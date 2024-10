La trágica razón por la que Selena Gomez ha dejado de dormir en su propio cuarto

Selena Gomez se ha sincerado sobre sus esfuerzos para alcanzar la salud mental, recordando difíciles pasajes de su vida en el proceso (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Selena Gomez, reconocida actriz y cantante, ha compartido detalles sobre su lucha contra la ansiedad, revelando que ha dejado de dormir en su propia habitación debido a los recuerdos oscuros que esta le evoca. Durante el evento Wondermind’s Mental Fitness Summit, celebrado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, Gomez, de 32 años, explicó que su dormitorio le recuerda momentos difíciles de su vida.

“De hecho, ya ni siquiera duermo en mi dormitorio, porque lo asocio con una época muy oscura. Soy una persona muy ansiosa. Es como el día del juicio final, y creo que tener una conversación positiva con uno mismo, aunque suene raro, es realmente impactante”, declaró la actriz durante el evento.

En 2022, Gomez lanzó el documental My Mind & Me, donde reveló haber sufrido psicosis y depresión bipolar. La artista admitió que durante años no quiso salir de la cama, en parte porque no estaba haciendo el trabajo necesario para mejorar. “Tienes que creer en ti mismo para hacer el trabajo que realmente te iluminará un poco”, expresó.

Selena Gomez busca alejarse de los malos recuerdos abandonando su propio cuarto (Star Plus)

A pesar de las dificultades, Gomez intenta centrarse en el impacto positivo que tiene en sus seguidores. Antes de enfrentarse a multitudes, se recuerda a sí misma que cada interacción es un regalo, y que hacer sonreír a alguien siempre mejora su día. "Cada vez que veo a alguien y logro hacerle sonreír, siempre mejora mi día", afirmó.

La cantante también destacó el papel fundamental de su madre, Mandy Teefey, como fuente de apoyo. Teefey, quien tuvo a Gomez a los 16 años, le ha enseñado a encontrar momentos de calma en medio del ruido constante. “Mi mamá siempre me ha enseñado que el ruido siempre estará ahí, pero se trata de encontrar ese momento en el que físicamente digo: ‘No, soy una buena persona, soy amable, trabajo muy duro y estoy agradecida’”, compartió Gomez.

Mandy Teefey, madre de Selena Gomez, ha sido clave para que la cantante y actriz se encuentre en un lugar mejor en lo que a salud mental se refiere

Además, la actriz subrayó la importancia de tener una red de apoyo pequeña pero sólida, que incluye a su terapeuta. "No tengo mucha gente en mi vida, sé quién es mi círculo íntimo", explicó, resaltando la libertad que siente al poder hablar y dejar ir lo que la mantiene estancada.

Selena Gomez regaló 20 dólares a un hombre sin hogar

Selena Gomez y su coprotagonista Zoe Saldana participaron en una sesión de preguntas y respuestas sobre su nueva película “Emilia Pérez” en el Robin Williams Center de Nueva York. Al salir del evento, la cantante y actriz tuvo un gesto solidario con un hombre sin hogar, según un video exclusivo de TMZ.

Selena Gomez fue vista dándole USD 20 dólares a un hombre sin hogar tras una cena en Nueva York (Créditos: TMZ)

El martes por la noche, después de cenar en el exclusivo restaurante Nobu Fifty Seven, Selena fue abordada por un grupo de admiradores que le pidieron fotos y autógrafos. En ese momento, un hombre que pedía dinero se acercó a ella. La artista se detuvo y, tras consultar con su guardaespaldas si tenía efectivo, le entregó un billete de 20 dólares al hombre, deseándole que disfrutara de una buena comida.

Este acto de generosidad ocurrió mientras Selena se dirigía a un SUV negro tan rápido como pudo para evitar a los paparazzis.