por el exlíder de The Verve, Richard Ashcroft, y la banda Cast. El regreso de Oasis a los escenarios no incluye, de momento, el lanzamiento de un nuevo álbum.

Liam Gallagher y sus declaraciones sobre Oasis

Previo al esperado inicio de la gira de reunión de Oasis en 2025, Liam Gallagher también respondió a las dudas sobre si la banda podrá igualar su nivel de antaño. En un mensaje publicado el 10 de noviembre en X, el cantante aseguró que, incluso en sus peores momentos, superan a la mayoría de las bandas actuales.

Liam Gallagher negó recientemente los rumores de que Oasis está grabando un nuevo álbum y afirmó que sus comentarios previos eran una broma (EFE/EPA/TAMAS VASVARI HUNGARY OUT)

“Me hicieron una pregunta ridícula ayer, algo como: ‘¿Oasis será tan bueno como antes? Porque cuando algunas bandas se reúnen ya no son lo mismo’”, escribió. “Dije, escuchen aquí, incluso en un mal día, seguimos siendo mejores que la mayoría de las bandas que existen”.

Asimismo, en los últimos meses, Liam había sugerido que la banda estaba trabajando en nuevas canciones. En septiembre, el cantante respondió afirmativamente a un fan que preguntó si habría un nuevo disco escribiendo: “Sí, ya está terminado”. Sin embargo, a finales del mes aclaró que no hay un álbum en preparación. “Estaba bromeando, ¿recuerdan las bromas? La razón es que todos están un poco tensos estos días”.

Oasis no ha tocado juntos desde su separación en 2009, siendo esta su primera reunión en 15 años (REUTERS/Hannah McKay)

A principios de noviembre, Liam también elogió públicamente el trabajo de Noel en supuestas nuevas composiciones: “Estoy impresionado por el material que ha escrito”, escribió en X. Como se recuerda, Liam y su hermano tuvieron una fuerte discusión entre bastidores en el festival Rock en Seine de París en 2009, lo que provocó la ruptura de Oasis.

Desde entonces, ambos se han peleado públicamente mandándose mensajes a través de entrevistas y diversas apariciones en programas de televisión, videos especiales de canales de Youtube, entre otras. En todas estas ocasiones, ambos han dejado en claro que la distancia entre los dos ha sido permanente desde que el grupo se separó, pero su reunión habría reducido dicha distancia.

La gira de reunión de Oasis promete atraer a varias generaciones de fanáticos, reviviendo el legado del Britpop y su influencia global (X/oasis)

Por otro lado, Liam respondió recientemente a declaraciones de Glen Matlock, bajista de Sex Pistols, quien calificó a Oasis de “aburridos”. En respuesta, el cantante escribió en X: “Que se joda. Sid era los Pistols”, en referencia a Sid Vicious, el controvertido exbajista de la banda punk que falleció en 1979.