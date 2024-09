La película que rechazó David Schwimmer y que pudo haberlo convertido en una estrella mundial después de “Friends”

David Schwimmer reflexionó sobre su decisión de rechazar un papel en "Hombres de Negro", que podría haberlo convertido en una estrella de cine tras su éxito en "Friends" (SGranitz/WireImage/ Columbia Pictures/Getty Images)

El actor David Schwimmer ha reflexionado sobre las decisiones que moldearon su carrera tras su éxito en Friends. En declaraciones recientes, Schwimmer afirmó que podría haber alcanzado el estatus de “estrella de cine” si no hubiera rechazado un papel en la película Hombres de Negro.

Schwimmer estuvo en el podcast Origins With Cush Jumbo, donde recordó como fue que en un determinado momento se enfrentó a una decisión “brutal”. Luego de resaltar en la comedia, el recordado ‘Ross’, tuvo que elegir entre actuar en el filme de 1997 junto a Will Smith y Tommy Lee Jones, y dirigir su primera película.

El actor de 57 años admitió con pesar cómo su carrera podría haber tomado una “trayectoria muy diferente” de haber aceptado el papel en el famoso film de ciencia ficción. Según relató, estaba en plena preproducción de su debut como director y había comprometido a su compañía de teatro para rodar Since You’ve Been Gone en Chicago.

“Todos mis mejores amigos del mundo en mi compañía de teatro dejaron sus trabajos para estar en esta película”, afirmó el actor en el podcast. “Sería una filmación de seis semanas en Chicago”, continuó relatando el intérprete, quien ha tenido una carrera bastante modesta en comparación con su coestrella Jennifer Aniston.

El dilema surgió justo cuando las negociaciones para la película independiente estaban casi concluidas y Schwimmer recibió la oferta para participar en Hombres de Negro. En sus palabras: “Mi ventana de verano de Friends era de cuatro meses. Tenía un descanso de cuatro meses y Hombres de Negro se iba a rodar exactamente cuando yo iba a dirigir esta película con mi compañía”.

Schwimmer decidió seguir adelante con el proyecto de dirección, basándose en su lealtad a los amigos y colegas que habían confiado en él. “Mi compañía de teatro y esa relación con todas esas personas probablemente habría terminado. No creo que se hubiera recuperado”, explicó al podcast.

Aunque la carrera de David no alcanzó el mismo nivel de estrellato cinematográfico que la de algunos de sus colegas de Friends, este sigue reflexionando sobre sus decisiones. “Hombres de negro me habría hecho una estrella de cine”, afirmó. “Si miras el éxito de esa película y de esa franquicia, mi carrera habría tomado una trayectoria muy diferente”. Sin embargo, el actor enfatiza la importancia de “seguir tus instintos y tu corazón” en situaciones difíciles.

Adam Goldberg señaló la falta de diversidad de “Friends”

Paralelamente, el actor Adam Goldberg alzó su voz recientemente para criticar la falta de diversidad de la misma. Durante una entrevista con The Independent, Goldberg, quien interpretó a Eddie, el peculiar compañero de habitación de Chandler durante tres episodios en 1996, señaló que el programa ofrecía una “representación increíblemente poco realista” de la ciudad de Nueva York.

Goldberg expresó que, al observar la serie desde una perspectiva actual, la carencia de diversidad resulta evidente e impactante. “He escuchado a personas afroamericanas hablar sobre esto, y es como si nunca hubieras esperado verte representado, así que cuando no te veías, no era una sorpresa y terminabas identificándote con los personajes independientemente de su raza”, compartió el actor.

El actor también reflexionó sobre las críticas que recibió a lo largo de su carrera. “Me decían que no era lo suficientemente ‘americano’, lo cual si se dijera hoy en día, probablemente causaría despidos. O tal vez no, porque ‘americano’ se ha vuelto un término peyorativo”, comentó Goldberg.

No obstante, Goldberg aclaró que la falta de diversidad no era exclusiva de Friends, sino que era una norma general de la época en la televisión y en la cultura en general. Esta situación también era evidente en la manera en que actores de diferentes etnias se interpretaban unos a otros, como era común ver a actores italianos en papeles de personajes judíos, mientras que rara vez se veía lo contrario.