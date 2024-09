30 años de Friends: ¿qué fue de la vida de los icónicos personajes de la serie?

Friends nació de la visión creativa de David Crane y Marta Kauffman (Warner Bros)

El 22 de septiembre de 1994, el público visitó por primera vez Central Perk, la icónica cafetería de Nueva York donde seis amigos compartirían historias, risas y momentos inolvidables. Así comenzaba Friends, una de las sitcoms más influyentes de todos los tiempos. Creada por David Crane y Marta Kauffman, la serie no solo retrató la vida de un grupo de veinteañeros tratando de encontrar su lugar en la gran ciudad, sino que logró conectar con generaciones enteras gracias a sus personajes adorables, situaciones cotidianas y su inconfundible humor. Aunque la serie llegó a su fin en 2004, el fenómeno cultural de Friends sigue vivo treinta años después de su estreno.

El impacto de la serie no se limita a la pantalla. A lo largo de los años, los seis protagonistas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry, han continuado su amistad, reuniéndose para ocasiones especiales que emocionaron a sus millones de seguidores. En 2021, se celebró una de esas reuniones con el especial de HBO Friends: The Reunion, que volvería a juntar al elenco completo sin saber que sería la última vez con Matthew Perry, quien falleció en 2023.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha destacado en Hollywood después de su papel como Rachel en Friends

Después de su papel como Rachel Green, Jennifer Aniston consolidó su carrera como una de las estrellas más destacadas de Hollywood. Su personaje en Friends, que pasó de ser una joven obsesionada con las compras a una profesional exitosa en la industria de la moda, la catapultó a la fama. Tras la serie, Aniston participó en comedias populares como Horrible Bosses (2011) y We’re the Millers (2013), además de mostrar su lado dramático en películas independientes como Cake (2014).

En 2019, Aniston volvió a la televisión con The Morning Show de Apple TV+, donde compartió pantalla con su antigua “hermana” de Friends, Reese Witherspoon. Su interpretación en la serie le valió dos nominaciones al Emmy y un premio del Screen Actors Guild. En el ámbito personal, ha estado en el centro de atención por sus matrimonios con Brad Pitt y Justin Theroux. A lo largo de los años, Aniston se ha mantenido como una de las figuras más queridas y respetadas en la industria del entretenimiento.

Courteney Cox

Courteney Cox encontró éxito en Cougar Town y como directora de cine

Con su carácter neurótico y obsesión por la limpieza, Monica Geller se ganó un lugar especial en el corazón de los fanáticos de Friends. Interpretada por Courteney Cox, el personaje fue clave en los momentos más emotivos de la serie, como su relación con Chandler. Tras el final de la sitcom, Cox encontró éxito en la serie de comedia Cougar Town (2009-2015), donde también dirigió varios episodios y debutó como directora de cine con Just Before I Go en 2014.

Además de su carrera en televisión, Cox continuó su rol como Gale Weathers en la franquicia de terror Scream, participando en las entregas de 2022 y 2023. En su vida personal, estuvo casada con David Arquette, con quien tuvo una hija llamada Coco, y actualmente mantiene una relación con el músico de Snow Patrol, Johnny McDaid.

David Schwimmer

David Schwimmer sorprendió al público con su actuación en The People v. OJ Simpson: American Crime Story

El actor David Schwimmer dio vida a Ross Geller, el paleontólogo despistado que siempre tuvo el corazón dividido entre la ciencia y su amor por Rachel. Aunque su personaje fue uno de los más queridos, Schwimmer se distanció del mundo de las sitcoms tras el final de Friends. En 2016, su interpretación como Robert Kardashian en The People v. OJ Simpson: American Crime Story le valió elogios y permitió que el público lo viera bajo una nueva luz, lejos de su papel de comedia.

Desde entonces, Schwimmer ha aparecido en series como la nueva versión de Will & Grace y en la comedia británica Intelligence (2020-2023), además de seguir vinculado al teatro. En cuanto a su vida personal, tiene una hija con su exesposa, la artista Zoë Buckman.

Matt LeBlanc

Matt LeBlanc obtuvo reconocimiento con Episodes tras el final de Friends

Aunque Joey Tribbiani era conocido por su frase clásica “¿Cómo estás?” y su naturaleza mujeriega, Matt LeBlanc le dio al personaje un encanto innegable que lo hizo uno de los más queridos del grupo. Tras el final de Friends, LeBlanc protagonizó su propio spin-off, Joey, aunque la serie no alcanzó el éxito esperado. No obstante, volvió a encontrar reconocimiento con la comedia Episodes (2011-2017), donde interpretaba una versión exagerada de sí mismo, ganando un Globo de Oro en 2012.

Posteriormente, LeBlanc fue el protagonista de la serie de CBS Man with a Plan (2016-2020), que también gozó de buena recepción. En el ámbito personal, es padre de una hija, Marina, fruto de su matrimonio con Melissa McKnight, de quien se divorció en 2006.

Lisa Kudrow

Lisa Kudrow continuó una exitosa carrera en televisión con The Comeback y Web Therapy

La excéntrica y adorable Phoebe Buffay, interpretada por Lisa Kudrow, aportó a Friends un toque de humor absurdo y momentos musicales inolvidables como “Smelly Cat”. Después de la serie, Kudrow se mantuvo activa en televisión con papeles destacados en The Comeback y Web Therapy, dos proyectos que también produjo. También ha aparecido en diversas películas, incluyendo The Girl on the Train (2016) y Like a Boss (2020).

Kudrow ha logrado balancear su exitosa carrera con su vida personal, casada desde 1995 con Michel Stern, con quien tiene un hijo, Julian.

Matthew Perry

Matthew Perry enfrentó problemas de adicción y ayudó a otros a combatir la misma

Chandler Bing, el maestro del sarcasmo y de los comentarios ingeniosos, fue un personaje que combinaba humor con ternura, especialmente en su relación con Monica. Sin embargo, fuera de la pantalla, Matthew Perry enfrentó problemas personales relacionados con la adicción, algo de lo que habló abiertamente en entrevistas y en su libro autobiográfico Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (2022). A pesar de sus desafíos, Perry continuó su carrera con apariciones en series como The Good Wife y The Odd Couple, y se dedicó a ayudar a otros que luchan contra la adicción.

El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles. Según el informe de autopsia, su fallecimiento se debió al resultado de una sobredosis accidental de ketamina, complicaciones cardíacas y ahogamiento. La noticia conmocionó a sus seguidores y a la industria del entretenimiento, marcando un triste final para una de las figuras más queridas de la televisión.