Liam Gallagher adelantó un nuevo álbum de Oasis antes de la gira de la banda

Oasis regresa a los escenarios con su gira mundial Live ‘25, después de su última presentación en 2009

A más de una década de su separación, el grupo británico Oasis sorprendió al mundo con el anuncio de su tan esperado reencuentro. Formada en 1991, la banda liderada por Liam y Noel Gallagher fue pionera del movimiento Britpop, y sus éxitos como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”, todavía resuenan en todo el mundo. Los hermanos Gallagher, conocidos tanto por su talento como por sus disputas públicas, ahora se preparan para volver a los escenarios en una gira mundial programada para 2025, despertando gran interés en sus seguidores, especialmente ante la posibilidad de que presenten nuevo material discográfico.

El regreso de Oasis fue anunciado en agosto de este año, generando una reacción masiva entre sus fans. La gira llamada Live ‘25 incluirá presentaciones en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, México, Sudamérica y Australia. Las fechas programadas cubren más de cinco meses, comenzando en julio de 2025 en Cardiff y extendiéndose hasta noviembre en Sudamérica, donde cerrarán con presentaciones en Argentina, Chile y Brasil. Las entradas se agotaron rápidamente en la mayoría de las fechas, lo que refleja la magnitud de la expectativa generada por este reencuentro. La última vez que Oasis estuvo en un escenario fue en 2009, cuando anunciaron su separación.

Las entradas para los conciertos de Oasis se agotaron rápidamente en varias ciudades (Des Willie/Redferns)

Rumores sobre un nuevo álbum de Oasis

Desde el anuncio de la gira, los rumores sobre un posible nuevo álbum de Oasis no pararon de circular, en parte alimentados por los comentarios de Liam Gallagher en redes sociales. En abril, un fan preguntó a Liam cuándo comenzarían las grabaciones, y él respondió “noviembre”, lo que muchos tomaron como una simple broma. Sin embargo, recientemente, Liam declaró en la plataforma X (anteriormente Twitter) que el nuevo álbum ya está “en la bolsa”, sugiriendo que el trabajo está completado. Incluso describió el nuevo disco como “espiritual”, sin dar más detalles. Según el sitio Has It Leaked, un nuevo álbum de Oasis incluiría seis canciones ya grabadas antes del anuncio de la gira. Aunque estos rumores aún no tienen confirmación oficial, Has It Leaked fue confiable en otras ocasiones al anticipar lanzamientos de artistas.

Liam Gallagher confirmó en septiembre que el nuevo disco de Oasis ya estaba terminado (Créditos: X/Liam Gallagher)

Además, en entrevistas recientes, Noel Gallagher dio a conocer que acumuló una gran cantidad de canciones durante el confinamiento, lo que podría alimentar aún más la especulación sobre el nuevo material. Según Noel, tiene suficientes temas escritos para al menos dos álbumes, y aunque no mencionó explícitamente que fueran para Oasis, fue visto ingresando a un estudio de grabación con su equipo, lo que dio lugar a especulaciones de que podrían ser para la banda y no para su proyecto solista, High Flying Birds.

Respuesta del público y entradas agotadas

La respuesta de los seguidores de Oasis fue contundente: las entradas de la gira Live ‘25 se vendieron en su totalidad en varias fechas, como los conciertos en Heaton Park de Mánchester y el Wembley Stadium de Londres, que se agotaron en cuestión de horas. Esta demanda demostró que el legado de Oasis sigue intacto, a pesar de los años de inactividad y de las tensiones públicas entre los hermanos Gallagher.

El regreso de Oasis también representa una tregua en la relación históricamente conflictiva entre los hermanos Liam y Noel Gallagher. Durante años, su relación estuvo marcada por peleas y declaraciones públicas que parecían hacer imposible cualquier reencuentro. Sin embargo, Liam expresó su disposición para dejar de lado las diferencias. En redes sociales, aseguró que planea comportarse “de la mejor manera” en la gira para motivar a Noel a continuar en la banda.

Noel Gallagher mencionó tener suficiente música escrita para al menos dos discos, alimentando especulaciones (REUTERS)

Detalles de los conciertos en Sudamérica y venta de entradas

El regreso de Oasis a Sudamérica generó un entusiasmo especial. Los conciertos están programados para noviembre de 2025, incluyendo dos presentaciones en el Estadio River Plate en Buenos Aires, Estadio Nacional en Santiago de Chile y dos shows en el Estadio MorumBIS de São Paulo. Las entradas para estos conciertos estarán a la venta a partir del 13 de noviembre, y se anticipa una respuesta masiva de sus seguidores en la región, donde la banda tiene una gran base de admiradores.

Todas las fechas que anunció Oasis para 2025

Julio de 2025

4 de julio - Cardiff, Principality Stadium (Entradas agotadas)

5 de julio - Cardiff, Principality Stadium (Entradas agotadas)

11 de julio - Manchester, Heaton Park (Entradas agotadas)

12 de julio - Manchester, Heaton Park (Entradas agotadas)

16 de julio - Manchester, Heaton Park - (Entradas agotadas)

19 de julio - Manchester, Heaton Park (Entradas agotadas)

20 de julio - Manchester, Heaton Park (Entradas agotadas)

25 de julio - Londres, Estadio Wembley (Entradas agotadas)

26 de julio - Londres, Estadio Wembley (Entradas agotadas)

30 de julio - Londres, Estadio Wembley - (Entradas agotadas)

Agosto de 2025

2 de agosto - Londres, Estadio Wembley (Entradas agotadas)

3 de agosto - Londres, Estadio Wembley (Entradas agotadas)

8 de agosto - Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium (Entradas agotadas)

9 de agosto - Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium (Entradas agotadas)

12 de agosto - Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium (Entradas agotadas)

16 de agosto - Dublín, Croke Park (Entradas agotadas)

17 de agosto - Dublín, Croke Park (Entradas agotadas)

24 de agosto - Toronto, Ontario - Rogers Stadium (Entradas agotadas)

25 de agosto - Toronto, Ontario - Rogers Stadium (Entradas agotadas)

28 de agosto – Chicago, IL – Soldier Field (Entradas agotadas)

31 de agosto – East Rutherford, NJ – Estadio MetLife (Entradas agotadas)

Septiembre de 2025

1 de septiembre - East Rutherford, NJ - Estadio MetLife (Entradas agotadas)

6 de septiembre – Los Ángeles, CA – Estadio Rose Bowl (Entradas agotadas)

7 de septiembre – Los Ángeles, CA – Estadio Rose Bowl (Entradas agotadas)

12 de septiembre – Ciudad de México, MX – Estadio GNP Seguros (Entradas agotadas)

13 de septiembre - Ciudad de México, MX – Estadio GNP Seguros (Entradas agotadas)

27 de septiembre - Londres, Estadio Wembley (Entradas agotadas)

28 de septiembre - Londres, Estadio Wembley (Entradas agotadas)

Octubre de 2025

31 de octubre – Marvel Stadium, Melbourne

Los conciertos en Sudamérica de Oasis incluyen fechas en Buenos Aires, Santiago y São Paulo

Noviembre de 2025

1 de noviembre - Marvel Stadium, Melbourne

4 de noviembre - Marvel Stadium, Melbourne - (Recién agregado)

7 de noviembre - Estadio Accor, Sídney

8 de noviembre - Estadio Accor, Sídney

15 de noviembre - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina

16 de noviembre - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina

19 de noviembre - Estadio Nacional, Santiago, Chile

22 de noviembre - Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil

23 de noviembre - Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil