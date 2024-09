Los escándalos de infidelidad que sacudieron a las celebridades de Hollywood

Muchas celebridades han utilizado su arte, como la música, para procesar y expresar sus emociones sobre el desamor y la traición (Infobae/Diseño/REUTERS)

En septiembre de este año, Dave Grohl sacudió al mundo del espectáculo al revelar que había tenido una hija fuera de su matrimonio de más de dos décadas. El líder de Foo Fighters, conocido por su imagen de padre y esposo dedicado, reconoció públicamente su error y dijo que deseaba reparar el daño hecho a su familia.

Esta confesión puso de nuevo sobre la mesa un tema que ha marcado a numerosas figuras del mundo del espectáculo: la infidelidad.

A través de los años, se ha visto cómo la traición de un ser amado puede cambiar carreras y destruir matrimonios. Aunque, en algunos casos, hay relaciones que logran ser rescatadas por el perdón.

La confesión de Jay Z sobre el engaño a Beyoncé

La historia de amor entre Queen B y Jay Z, casados desde el 2008, sufrió un golpe severo cuando se confirmó que había sustento en los rumores de infidelidad que rodeaban al rapero.

Jay Z confesó haber engañado a Beyoncé, crisis que se reflejó en la música de ambos artistas (NY, EE.UU.). EFE/Justin Lane)

Los comentarios que sugerían que Jay Z había engañado a su esposa comenzaron en 2013, una crisis que se agravó en 2014 con el famoso escándalo del elevador: Solange, la hermana de Beyoncé, fue vista atacando a su cuñado en un ascensor tras la Met Gala de ese años. Aunque nadie quiso dar explicaciones del hecho en un comunicado posterior, los tabloides reportaron que Solange estaba furiosa por los rumores de adulterio.

En noviembre de 2017, Jay Z finalmente rompió el silencio sobre su infidelidad durante una entrevista con T: The New York Times Style Magazine, donde admitió haber engañado a Beyoncé.

El rapero expresó que “la cosa más difícil es ver el dolor en la cara de alguien que causaste” y reflexionó sobre el proceso de enfrentar su propia culpabilidad: “La mayoría de la gente no quiere hacer eso. No quieres mirar dentro de ti mismo. Y entonces te alejas”. Esta lucha interna fue un proceso doloroso, pero fundamental para su crecimiento personal y para la reconstrucción de su relación. No se divorciaron.

Uno de los momentos más importantes del escándalo fue el "elevatorgate", luego de que se filtrara un video de seguridad donde Solange golpeaba a Jay Z en un ataque de ira (Grosby GRoup)

La noticia explicó el tono de la música que ambos artistas lanzaron mientras navegaban la crisis en su matrimonio. Lemonade de Beyoncé, lanzado en 2016, abordó su dolor y frustración. Mientras que el rapero exploró sus propios errores en su álbum 4:44, donde aludió a su traición y a la necesidad de cambiar su comportamiento.

“Estábamos usando nuestro arte casi como una sesión de terapia”, dijo Jay Z sobre la producción de estos trabajos.

El affaire de Arnold Schwarzenegger que destruyó su matrimonio

En 2011, la vida personal de Arnold Schwarzenegger dio un giro repentino cuando se reveló que había tenido un hijo extramatrimonial con la ama de llaves de la familia, Mildred Baena.

El escándalo sacudió su matrimonio de 25 años con la periodista Maria Shriver, llevándolos a una separación pública y altamente mediática.

Arnold Schwarzenegger tuvo un hijo extramatrimonial con su ama de llaves, lo que llevó a su divorcio de Maria Shriver (Photo by J. Redmond/WireImage)

Al enterarse de la existencia de Joseph, fruto de la relación entre Arnold y su empleada, Shriver decidió terminar su matrimonio con el exgobernador de California, quien admitió públicamente su responsabilidad.

En declaraciones a Los Angeles Times, Schwarzenegger expresó: “No hay excusas y asumo toda la responsabilidad por el daño que he causado. Me he disculpado con Maria, mis hijos y mi familia. Estoy realmente arrepentido”.

Shriver, por su parte, buscaría consuelo en un convento, donde, según contó en el podcast Making Space, una madre superiora la ayudó a ser vulnerable, y dejar fluir el dolor y la ira. Ella le dijo: “No puedes quedarte aquí, pero tienes permiso para salir y convertirte en Maria”. Este momento fue clave en su proceso de sanación personal.

A lo largo de los años, Schwarzenegger ha sido honesto sobre las consecuencias de su infidelidad, calificándola como un “gran fracaso”. En su docuserie de 2023 en Netflix, Arnold, recordó la dolorosa conversación en la que confesó su infidelidad a Shriver durante una sesión de terapia de pareja: “Todos tuvieron que sufrir. Maria tuvo que sufrir. Los niños tuvieron que sufrir. Joseph, su madre. Todos”.

Arnold Schwarzenegger expresó publicamente su arrepentimiento por el daño causado a su familia (EFE/JOHN G. MABANGLO)

Aunque reconoció su error, el actor se preocupó en desarrollar una estrecha relación con su hijo a lo largo del tiempo. “Lo que hice estuvo mal, pero no quiero que Joseph sienta que no es bienvenido en este mundo, porque lo es. Lo amo y se ha convertido en un joven extraordinario”, dijo Schwarzenegger.

A más de una década del escándalo, Schwarzenegger y Shriver llevan una relación cordial para criar a sus cuatro hijos (Katherine, Christina, Patrick y Christopher) tras llegar a un acuerdo sobre los términos de su divorcio. Actualmente, el actor de 77 años tiene otra relación con Heather Milligan, una fisioterapeuta.

Woody Allen, Mia Farrow y la relación con su hija adoptiva

El caso de infidelidad entre Woody Allen y Mia Farrow es uno de los más notorios en Hollywood, no solo por la naturaleza de la traición, sino por las graves acusaciones que lo acompañaron. La relación entre el director y la actriz comenzó en 1980, cuando Farrow ya tenía varios hijos adoptivos, incluidos Soon-Yi Previn, quien luego sería el centro del escándalo.

Aunque nunca se casaron ni vivieron juntos, el premiado cineasta y la protagonista de El bebé de Rosemary mantuvieron una relación pública y colaboraron en varias películas.

El caso de Woody Allen involucró una relación con Soon-Yi Previn, la hija adoptiva de su pareja Mia Farrow (Archivo 031017 1)

La bomba estalló en 1992, cuando Farrow encontró fotos explícitas de Soon-Yi, entonces de 21 años, en posesión de Allen (que en esa época tenía 56). El cineasta entonces admitió que tenía un affaire con la hija adoptiva de Mia. Ella quedó devastada, según contó en entrevistas posteriores.

Desde entonces, Allen y Soon-Yi han defendido su relación, con el argumento de que fue consensuada y que comenzó cuando ella ya era adulta.

Sin embargo, el caso dio un giro aún más oscuro cuando Dylan Farrow, otra hija adoptiva de Allen y Farrow, acusó al director de abuso sexual cuando tenía siete años. Esta denuncia desató una batalla legal que dividió a la opinión pública. Allen siempre negó las acusaciones y nunca fue procesado penalmente por falta de pruebas concluyentes. En su defensa, el cineasta ha insistido en que Farrow orquestó las acusaciones en represalia por su relación con Soon-Yi.

Pese a la controversia, Allen y Soon-Yi se casaron en 1997 y han permanecido juntos desde entonces.

Soon-Yi Previn y Woody Allen han mantenido su relación por más de 25 años (Clint Spaulding/WWD/Shutterstock)

Jada Pinkett Smith: ¿fue infidelidad o no?

Aunque el matrimonio de Jada Pinkett Smith y Will Smith es uno de los más longevos de Hollywood, la pareja en realidad está separada desde hace varios años. La compleja relación entre los actores llamó la atención en 2020, cuando Jada confesó que había tenido un “enredo” fuera de su relación conyugal.

En una conversación a corazón abierto en el programa “Red Table Talk”, la pareja abordó los rumores que comenzaron cuando Alsina reveló que había tenido un romance con Jada y que el actor “lo había aprobado”.

En ese episodio, la actriz admitió el “entanglement” aunque aclaró que se produjo cuando ella y Will ya habían acordado su separación.

Jada Pinkett Smith reveló haber tenido un "enredo" durante una separación de Will Smith, aunque niega que fuera infidelidad (captura: YouTube)

Tres años más tarde, al hablar con la revista PEOPLE, Jada insistió en que su relación con Alsina no fue un acto de infidelidad, ya que ella y Will habían decidido poner su matrimonio en pausa en 2016. “Quiero que la gente sepa, no le fui infiel a Will Smith”, afirmó.

En la misma publicación, desmintió la etiqueta de matrimonio abierto en su enlace con el actor. “Nunca hemos tenido una relación abierta, eliminamos la posibilidad de traiciones hablando abiertamente entre nosotros”, explicó.

La revelación de Jada generó una gran cantidad de memes en internet, especialmente una imagen de Will aparentemente triste durante la conversación en “Red Table Talk”. Sin embargo, él luego aclaró que no estaba llorando, sino que su semblante reflejaba cansancio.

Jada Pinkett Smith y Will Smith todavía siguen casados ante la ley. (Créditos: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

En 2023, Jada resumió el estado de su relación con Will Smith: “Diferentes cosas han sucedido en los últimos dos años y Will y yo hemos estado sanando mucho juntos. Y, ya sabes, hemos hecho nuestro camino de vuelta a esta interdependencia, este hermoso espacio de amor entre nosotros. Y somos familia. Y lo estamos resolviendo”.

Si bien continúan separados, los Smith se han comprometido a no divorciarse legalmente.

Piqué, Shakira y Clara Chía

La relación entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué llegó a su fin en 2022 tras más de una década juntos y dos hijos en común. La ruptura estuvo condimentada con varios rumores de infidelidad por parte del deportista.

Luego de anunciar el fin de su separación, los medios hicieron eco de un vínculo sospechoso entre Piqué y Clara Chía, una joven con quien comenzó a ser visto dos meses después de su ruptura con Shakira.

Gerard Piqué y Clara Chía iniciaron una relación pública poco después de separarse de Shakira (Fotos: Instagram/@3gerardpique/@shakira/@: @clara.chiamartii)

La cantante nunca confirmó directamente los detalles de la infidelidad (descartó la teoría viral de que lo había descubierto por un frasco de mermelada), pero dejó claras pistas en sus canciones lanzadas antes y después de la separación.

En temas como “Te Felicito” y “BZRP Music Sessions #53″, la artista pareció aludir a la traición y el engaño, lo que muchos de sus seguidores interpretaron como una referencia a los hechos detrás de la crisis en su relación.

En 2024, la colombiana lanzó su álbum Las mujeres ya no lloran, una pieza catártica tras esa compleja etapa de su vida. “Tenía la necesidad de expresarme a través de mi arte, mis visiones, mi música, transfiriendo todo ese dolor, todas esas emociones agudas a un espacio fuera de mí”, explicó en una entrevista con Rolling Stone.