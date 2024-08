Jenna Ortega recordó los rumores de su supuesto “romance” con Johnny Depp

Este rumor se originó a partir de un post de DeuxMoi, una conocida cuenta sobre celebridades, en septiembre de 2023 (REUTERS/REUTERS)

A través de una entrevista con BuzzFeed, la actriz Jenna Ortega abordó el “rumor más loco” que ha escuchado sobre ella: un supuesto idilio con el actor Johnny Depp. Dicha especulación circuló el verano pasado en redes sociales y sorprendió a la estrella de Beetlejuice 2, quien aseguró que nunca tuvo una interacción directa con el protagonista de Piratas del Caribe, quien es 40 años mayor que ella.

“Probablemente fue que tenía una relación seria con Johnny Depp y que quería que todos nos dejaran en paz”, mencionó Ortega al ser consultada sobre lo más descabellado que han dicho de su persona. “Eso es tan loco para mí. Nunca dije algo así”.

La actriz además relató que otros colegas incluso le mencionaron el tema mientras filmaba Death of a Unicorn. “Me pareció muy gracioso. Estaba en el set con Richard E.Grant, y se me acercó a decirme ‘Oh, entonces tú y Johnny...‘, y me reí porque ni siquiera conozco a esa persona”, contó la actriz de 21 años.

En su momento, representantes de Ortega y Depp negaron que los actores hayan tenido contacto personal o profesional, y expresaron sorpresa ante las especulaciones (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Ortega y Depp fueron vinculados por un post de DeuxMoi, una famosa cuenta sobre celebridades, en septiembre de 2023. Sin embargo, representantes de ambos actores negaron que alguna vez hubiesen tenido contacto personal o profesional.

“Él no está involucrado en ningún proyecto con ella ahora y tampoco tiene intención. Está sorprendido por estos rumores maliciosos y sin fundamento que tratan de minar su reputación y carrera”, dijo el vocero de Depp a NME en ese momento.

El único punto en común que tienen las celebridades es haber trabajado con Tim Burton. El cineasta detrás de El joven manos de tijera acaba de dirigir a Ortega en la secuela del recordado clásico de terror Bettlejuice.

En este filme, Jenna interpreta a Astrid Deetz, la hija de Lydia Deetz, personaje que llevó a Winona Ryder al estrellato. La secuela también logró reunir a Michael Keaton y Catherine O’Hara, estrellas de la producción estrenada en 1988.

Ortega está promocionando "Beetlejuice 2", dirigida por Tim Burton, donde interpreta a Astrid Deetz, la hija del personaje de Winona Ryder (Warner Bros)

Ortega calificó como algo “increíble” el que le dieran la oportunidad de ser parte de Beetlejuice Beetlejuice. “[La película] ha influido tanto en mí como persona y también en tanta gente. Es algo muy grande como para comprenderlo”, dijo a E! News.

“Fui tan afortunada de estar ahí y tener esa experiencia porque son gigantes en lo que hacen”, comentó la actriz sobre Winona y Catherine. “Aprendí mucho de ellas. Además son realmente personas dulces y divertidas, la paso muy bien con ellas alrededor”.

Sobre Michael Keaton, Ortega elogió su capacidad de compenetrarse con el personaje. “Era extraño verlo como Beetlejuice porque era imposible reconocerlo”, contó a Buzz Feed. “Fue la primera vez que vi a alguien realmente desaparecer. Ningún rastro de su persona real, así que fue muy especial”.

Ortega expresó admiración por el trabajo de Keaton, quien retomó uno de los personajes más famosos de su carrera. (Warner Bros. Pictures vía AP)

Beetlejuice 2 retoma la historia de la familia Deetz, cuyos integrantes regresan a Winter River por el funeral de Charles. Al volver a su antiguo hogar, Astrid descubre la maqueta de la ciudad y abre accidentalmente el portal al Más Allá. “Será cuestión del tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces e invoque al travieso y caótico demonio”, narra la sinopsis del filme.

Desde el éxito del primer filme, hubo intención de trabajar en una secuela. Sin embargo, varios intentos de producir una segunda parte quedaron inconclusos desde los años noventa. El proyecto actual recién comenzó a cobrar forma en 2022, cuando Plan B, la empresa productora fundada por Brad Pitt, se sumó al equipo.

Beetlejuice Beetlejuice, con Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Jenna Ortega y Justin Theroux, se estrenará en cines de América Latina el 5 de septiembre.