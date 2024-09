Así reaccionó Pharrell Williams a una protesta de PETA en el estreno de su película biográfica

Activista de PETA protesta durante el estreno del biopic de Pharrell Williams en el Festival Internacional de Cine de Toronto (REUTERS/PETA)

Pharrell Williams fue objetivo de una acalorada protesta mientras presentaba su biopic animada en formato de LEGO, Piece By Piece, en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés).

El evento del pasado martes 10 de septiembre se vio interrumpido por una activista de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). La mujer irrumpió en el lugar con un cartel en el que se leía:

“Pharrell: deja de apoyar la matanza de animales para la moda” —haciendo referencia a su rol como director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton.

“Tu colección de Louis Vuitton... La colección de Pharrell está hecha con su sangre. ¡Pharrell, deja de torturar animales! ¡Avestruces son colgadas boca abajo, electrocutadas con sus cuellos cercenados!”, gritó la activista para llamar la atención del público.

En respuesta, Williams, notablemente calmado, dijo: “¿Sabes qué? Tienes razón [...] Dios te bendiga”. Luego, animó a la audiencia a compartir su sentimiento y aplaudirla por su condena hacia él y la marca de lujo.

"Tu colección de Louis Vuitton está hecha con su sangre", reclamó la activista a Williams en referencia al uso de pieles de animales en su colección (AP/Rebecca Blackwell)

Tras la intervención de la protestante y su posterior escolta fuera del lugar, Pharrell Williams dio una respuesta más detallada a las afirmaciones.

“A veces, cuando tienes planes para cambiar cosas y situaciones, debes estar en una posición de poder e influencia donde puedas cambiar la mentalidad de las personas y promover el progreso”, señaló el cantante.

PETA compartió un video del incidente en X y escribió en la publicación: “INTERRUMPIMOS el estreno de [Piece By Piece] de Pharrell en [TIFF] para recordarle al director creativo masculino de Louis Vuitton que los animales sufren por su pelaje y pieles. Haz lo correcto y cambia a alternativas falsas y veganas AHORA!”.

PETA exige a Pharrell Williams usar alternativas veganas y dejar de utilizar pieles (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Los reclamos de PETA contra Pharrell Williams

En un comunicado oficial emitido a Variety, la Vicepresidenta Ejecutiva de PETA, Tracy Reiman, respondió a las palabras de Pharrell.

“Nos encantaría dejar de interrumpir las apariciones de Pharrell, pero a pesar de mucho discurso, todavía no ha dejado de usar pieles y pieles exóticas”, sostuvo.

Y añadió: “Pharrell puede decidir en un instante, hoy, usar su poder para el bien y dejar de ser cómplice de la crueldad: es bastante fácil ser amable”.

Tracy Reiman, Vicepresidenta de PETA, instó a Pharrell Williams a "usar su poder para el bien y dejar de ser cómplice de la crueldad" en su moda (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

PETA ha continuado poniendo presión sobre el músico y diseñador por su relación con la industria de las pieles.

“Hiciste este mismo comentario en París en julio durante tu fiesta de inauguración de los Juegos Olímpicos”, destacó en una carta abierta.

La organización continuó alejando que no se necesita “trabajo” para tomar una decisión y hacer algo que ya muchos diseñadores han dejado atrás: “Tienes el poder de hacer un cambio importante ahora, y si no lo haces, deberías llevarlo a otro lugar donde puedas”.

Activistas posaron como serpientes en un charco de sangre en las afueras de una tienda de Louis Vuitton en San Francisco (PETA)

Un video de PETA mostró las condiciones deplorables de una granja de cocodrilos en Vietnam que suministra pieles a LVMH, la empresa matriz de Louis Vuitton. Las imágenes revelaron cocodrilos hacinados en pequeñas fosas de concreto, algunas más estrechas que sus propios cuerpos.

Otra investigación de PETA Asia reveló trabajadores golpeando repetidamente a pitones en la cabeza, suspendiéndolas en el aire, inflando sus cuerpos con agua y destripándolas mientras aún se movían.

LVMH aún no se une a la larga lista de diseñadores que han abandonado el uso de pieles, a pesar de múltiples investigaciones que han mostrado trabajadores golpeando, asfixiando, electrocutando animales e, incluso, desollándolos vivos.

Los personajes de Lego Pharrell Williams, izquierda, y Gwen Stefani en una escena de "Piece By Piece" (Focus Features)

Pharrell Williams describió su película Piece By Piece como una “experiencia histórica increíble para mí”, y elogió al director Morgan Neville por plasmar su visión.

“No puedo decir lo conmovido que estoy de tener a este narrador magistral dando sentido a mi vida. Siempre ha sido un caos y con sentido para mí, pero no para la mayoría. Él pudo hacerlo en color, vívidamente, ladrillo por ladrillo, pieza por pieza”, expresó ante los presentes.

El film animado se estrenará en los cines de EE. UU. el próximo 11 de octubre y en el Reino Unido el 8 de noviembre.