“Friends” celebra los 30 años de su estreno con un concurso que premiará al mayor fanático de la serie

La plataforma Max celebra el 30° aniversario de "Friends" con un concurso para fans titulado "Fast Friends" (HBO)

Con motivo del 30° aniversario de Friends, Max ha anunciado la producción de un concurso de cuatro episodios basado en la icónica comedia.

Según informa The Hollywood Reporter, el programa, titulado Fast Friends, se grabará en el interior de The Friends Experience: The One in New York, una atracción de dos pisos y 17 mil pies cuadrados que recrea los sets más emblemáticos de la serie.

El concurso pondrá a prueba a los participantes con trivias, acertijos y juegos ambientados en locaciones familiares para los fans, como el apartamento de Rachel y Monica, el de Joey y Chandler, y la cafetería Central Perk.

El programa se grabará en The Friends Experience, recreando los icónicos sets de la serie (EFE/Carlos Pérez)

El equipo ganador será coronado como los máximos fanáticos de Friends. La producción comenzará en octubre, aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno.

Fast Friends es producido por Warner Bros. Unscripted Television en asociación con Warner Horizon. Dan Sacks, Bridgette Theriault y Dan Norris son los productores ejecutivos, mientras que Richard Burgio funge como coproductor ejecutivo.

El programa se transmitirá en Max, que también celebrará el aniversario con contenido adicional, un filtro de TikTok, un nuevo diseño para la página de colección del programa y otras sorpresas dentro de la aplicación.

Los participantes del concurso enfrentarán trivias, acertijos y juegos en locaciones memorables (HBO)

Este nuevo programa forma parte de las celebraciones por el 30° aniversario de Friends, que se estrenó originalmente el 22 de septiembre de 1994 en NBC.

La sit comedy, protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, se convirtió en uno de los programas de televisión más populares de todos los tiempos, retratando la vida de seis amigos veinteañeros en Nueva York.

Tres décadas después de su debut, Friends sigue siendo un fenómeno cultural. En 2021, el elenco se reunió para el especial Friends: The Reunion en Max. Trágicamente, esta sería la última aparición conjunta del elenco completo antes del fallecimiento de Matthew Perry en octubre de 2023.

El elenco original se reencontró por última vez en 2021 para el especial "Friends: The Reunion" (HBO)

¿Qué pasó con los actores de “Friends”?

Tras el final de la serie en 2004, los actores han seguido carreras diversas en la industria del entretenimiento.

Jennifer Aniston ha consolidado su estatus como estrella de Hollywood, alternando entre comedias taquilleras como Quiero matar a mi jefe y ¿Quién *&$%! son los Miller?, y producciones independientes como Cake.

Recientemente, regresó a la televisión con The Morning Show de Apple TV+, por la que recibió nominaciones al Emmy y un premio del Screen Actors Guild.

Jennifer Aniston ha consolidado su estatus con exitosas comedias y su aclamada participación en "The Morning Show" (Apple TV+)

Courteney Cox, quien interpretó a Monica Geller, encontró éxito con la serie Cougar Town y ha continuado su papel en la franquicia Scream.

Asimismo, incursionó en la dirección, tanto en televisión como en cine, debutando como directora de largometraje con Justo antes de irme en 2014.

David Schwimmer, conocido por su papel de Ross Geller, se alejó inicialmente de las sitcoms, pero recibió elogios por su interpretación de Robert Kardashian en The People v. OJ Simpson: American Crime Story.

Desde entonces, ha aparecido en series como la nueva versión de Will & Grace y la comedia británica Intelligence.

David Schwimmer también persiguió su carrera en solitario tras dar el salto a la fama con "Friends" (Getty Images)

Matt LeBlanc, quien dio vida a Joey Tribbiani, protagonizó el spin-off Joey y más tarde ganó un Globo de Oro por su actuación en Episodes. También encabezó la serie de CBS Man with a Plan.

Por su parte, Lisa Kudrow, la inolvidable Phoebe Buffay, ha mantenido una presencia constante en televisión con proyectos como The Comeback y Web Therapy, además de aparecer en diversas películas como La chica del tren y Romy y Michele.

Matthew Perry, quien interpretó al sarcástico Chandler Bing, continuó su carrera con apariciones en series como The Good Wife y The Odd Couple.

A pesar de enfrentar desafíos personales relacionados con la adicción, Perry se dedicó a ayudar a otros que luchan contra problemas similares y publicó su autobiografía Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing en 2022.

El actor Matthew Perry murió en octubre de 2023 a causa de una sobredosis de ketamina (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El legado de Friends se mantiene vivo no solo a través de las carreras de sus protagonistas, sino también mediante atracciones como The Friends Experience, que ha viajado por 25 ciudades en ocho países.

Además de su ubicación permanente en Nueva York, la atracción cuenta con una locación a largo plazo en Londres y pronto abrirá en Las Vegas.