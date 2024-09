Un corazón roto y sólo 10 minutos: así nació “Dreams”, el éxito de Stevie Nicks para Fleetwood Mac

"Dreams", escrita por Stevie Nicks, se convirtió en una de las canciones más icónicas de Fleetwood Mac (YouTube/Fleetwood Mac)

A mediados de la década de los 70, la banda estadounidense Fleetwood Mac atravesaba una de sus etapas más complicadas: las rupturas amorosas y el abuso de drogas estaban enterrándolos cada vez más en un hoyo aparentemente sin salida. Pero, como suele suceder en toda forma artística, su periodo más oscuro llevó a la creación de su álbum más icónico hasta la fecha, Rumours.

Al interior del disco aparece una de las canciones más famosas del grupo, escrita íntegramente por la cantante Stevie Nicks. Bajo el título “Dreams”, el tema incluso volvió a hacerse viral durante 2020 y posicionarse en las listas musicales (ya había sido un hit en su tiempo) gracias a la plataforma TikTok, cuando el ahora famoso Nathan Apodaca, la utilizó para un video donde disfrutaba de la puesta de sol mientras bebía un trago de Ocean Spray y patinaba por las autopistas de Idaho.

La letra de "Dreams" refleja el sufrimiento de Nicks tras su ruptura amorosa con Lindsay Buckingham (Gie Knaeps/Getty Images)

Aunque su melodía transmiten una imperturbable calma, sus letras albergan el dolor de una separación. Era 1976 y Nicks apenas había roto su relación con su compañero de grupo, el guitarrista y vocalista Lindsey Buckingham. Con solo 26 años, comienza su composición expresando todo el sufrimiento y rencor contra su exnovio, demostrando así que su vínculo tomó una forma nociva hacia el final:

Now, here you go again [Ahora, aquí vas de nuevo]

You say you want your freedom [Dices que quieres tu libertad]

Well, who am I to keep you down? [¿Quién soy yo para impedírtelo?]

Fleetwood Mac enfrentaba una crisis en 1976, con rupturas amorosas y abuso de drogas (Michael Ochs Archives/Getty Images)

“Cuando la escribí, sabía que iba a ser especial”, expresó Stevie en una entrevista exclusiva para el material en DVD del álbum. “Lindsey tenía una asombrosa forma de tomar las canciones y hacerlas grandiosas… Cuando era feliz conmigo”. Ambos habían escrito canciones juntos desde que se sumaron a la formación original de Fleetwood Mac. Eran la fuerza creativa, pero eso comenzaba a agotarse.

Contrario a lo normal en cualquier pareja en el mundo, Buckingham no podía hacer oídos sordos al proceso que atravesaba la mujer con la que había compartido tanto. Lo veía y muy de cerca, porque tuvo que ser uno de los primeros en escuchar “Dreams” y hacer de ella un obra perfecta para el consumidor final.

“Cualquiera fuera la música de Stevie, de alguna forma yo era el alma. Sabía exactamente qué hacer con eso. Y, luego, se volvió un poco agridulce en términos de querer hacerlo”, confesó ante cámaras. “Había tiempos cuando tenía la necesidad de no ayudarla y eso es algo raro de admitir, pero estas eran las cosas desafiantes”.

“Lindsey tenía una asombrosa forma de tomar las canciones y hacerlas grandiosas… Cuando era feliz conmigo”, afirmó Nicks (YouTube/Fleetwood Mac)

A Stevie Nicks le tomó solo 10 minutos escribir “Dreams”

Según ha relatado Stevie Nicks en más de una ocasión, “Dreams” se escribió en una de esas noches donde no había nada que hacer. Como era usual en ella, bajaba al estudio para fluir creativamente junto su piano eléctrico, sus diarios, sus libros y, en general, su arte. Allí había una enorme cama que la artista recordaba con gusto. Se sentó allí, comenzó a tocar y empezó la magia en cuestión de minutos.

“Me senté en la cama con mi teclado delante, encontré un patrón de batería, encendí mi pequeño reproductor de casetes y escribí ‘Dreams’ en unos diez minutos”, reveló a Rolling Stone, destacando cuál fue su parte favorita en ese momento: “Enseguida me gustó el hecho de estar haciendo algo con ritmo de baile, porque eso lo hacía un poco inusual para mí”. Si bien casi toda la interpretación del tema recae en Nicks, los coros suman las voces de Lindsey Buckingham y Christine McVie:

Oh, thunder only happens when it’s rainin’ [Oh, los truenos sólo ocurren cuando llueve]

Players only love you when they’re playing [Los jugadores sólo te quieren cuando están jugando]

Say, “Women, they will come and they will go” [Di: «Mujeres, vendrán y se irán»]

When the rain washes you clean, you’ll know [Cuando la lluvia te limpie, lo sabrás]

You’ll know [Lo sabrás]

Stevie Nicks escribió "Dreams" en solo 10 minutos, expresando el dolor de su ruptura con su compañero de banda (Shutterstock)

Una vez que la canción estaba escrita, el siguiente paso era compartirla con los otros integrantes de Fleetwood Mac, incluyendo a Lindsey. De hecho, él recibió el casete esa misma noche que Stevie creó la canción. “Era una toma en bruto, yo sola cantando y tocando el piano”, recordó en conversación con Daily Mail.

“Aunque estaba enfadado conmigo en ese momento, Lindsey la tocó y luego me miró y sonrió. Lo que había entre nosotros era triste. Éramos una pareja que no podía salir adelante. Pero, como músicos, seguíamos respetándonos, y sacamos de ello algunas canciones brillantes”, continuó en su anécdota recogida por el tabloide británico.

Fleetwood Mac ha tenido periodos de actividad e inactividad, principalmente por las carreras solistas de sus miembros (Shutterstock)

Fleetwood Mac podría nunca más reunirse

Pese a tomar caminos separados en el amor, los dos músicos siguieron trabajando en conjunto para la agrupación hasta 1995 y, de vuelta en reuniones eventuales entre 1997 y 2022. En las últimas casi cinco décadas desde la publicación de Rumours, la banda estuvo en periodos de actividad intermitente, llegando a ser un poco olvidada por sus propios miembros que estaban más enfocados en lanzar sus carreras en solitario. Stevie Nicks es, hasta la fecha, el rostro más famoso salido de esta formación.

Y actualmente no hay posibilidad certera de verlos de regreso a los escenarios tras la muerte de Christine McVie, quien fue vocalista y tecladista, además de una de las más grandes amigas de Stevie Nicks. “No puedes reemplazarla, simplemente no puedes”, dijo en una entrevista con Vulture en 2023. “Ella era como mi alma gemela musical, y mi mejor amiga con la que pasé más tiempo que con cualquiera de mis otros mejores amigos fuera de Fleetwood Mac”.

La muerte de Christine McVie en 2023 dejó un vacío irremplazable en la banda (REUTERS/Mike Segar)

En cuanto a la relación de Stevie y Lindsey, no es ninguna sorpresa que haya estado marcada de tensión, incluso en años recientes. En 2018, Buckingham fue presuntamente despedido del grupo debido a diferencias entre ambos y, en su defensa, él aseguró que la cantante “quería dar forma a la banda a su propia imagen”.

Más tarde, Stevie Nicks negó dicha acusación y el haberlo echado de la banda mediante un comunicado difundido por Rolling Stone: “En 2018, después de una época sumamente difícil con Lindsey en MusiCares en Nueva York, decidí por mí misma que ya no estaba dispuesta a trabajar con él. Podría reflexionar públicamente sobre las muchas razones por las que lo hice, y quizá lo haga algún día en mis memorias, pero baste decir que podríamos empezar en 1968 y llegar hasta 2018 con una letanía de razones muy precisas por las que no trabajaré con él”.

En 2018, Lindsey Buckingham salió de Fleetwood Mac tras tensiones con Stevie Nicks, aunque ella negó haberlo despedido (EFE/Ferdy Damman)

Mick Fleetwood, uno de los fundadores de Fleetwood Mac, lamentó el distanciamiento entre sus dos viejos amigos y expresó su esperanza por una futura reconciliación. “Me encantaría ver una sanación entre ellos y eso no tiene que tomar la forma de una gira, necesariamente”, sostuvo.