3 momentos que marcaron la vida de Paris Hilton: lujos, fortuna y resiliencia

Paris Hilton, CEO of 11:11 Media, gives an autograph on her book for a house staff member during a recess of a U.S. House Ways & Means Committee hearing on the abuse of youth in residential treatment facilities, at Capitol Hill in Washington, U.S., June 26, 2024. REUTERS/Nathan Howard REUTERS

Paris Hilton, una de las figuras más emblemáticas de la cultura pop de principios del siglo XXI, ha llevado una vida llena de altibajos que no solo la han colocado en la mira del público, sino que también han definido su carrera y su identidad. Desde sus primeros años de fama como heredera del imperio Hilton hasta su evolución como empresaria y defensora de diversas causas, la vida de Paris ha estado plagada de momentos decisivos que han dejado una huella imborrable en su trayectoria.

Tres de estos momentos resaltan especialmente: el escándalo del video sexual en 2004, cuando fue despojada de la fortuna familiar, y su capacidad para reinventarse como empresaria y pionera en diversas industrias, incluida la tecnología blockchain. Estos episodios no solo marcaron su vida personal y profesional, sino que también la ayudaron a moldear su imagen pública, superando las adversidades para convertirse en una referente de la resiliencia y la reinvención.

El escándalo del video sexual

En 2004, un escándalo sacudió a Paris Hilton cuando un video sexual grabado por ella y su entonces pareja, Rick Salomon, salió a la luz sin su consentimiento. En un adelanto de sus memorias tituladas ‘Paris: The Memoir’, Hilton revela cómo este episodio oscuro, ocurrido cuando tenía solo 19 años, marcó profundamente su vida.

En 2004, la filtración de un vídeo íntimo alteró la vida de Paris Hilton

Hilton admitió no recordar muchos detalles de la fatídica noche de 2001 en que se grabó la cinta, que se filtró en 2003 y se comercializó en 2004 bajo el nombre ‘1 Night in Paris’. Sin embargo, aún rememora la sensación de sentirse “rara e incómoda” durante la filmación. La propia Paris, años después, llamó a Salomon “escoria”, remarcando sus sentimientos negativos hacia su expareja.

Hilton explicó que accedió a grabar el video bajo presión emocional. “Me dijo que si yo no lo hacía, él podría encontrar fácilmente a alguien que lo hiciera, y eso fue lo peor que se me ocurrió: ser abandonada por este hombre adulto porque yo era una niña estúpida”, reveló Hilton. La celebrity recordó haber bebido mucho alcohol para desinhibirse.

Hilton afirmó que Rick Salomon le aseguró que nadie más vería el video. No obstante, Salomon cambió su postura al divulgar la cinta y declarar que tenía “todo el derecho de venderlo” porque “le pertenecía” y tenía “mucho valor económico”. Además, ella mencionó que si hubiera sido únicamente su decisión, habría respondido de manera diferente: “Me habría parado y, sobre mis ‘Louboutins’, habría dicho: ‘Sí, esa fue mi elección’... Después me habría ido al banco sin disculparme con nadie”.

El escándalo del vídeo sexual de 2004 marcó un antes y un después en la vida de Hilton (Getty Images) Matt Green | Getty Images

La filtración del vídeo no solo afectó a Paris, sino también a su familia. En sus memorias, la heredera describe el impacto devastador en sus padres. “Mi madre simplemente se derrumbó en la cama y se quedó allí... Mi padre, con la cara roja y furioso, atendió llamadas, llamó a abogados, llamó a los asesores, tratando de ayudarme a organizar cualquier esperanza de control de daños”, relató. La difícil situación incluso afectó a sus hermanos, quienes según Hilton, se sintieron “tan raros” que apenas podían mirarla a la cara.

Despojada de la fortuna familiar

El magnate hotelero Barron Hilton falleció en su casa de Los Ángeles a los 91 años de edad en 2019. Sin embargo, la esperada herencia que podría transformar a sus descendientes no llegó como se esperaba. Solo el 3% de su fortuna, estimada en más de USD 3.505 millones, será destinada a su esposa, hijos, nietos y bisnietos. Esto supondrá un reparto de alrededor de USD 105 millones de dólares, calculado a partir de la porción donada.

Pero, ¿dónde se destinó el resto de su fortuna? El 97% de su patrimonio fue donado a la Fundación Conrad N. Hilton. Este gesto se hizo para aumentar los fondos destinados a financiar proyectos sociales, llevando el total de los recursos de la fundación de USD 2.900 millones a USD 6.300 millones, según un comunicado de la organización. La fundación trabaja en proyectos filantrópicos tales como la lucha contra el SIDA, el apoyo a personas sin hogar y el acceso a agua potable segura.

El 97% de la fortuna de Barron Hilton fue destinada a la Fundación Conrad N. Hilton (REUTERS) REUTERS

Barron Hilton ya había anunciado en 2007 que su fortuna no iría destinada a sus nietas Paris y Nicky Hilton, figuras recurrentes en las revistas del corazón, sino a obras de caridad. De todas formas, Paris Hilton se despidió de su abuelo en redes sociales, destacándolo como un mentor y visionario. “Siempre quise hacerle sentir orgulloso. En nuestra última conversación, hace unos días, le conté cuánto impacto tuvo en mi vida. Su espíritu, corazón y legado vivirán en mí”, escribió en Instagram.

A su abuelo no le gustaba la idea de que Paris sea la tapa de las portadas, ni que sea una celebritie con la magnitud que supo tener en la década 2000, ni mucho menos que sea la protagonista del video sexual filtrado en 2003, y en la cultura popular se cree que eso pudo haber sido un detonante para que Barron haya decidido no dejar su fortuna a la familia.

Creación de su propia fortuna

Paris demostró haber heredado una notable astucia empresarial al diversificar sus inversiones en industrias distintas. A sus 43 años, Hilton supo aprovechar cada oportunidad para incrementar su riqueza, que se calcula, ronda los 300 millones de dólares. Su capacidad de explorar en terrenos nuevos, como las criptomonedas y la tecnología blockchain, fue crucial en su estrategia empresarial.

Paris Hilton reconstruyó su fortuna mediante inversiones en tecnología y entretenimiento (REUTERS) REUTERS

Su salto a la fama ocurrió en 2003 con el exitoso programa de televisión “The Simple Life” y contribuyó a su visibilidad y ganancias. También expandió su carrera participando en otros programas de televisión, películas y la industria musical, con lo cual ha acumulado su impresionante fortuna desde joven.

Además de su carrera como cantante y supermodelo, Hilton supo capitalizar eventos musicales donde trabajó como DJ y productora musical, atrayendo a una audiencia masiva. Recientemente, la empresaria estrenó el tema “Chasin’” junto a Meghan Trainor, reforzando su imagen como referente de la cultura pop.

El programa de televisión "The Simple Life" catapultó la fama de Hilton en 2003 (Grosby)

Además de su presencia en el sector del entretenimiento, la blonda demostró un interés creciente en las criptomonedas y tecnologías emergentes. Paris invirtió en varias startups y tecnologías emergentes y, entre sus movimientos notables, se encuentra su participación en una ronda de financiamiento de Story Protocol, una compañía que recibió USD 54 millones. No es la primera vez que incursiona en este ámbito, ya que también ha invertido en Bitcoin y Ethereum, y ha lanzado sus propios NFTs, logrando grandes ingresos en el mercado de arte digital.

Otro de los pilares que sostienen la fortuna de Hilton es su línea de negocios en el mundo de la perfumería. La supermodelo lanzó en 2005 su marca de perfumes que incluye más de 20 fragancias, la primera de las cuales lleva su propio nombre. Con ventas que superan los USD 2 mil millones, esta línea de perfumes se mantiene como uno de sus esfuerzos más lucrativos.

Paris Hilton invirtió en criptomonedas y lanzó sus propios NFTs, destacándose en el arte digital (REUTERS) REUTERS

Su fortuna se mantiene en pie, según ella misma, gracias a las inteligentes estrategias de marketing, como su participación en desfiles y apariciones en las portadas de múltiples revistas, que son estrategias clave para dar visibilidad a sus productos y servicios. Además, invirtió en propiedades en los Estados Unidos y otras partes del mundo, lo que hace que su fortuna no deje de crecer.