Brian May recordó lo difícil que fue trabajar con Freddie Mercury en sus inicios: “No sabíamos si funcionaría”

May admitió que la energía y personalidad de Mercury al inicio eran tan intensas que no estaban seguros de si su estilo funcionaría con la banda (Phil Dent/Redferns)

El guitarrista de Queen, Brian May, ha compartido nuevas anécdotas sobre los primeros días de la legendaria banda británica. Su vocalista Freddie Mercury, quien más tarde se convertiría en una de las figuras más emblemáticas del rock, no siempre fue el extraordinario cantante que el mundo llegó a conocer.

En una reciente sesión de preguntas y respuestas, el músico detalló los desafíos que enfrentaron al inicio, señalando que la personalidad y estilo de Freddie fueron algo que el grupo no sabía si encajaría bien en su visión musical.

Un comienzo incierto

En una entrevista con Ultimate Classic Rock, May compartió cómo, al inicio, tanto el comportamiento como la voz de Mercury hicieron dudar a algunos sobre su permanencia en la banda. “Cuando comenzamos a trabajar con él, fue algo desconcertante”, confesó May. “Hacía mucho alboroto, corría por todos lados y gritaba sin parar. Pensábamos: ‘¿Esto funcionará?’” añadió.

Una cualidad admirable de Mercury era su ética de trabajo y su deseo constante de mejorar (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

En esa temporada, el estilo vocal de Mercury todavía estaba en desarrollo y debía adaptarse a las exigencias de una grabación profesional. Según May, durante las primeras sesiones de grabación de Queen en 1971, el cantante solía repetir varias veces las tomas hasta sentirse satisfecho.

“Freddie escuchó su voz y dijo, ‘Oh, no me gusta. Lo voy a hacer de nuevo’”, recordó el guitarrista. La perfección vocal se convirtió en una búsqueda incansable para él, quien volvía una y otra vez a la cabina de grabación hasta lograr lo que consideraba la mejor versión de sí mismo. “Era muy consciente de cómo sonaba y rápidamente se formó hasta alcanzar el tipo de cantante que quería ser”, acotó el compositor. Y esta característica fue constante en el resto de su carrera.

Los otros integrantes de Queen también compartían sus opiniones y críticas. “Cada vez que uno de nosotros estaba en el estudio, el resto estaba en la sala de control”, explicó May.

La búsqueda de perfección de Freddie lo llevó a repetir múltiples tomas en el estudio hasta lograr la versión que deseaba de sí mismo (EFE/Sergio Lainz)

“Freddie hacía una toma y preguntaba: ‘¿Qué les parece?’ Yo le decía, ‘Nos gusta esa parte, pero no nos gustó esta otra…’. Y lo mismo ocurría con mis solos de guitarra, donde a menudo Freddie me decía: ‘Eso está bien, pero…’. Nos animábamos a ser mejores todo el tiempo”, añadió en la sesión de preguntas y respuestas.

El legado de Queen

Cincuenta años después del lanzamiento del primer álbum de Queen en 1973, el material ha sido reeditado y remasterizado para capturar la calidad de sonido que May y Taylor consideran representativa de lo que Queen siempre quiso alcanzar.

El 25 de octubre se lanzó la edición remasterizada del álbum debut de Queen (Michael Putland/Getty Images)

En la reedición, según explicó May a MOJO, cada instrumento ha sido revisado para lograr una mayor sensación de “ambiente en vivo” que no pudieron plasmar en su versión original. El guitarrista comentó que originalmente grabaron las guitarras de forma muy seca, sin suficiente ambientación, lo que afectó la sensación de cercanía que quería transmitir. “Recuerdo que mi padre me dijo, ‘No siento que esté en la misma habitación contigo’. Ahora, hemos solucionado eso”, afirmó May.

Para ambos músicos, el relanzamiento de Queen I es una manera de hacer justicia a la música que Freddie, John, Roger y él crearon juntos, y que sigue vigente en nuevas generaciones.

Según May, esta revisión también respeta la decisión de John Deacon, el bajista de Queen, quien ha optado por mantenerse alejado de la industria, aunque siempre se asegura de expresar su aprobación cuando May y Taylor deciden lanzar nuevos proyectos bajo el nombre de la banda.