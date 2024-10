Taylor Swift enfrentó un incidente con su vestuario durante un concierto en Miami

La cantante fue auxiliada rápidamente por sus bailarines, quienes lograron que el incidente pasara desapercido rápidamente gracias a su velocidad

La cantante Taylor Swift enfrentó un contratiempo técnico durante su concierto en Miami el pasado 18 de octubre, cuando un malfuncionamiento en su micrófono interrumpió temporalmente su actuación. Sin embargo, la rapidez de sus bailarines permitió que la situación se resolviera sin mayores inconvenientes.

Durante la interpretación de la canción “But Daddy I Love Him”, parte de su segmento The Tortured Poets Department, Swift comenzó a tener problemas con su micrófono. En un video difundido en redes sociales, se observó a la cantante tocando la parte posterior de su vestido, antes de que sus bailarines acudieran rápidamente para ayudarla.

Durante su show en Miami, Swift presentó un vestido de Vivienne Westwood, decorado con la palabra “Fortnight”, que forma parte de su espectáculo (Photo by TAS2024/Getty Images)

Los bailarines desabrocharon el vestido, una creación de Vivienne Westwood, para solucionar el problema, lo que permitió que Swift continuara su presentación con normalidad. El vestido de Swift, que forma parte de la escenografía de su tour, es un elegante vestido de gala sin mangas con corsé y una falda de volantes.

Esta indumentaria está decorada con la palabra “Fortnight” escrita repetidamente en cursiva negra. La prenda es una pieza clave en su show, ya que la cantante usa un body negro debajo para facilitar el cambio a su atuendo circense para la interpretación de “I Can Do It with a Broken Heart”.

Entre los asistentes al concierto en Miami se encontraban figuras como Tom Brady, Serena Williams y la conductora Hoda Kotb (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

El mismo día, Swift sorprendió a sus seguidores con un nuevo vestuario durante la parte de su espectáculo correspondiente al álbum Reputation. Apareció con un catsuit de Roberto Cavalli, de una sola pierna y con serpientes doradas entrelazadas, un guiño al simbolismo del álbum de 2017.

En la parte trasera del catsuit, una serpiente se contorsionaba en la forma del número dos, algo que desató especulaciones sobre un posible lanzamiento del mismo disco en su versión “(Taylor’s Version)”.

El Eras Tour de Swift, que comenzó en marzo de 2023, continúa su recorrido por América del Norte antes de concluir en Vancouver en diciembre (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Durante esa misma noche en Miami, Swift también celebró el triunfo de su pareja, Travis Kelce, quien fue parte del equipo de los Kansas City Chiefs que venció a los San Francisco 49ers en un partido de la NFL. Al final de su concierto, durante la interpretación de la canción “Karma”, Swift cambió la letra de la canción en referencia a Kelce.

En lugar de cantar “Karma is the guy on the screen coming straight home to me” (Karma es el chico en la pantalla viniendo directo a mí), la cantante optó por: “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me” (Karma es el chico de los Chiefs viniendo directo a mí).

Swift cambió la letra de su canción "Karma" en referencia a Travis Kelce, quien celebró la victoria de su equipo, los Kansas City Chiefs (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Esta variación de la letra no es inédita, ya que Swift la había interpretado en noviembre del año pasado durante un show en Argentina, cuando Kelce estuvo presente en el público. Sin embargo, esta fue la primera vez que la versión modificada se cantó sin la presencia de Travis en el escenario.

A pesar de la ausencia del jugador, la familia Kelce estuvo presente en la multitud. Donna Kelce, madre de Travis, fue vista disfrutando del espectáculo, al igual que su hermano Jason Kelce y su esposa Kylie, quienes asistieron acompañados de sus hijas Wyatt (5 años) y Elliotte (3 años).

La familia Kelce, incluida la madre de Travis, Donna Kelce, presenció el concierto de Swift en Miami, a pesar de la ausencia del jugador (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

En otro momento destacado del evento, Swift sorprendió a los asistentes con la aparición de la cantante Florence Welch, quien se unió a la artista para interpretar su tema conjunto “Florida!!!”. La colaboración fue recibida con entusiasmo por el público y expuso la buena relación profesional entre ambas artistas.

El show en Miami también fue presenciado por varias figuras del ámbito deportivo y del entretenimiento. Entre los asistentes destacaron el exjugador de los New England Patriots Tom Brady, la tenista Serena Williams, la presentadora Hoda Kotb, y la conductora Savannah Guthrie.

Florence Welch se unió a Taylor Swift en el escenario de Miami para interpretar el tema “Florida!!!” durante el show de la cantante (Photo by TAS2024/Getty Images)

El Eras Tour de Swift, que comenzó en marzo de 2023, ha sido un éxito rotundo y ha llevado a la artista a recorrer diversos continentes, incluyendo Asia, Australia, Europa, y América. Después de concluir su etapa en Miami, Swift continuará con el tour, con próximas paradas en New Orleans, Indianapolis y Toronto, antes de cerrar la gira en Vancouver en diciembre.