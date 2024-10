Tim Burton enfrenta su mayor temor: la inteligencia artificial “realmente me perturbó”

Tim Burton se siente perturbado por la inteligencia artificial, considerándola un reto emocional más que intelectual

Cuando se piensa en Tim Burton, lo primero que viene a la mente son imágenes góticas y fantasiosas: el excéntrico Jack Skellington, el melancólico Edward Manostijeras, o el sombrío ambiente de Beetlejuice. Desde que Burton irrumpió en la industria del cine con su estilo único, ha sido sinónimo de mundos oscuros habitados por marginados y criaturas que, a pesar de su apariencia, conmueven profundamente. Sin embargo, detrás de esa fértil imaginación, hay algo que lo perturba de verdad, y no son los fantasmas ni los monstruos, sino un nuevo protagonista: la inteligencia artificial (IA).

En una sorprendente confesión, Burton reveló que la IA lo ha sacudido de una manera que no esperaba. Recientemente, fue testigo de cómo una página web utilizaba esta tecnología para mezclar su estilo característico con personajes de Disney, lo que provocó en él una reacción inmediata y visceral. “No fue un pensamiento intelectual, fue simplemente un sentimiento interno, visceral”, dijo Burton a Associated Press. La sensación fue tan intensa que llegó a describirla como un robo emocional: “Sentí como si alguien me hubiese robado el alma. Fue un sentimiento muy raro, daba mucho miedo, no desde un punto de vista intelectual, sino emocional y profundo”.

A pesar de que la IA ha empezado a permear múltiples industrias, el cineasta fue categórico sobre su posición al respecto. Para él, la tecnología es imparable porque, como dice, “una vez que puedas hacerlo, la gente lo hará”, pero no parece dispuesto a integrarla en su proceso creativo. Ante la posibilidad de utilizar IA en sus proyectos, Burton bromeó con los periodistas: “¿Para conquistar el mundo?”, se rio, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de esta innovación que, en sus palabras, “realmente me perturbó”.

Una reproducción del estudio de Tim Burton se ve como parte de la exposición "El Mundo de Tim Burton" en el Museo del Diseño, en Londres (AP Photo/Alberto Pezzali)

Si bien trabajó con tecnología de punta en algunas de sus películas, Burton sigue siendo, en esencia, un creador analógico. El lápiz y el papel han sido sus compañeros desde la infancia, y aunque ha enfrentado la transformación de la industria, es evidente que la IA representa un desafío emocional para este maestro del cine.

El mundo de Tim Burton: una ventana a su proceso creativo

Desde el 25 de octubre de 2024, el Museo del Diseño de Londres abre sus puertas a la exposición “El mundo de Tim Burton”, una muestra que permite a los visitantes adentrarse en el imaginario único del director estadounidense. Con un enfoque en el proceso creativo que define su carrera, esta exhibición presenta algunos de los objetos más icónicos de sus películas y también revela los primeros pasos de sus ideas, desde el papel hasta la pantalla grande.

La exposición "El mundo de Tim Burton" en el Museo del Diseño de Londres ofrece un vistazo único al proceso creativo del director (AP Photo/Alberto Pezzali)

Tim Burton, cuya trayectoria incluye películas tan emblemáticas como “Beetlejuice”, “Batman” o “El cadáver de la novia”, se define a sí mismo como un artista analógico. Desde pequeño, encontró en el dibujo una forma de comunicación esencial. “Al principio no era una persona muy verbal”, explicó Burton, agregando que el dibujo era su medio para expresarse. Esta faceta del director queda clara en la exposición, que incluye más de 600 objetos entre dibujos, bocetos, marionetas, vestuario y diseños de escenografía.

La muestra en Londres incluye más de 600 objetos, desde dibujos y bocetos hasta vestuario de sus películas más famosas (AP Photo/Alberto Pezzali)

La exposición no se limita solo a sus obras más conocidas. Maria McLintock, curadora de la muestra, explicó a AP que tuvieron “un acceso muy generoso al archivo de Tim en Londres, repleto de miles de dibujos, guiones gráficos de películas, stop-motion, bocetos, notas de personajes, poemas”. Entre estos objetos, se incluyen piezas de sus primeros años de escuela, como el cartel ganador de un concurso que diseñó para los camiones de basura en su ciudad natal, Burbank, cuando era un adolescente.

En una de las salas de la exposición, los visitantes también pueden explorar una recreación del estudio de Burton, completo con bandejas de pinturas y una taza con la inscripción “La maldición de Frankenstein”. Asimismo, destacan en la muestra los trajes originales de películas como las garras de Johnny Depp en “Edward Manostijeras” y el icónico traje de Catwoman usado por Michelle Pfeiffer en “Batman”.

Los visitantes pueden explorar una recreación del estudio de Burton, completa con bandejas de pinturas y objetos icónicos (AP Photo/Alberto Pezzali)

La técnica por encima de la tecnología

A pesar de la evolución tecnológica en la industria cinematográfica, Burton ha mantenido una relación distante con las innovaciones digitales. Aunque ha trabajado con tecnología avanzada en varias de sus películas, su devoción por el stop motion y otras técnicas artesanales sigue siendo fundamental. “Me considero tecnófobo”, reconoció a EFE, y admitió que no tiene atracción alguna por las redes sociales.

Burton no rehúye la modernización en sí, pero para él, lo esencial sigue siendo el proceso creativo a mano, como lo deja ver la curadora de la muestra, quien resaltó que Burton es un cineasta profundamente emocional. Este enfoque en lo humano y lo manual sigue marcando su carrera, un contraste con la tecnología que domina el panorama cinematográfico actual.

La muestra de Tim Burton estará disponible a partir del viernes 25 de octubre, hasta el 21 de abril de 2025.