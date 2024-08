La verdad detrás de pelea entre Dwayne Johnson y Vin Diesel: de amigos íntimos a grabar sus escenas de Rápido y Furioso por separado

En 2011, Dwayne Johnson se unió a la franquicia con su personaje Luke Hobbs en Fast Five (The Grosby Group)

La saga Rápido y Furioso ha sido una de las franquicias más exitosas y queridas por el público a nivel mundial. Desde su debut en 2001, las películas han cautivado a millones de espectadores con sus emocionantes escenas de acción, coches de alta velocidad y un elenco de personajes carismáticos. Sin embargo, detrás de cámaras, la relación entre dos de sus estrellas más grandes, Dwayne “The Rock” Johnson y Vin Diesel, no ha sido tan fluida como las persecuciones automovilísticas que protagonizan. Esta es la historia de cómo una aparente amistad se transformó en una de las rivalidades más comentadas de Hollywood.

Vin Diesel, quien interpreta al icónico Dominic Toretto, ha sido el pilar de la franquicia desde su inicio. Con su carácter fuerte y lealtad inquebrantable hacia su “familia”, se convirtió en la cara de Rápido y Furioso. En 2011, con la quinta entrega de la saga, Fast Five, se introdujo a un nuevo personaje que rápidamente capturó la atención de los fans: Luke Hobbs, interpretado por Dwayne Johnson. El imponente agente de la ley, con su personalidad dura y sentido del deber, fue el complemento perfecto para el rebelde Toretto. La química entre ambos personajes prometía mucho, pero lo que sucedió tras bambalinas fue una historia completamente diferente.

La primera señal de conflicto

El conflicto entre Johnson y Diesel comenzó a hacerse público en agosto de 2016, durante la filmación de The Fate of the Furious, la octava entrega de la saga. Todo comenzó con un explosivo post de Instagram de Johnson, donde, sin mencionar nombres, criticaba a algunos de sus compañeros masculinos, calificándolos como “cobardes” y poco profesionales. “Mis compañeras son siempre increíbles y las amo. Mis compañeros, sin embargo, son una historia diferente. Algunos se comportan como hombres de verdad y profesionales, mientras que otros no lo hacen”, escribió Johnson.

En 2016, Johnson criticó indirectamente a Vin Diesel por conductas poco profesionales en un post de Instagram

Esta publicación desató una oleada de especulaciones, y aunque Johnson nunca mencionó directamente a Diesel, la mayoría de los rumores apuntaban a él. Se decía que la tensión entre ambos había estado “acumulándose durante meses” debido a diferencias en la ética de trabajo y la puntualidad en los sets de grabación.

Tras la polémica publicación de Johnson, Diesel intentó minimizar la situación en una entrevista con USA Today en abril de 2017. “No creo que el mundo realmente se dé cuenta de lo cercanos que somos, de una manera extraña”, comentó Diesel. Sin embargo, sus declaraciones, en lugar de calmar las aguas, parecían enfatizar una dinámica de poder donde él se veía a sí mismo como una especie de mentor para Johnson. “Yo protejo la franquicia. Yo protejo a todos, incluyendo a Dwayne. Lo protegí más de lo que él jamás sabrá”, afirmó Diesel.

Estas palabras no fueron bien recibidas por Johnson, quien más adelante respondería con su propia versión de la historia. En una entrevista con Vanity Fair en octubre de 2021, Johnson refutó la idea de que Diesel fuese una especie de “hermano mayor” para él, afirmando que solo tiene un hermano mayor y que no era Diesel.

Durante la filmación de "The Fate of the Furious", Johnson y Diesel acordaron filmar sus escenas por separado

Filmando por separado

Una de las consecuencias más notorias de este conflicto fue que, durante la filmación de The Fate of the Furious, Johnson y Diesel no compartieron ninguna escena juntos. Esta decisión no fue tomada a la ligera, y según se informó, ambos actores llegaron a un acuerdo de que sería mejor filmar sus escenas por separado para evitar más tensiones. Johnson, en una entrevista con Rolling Stone en 2018, explicó que esta decisión fue lo mejor para todos. “Tenemos una diferencia fundamental en las filosofías de cómo abordamos la realización de películas y la colaboración”, mencionó Johnson.

A pesar de las tensiones, en noviembre de 2021, Diesel intentó públicamente reconciliarse con Johnson mediante un emotivo post en Instagram, donde lo invitaba a regresar para la décima entrega de la franquicia. “Mi pequeño hermano Dwayne... el tiempo ha llegado. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No pasa un día festivo sin que ustedes se envíen buenos deseos...”, escribió Diesel.

Sin embargo, Johnson no tomó bien esta invitación pública. En diciembre de 2021, en una entrevista con CNN, Johnson describió la publicación de Diesel como un ejemplo de “manipulación”. “No me gustó que mencionara a sus hijos en la publicación, ni que mencionara la muerte de Paul Walker. Déjenlos fuera de esto”, expresó Johnson con firmeza.

En noviembre de 2021, Diesel invitó a Johnson a regresar en un emotivo post de Instagram (FOTO: Instagram/@vindiesel)

El regreso sorpresa de La Roca

Después de años de tensiones y negativas de volver a la franquicia, en mayo de 2023, los fanáticos recibieron una sorpresa inesperada: Johnson hizo un cameo en Fast X, lo que llevó a muchos a creer que finalmente las diferencias entre ambos actores se habían resuelto. Según informes, fue el director Louis Leterrier quien facilitó esta “tregua” entre las dos estrellas. En junio de 2023, Johnson confirmó su regreso oficial a la franquicia y anunció un spin-off de su personaje Luke Hobbs, poniendo fin, al menos públicamente, a su larga disputa con Diesel.