Dick Van Dyke a sus 98 años: el secreto de la longevidad y vitalidad de un actor legendario

Dick Van Dyke, conocido mundialmente por sus papeles en películas icónicas como “Mary Poppins” y “Chitty Chitty Bang Bang”, sorprendió al público por mantenerse increíblemente activo a sus 98 años. En una entrevista con Entertainment Tonight, el actor reveló algunos de los secretos que han contribuido a su longevidad.

Van Dyke señaló que el ejercicio es una parte crucial de su rutina diaria. Desde hace muchos años, asiste al gimnasio tres veces por semana y realiza entrenamientos completos que incluyen ejercicios cardiovasculares y pesas. Esta disciplina, que mantiene incluso en su vejez, fue clave para su bienestar físico. “A esta edad, la mayoría de las personas no sienten ganas de hacer ejercicio y se ponen rígidas, pero yo aún me muevo bastante bien”, comentó en la mencionada entrevista.

Este enfoque en la actividad física no es algo nuevo para Van Dyke. En su juventud, fue reconocido por sus papeles que incluían coreografías elaboradas y movimientos enérgicos, como en “Mary Poppins”, donde sus números de baile fueron fundamentales para su éxito. A lo largo de los años, adaptó su ejercicio a su edad, pero nunca dejó de priorizar el mantenerse en forma. Según él, “el ejercicio es su arma secreta”, una filosofía que ha compartido en varias entrevistas a lo largo de su carrera.

Dick Van Dyke asegura que el ejercicio constante y una actitud positiva son claves para su bienestar (Reuters)

Además de su rutina física, Van Dyke sostuvo que su mentalidad optimista jugó un papel fundamental en su bienestar. Para él, la manera en que uno enfrenta la vida puede tener un impacto directo en la salud y en la longevidad. En la entrevista con Entertainment Tonight, mencionó que siempre mantuvo una perspectiva positiva, esperando que las cosas buenas sucedan. “La actitud ante la vida tiene mucho que ver”, afirmó. Este optimismo constante ha sido una de las razones por las cuales ha podido superar los desafíos que ha enfrentado en su vida.

A lo largo de los años, Van Dyke lidió con varios problemas personales, incluida su lucha contra el alcoholismo. En los años 70, reconoció públicamente su adicción al alcohol y cómo esta afectaba su vida. Decidió ingresar en un hospital para recibir tratamiento y, desde entonces, trabajó para mantener una vida libre de esa adicción. En dicha entrevista, Van Dyke reflexionó sobre cómo el alcohol se convirtió en su “muleta” para socializar, especialmente porque se describía a sí mismo como una persona tímida. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que el alcohol estaba afectando negativamente su vida, y tomó la decisión de dejarlo por completo.

Dick Van Dyke destaca la importancia del movimiento y una mentalidad optimista para su longevidad (Reuters)

A medida que luchaba contra el alcoholismo, Van Dyke también enfrentó otro desafío: dejar de fumar. En una reciente aparición en el podcast Really No Really, confesó que dejar de fumar fue “mucho más difícil” que dejar el alcohol. A pesar de que ha estado libre de cigarrillos por más de 15 años, todavía mastica chicles de nicotina, una prueba de lo difícil que fue para él superar este hábito. “Fue mucho peor que el alcohol”, dijo, y añadió que le tomó mucho tiempo vencer completamente la adicción.

Van Dyke se encuentra en una etapa de la vida en la que superó varios de los obstáculos que lo acompañaron durante años, y ha encontrado una fórmula que lo mantuvo saludable tanto física como mentalmente. Sus palabras y acciones ofrecen un testimonio de cómo el equilibrio entre el cuidado físico y la salud mental puede prolongar la calidad de vida. Con una rutina de ejercicios constante, una actitud optimista y la fortaleza para superar las adicciones, Dick Van Dyke demostró que la edad es solo un número. En diciembre cumple sus 99 años, sigue en un excelente estado de salud y es un ejemplo para todos.