Stevie Nicks descartó reconciliarse con Lindsey Buckingham: “Le di 300 millones de oportunidades”

Nicks reveló que le dio muchas oportunidades a su expareja y compañero de banda. (Photo by Gie Knaeps/Getty Images)

Stevie Nicks ha dejado claro, una vez más, que una reconciliación con su antiguo compañero y expareja Lindsey Buckingham está fuera de discusión. En una reciente entrevista con Rolling Stone, la vocalista de Fleetwood Mac reiteró que, a pesar de los años compartidos y los intentos de trabajar juntos, su relación con Buckingham no tiene vuelta atrás.

“Le di más de 300 millones de oportunidades”, dijo Nicks, enfatizando que su decisión de distanciarse de él fue definitiva.

El último encuentro significativo entre ambos músicos tuvo lugar en 2023, durante la ceremonia celebrada en Malibú en honor a Christine McVie, tecladista y pieza clave de Fleetwood Mac. Nicks recordó ese momento de manera simbólica, describiendo cómo fuertes vientos azotaron el lugar durante el evento.

Stevie Nicks aseguró que, con la muerte de Christine McVie, Fleetwood Mac también llegó a su fin. (REUTERS/Andrew Kelly)

“Christine lanzó un huracán sobre Nobu, que casi voló todo el lugar, sinceramente. Destruyó toda la terraza que estaba decorada. Fue muy intenso, como si ella estuviera ahí”, contó Nicks a Rolling Stone.

Durante esa ceremonia, Nicks intercambió unas pocas palabras con Buckingham, lo cual fue suficiente para reafirmar su convicción de no retomar su vínculo profesional ni personal. “La única vez que hablé con Lindsey fue allí, por unos tres minutos”, mencionó. “Hice todo lo posible con él. No se puede decir que no le di más de 300 millones de oportunidades”.

No habrá más Fleetwood Mac

Nicks además fue sincera sobre el futuro de Fleetwood Mac. La cantante señaló que el fallecimiento de McVie le puso el cierre definitivo a la banda.

La banda británica de rock nació en 1967. Stevie Nicks fue la vocalista principal por muchos años (Photo by Michael Putland/Getty Images)

“No hay más Fleetwood Mac ahora, porque cuando Christine murió, Fleetwood Mac murió. No podemos reemplazarla”, afirmó de manera tajante. Esta declaración refuerza lo que ya había mencionado meses antes, al indicar que su compañera era indispensable en el proyecto.

En contraste con la situación de otras bandas como Crosby, Stills, Nash & Young, quienes lamentaron no haber aprovechado más tiempo juntos antes de la muerte de David Crosby, Nicks dijo que Fleetwood Mac tuvo todas las oportunidades para reconciliarse.

“Nosotros tuvimos muchos, muchos momentos y muchas giras que podrían haber sido nuestras oportunidades de reunión o de despedida”, dijo Nicks. “Christine y yo hicimos todo lo posible para que fuera un lugar feliz. Y ya no lo era”.

El quiebre definitivo en 2018

El conflicto entre Nicks y Buckingham llegó a su punto más crítico en 2018, cuando el guitarrista fue despedido de la banda. Nicks explicó que la decisión se gestó tras un incidente en un concierto benéfico, aunque en ese momento no la compartió con nadie.

“Todo ocurrió una noche, sin planearlo, en MusiCares”, relató. “No le dije a nadie lo que había decidido hasta que terminó toda la ceremonia”.

Durante ese evento, Nicks había llevado una canción que había grabado con LeAnn Rimes, “Borrowed”, con la intención de interpretarla junto a Buckingham. Sin embargo, su comportamiento distante y hostil, incluso hacia Harry Styles, fue la gota que colmó el vaso.

Stevie Nicks atribuyó la salida de Lindsey Buckingham de la banda a la mala actitud que mostró durante el evento MusicCares de 2018. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

“No fue muy amable con nadie. No fue muy amable con Harry Styles”, recordó Nicks. En ese momento, sintió la voz de sus padres en su cabeza aconsejándole dar por terminado el vínculo con Buckingham.

“Escuchaba a mi madre diciendo: ‘¿De verdad vas a pasar los próximos 15 años de tu vida con este hombre?’. Y a mi padre, que era muy pragmático, diciendo: ‘Es hora de que se divorcien’. Entre los dos, lo decidí: Se acabó”.

Buckingham fue reemplazado en la banda por Mike Campbell, exmiembro de Tom Petty and the Heartbreakers, y Neil Finn, de Crowded House. A pesar de las diferencias irreconciliables, Nicks dijo que no guarda rencor hacia su excompañero.

“Espero que viva una larga vida y continúe trabajando en el estudio con otras personas. Él también es un ícono, y puede enseñar a otros. Aún puede hacer música y divertirse”, expresó.