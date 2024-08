Jenna Ortega reflexionó sobre sus críticas pasadas de “Merlina”: “También estaría harta de mí”

Jenna Ortega reflexionó sobre las críticas pasadas que hizo a los guiones de "Merlina" (EFE/Justin Lane/Netflix)

En una reciente entrevista, Jenna Ortega analizó los comentarios controversiales que hizo en marzo de 2023 sobre cambiar las líneas de su personaje en la serie Merlina (Wednesday), misma que impulsó su carrera artística. En su momento, estas exigencias de Ortega generaron muchas fricciones con los guionistas; ahora, Ortega consideró que pudo haber llegado muy lejos en su esfuerzo de proteger a su personaje.

“Probablemente podría haber usado mejores palabras para describir todo eso. A menudo siento que soy tan charlatana. Creo que fue difícil porque si hubiera representado mejor la situación, probablemente habría sido mejor recibida”, dijo a Vanity Fair.

Durante un episodio del podcast Armchair Expert, presentado por Dax Shepard y Monica Padman, la estrella de 21 años criticó los guiones originales de la serie de Tim Burton, indicando que muchos de ellos carecían de sentido desde la perspectiva del personaje. En aquella ocasión dijo: “No creo que haya tenido que poner más el pie en el suelo en un set como lo hice en Merlina. Todo lo que Merlina hace, todo lo que tuve que interpretar, no tenía sentido para su personaje en absoluto”.

La actriz admitió que pudo haber utilizado mejores palabras para describir su situación en ese momento (Netflix)

“Estar en un triángulo amoroso no tenía sentido”, continuó diciendo la joven actriz en dicha conversación pasada. “Había una línea sobre un vestido que tenía que usar para un baile escolar y decía: ‘Oh Dios mío, me encanta. Ugh, no puedo creer que haya dicho eso. Literalmente me odio’”.

Los comentarios de Ortega generaron reacciones significativas entre guionistas de cine y televisión. En ese tiempo, numerosos escritores de Hollywood se manifestaron en las redes sociales, tildándola de “tóxica” y “más allá de lo consentido”. Según Vanity Fair, algunos miembros del Sindicato de Guionistas de América portaban pancartas con lemas como “¡Sin guionistas, Jenna Ortega no tendría nada que corregir!”.

Jenna Ortega recordó que algunos de sus comentarios fueron exagerados y la hicieron parecer una caricatura (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la nueva entrevista, Ortega comentó: “Todo lo que dije parecía tan magnificado … Me sentí casi como una caricatura de mí misma.” Compartió, además, que la situación le dejó una valiosa lección: “Nunca vas a agradar a todos, y como alguien que naturalmente complacía a las personas, fue realmente difícil para mí entender eso. Algunas personas simplemente pueden no gustarte… y eso está completamente bien”.

Ortega agregó que llegó a cansarse de sí misma el año pasado: “Mi cara estaba en todas partes... así que es justo, si abriera mi teléfono y viera a la misma chica con alguna cita estúpida o algo así, también estaría harto”. En efecto, tras el lanzamiento de Merlina, el show se volvió tendencia en Netflix y durante un buen tiempo se habló de su trabajo con Tim Burton y posteriormente de su vida personal.

Ortega aparecerá este año en la película "Beetlejuice Beetlejuice" junto a Michael Keaton y Winona Ryder (Warner Bros. Pictures)

Mientras tanto, la carrera de Jenna parece ya haber salido de las tendencias y su fama se encuentra en un punto menos caótico. Este año tiene pendiente el lanzamiento de Beetlejuice, Beetlejuice, la secuela del clásico de terror y comedia de finales de los 80. La película nuevamente la une con el director Tim Burton y esta vez la lleva a unir pantalla con dos veteranos de Hollywood: Michael Keaton y Winona Ryder.

Asimismo, la estadounidense se desempeña ahora como productora en la segunda temporada de Merlina, donde se le ha alentado a dar sus opiniones. Burton, que lleva años en el cine, calificó a Ortega como una persona “muy directa” y que anda “sin rodeos”. En sus propias palabras: “Eso me resulta muy refrescante y hermoso y artístico. Podría dirigir [la serie] si ella quisiera. Vi, desde el primer día, que ella es muy consciente. A veces, está más consciente de lo que estoy yo”.

La segunda temporada de "Merlina" ya inició su producción y se hizo oficial con esta fotografía (Helen Sloan/Netflix)

La segunda temporada de Merlina aún no tiene una fecha de estreno en Netflix, pero se espera que llegue en algún momento de 2025.