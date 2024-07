Qué actor inspiró a Kevin Hart a escribir

El actor Kevin Hart REUTERS/Mario Anzuoni

En un reciente episodio de su programa de entrevistas “Hart to Heart” en Peacock, Kevin Hart compartió detalles sobre una etapa particular de su vida cuando convivió con Jason Segel. Esta situación se originó en 2001, durante la producción del piloto televisivo North Hollywood, dirigido y producido por Judd Apatow. Según Hart, Apatow decidió que ambos debían vivir juntos, creyendo que esta convivencia resultaría beneficiosa para el proyecto.

Un encuentro creativo

Kevin Hart, de 45 años, y Jason Segel, de 44, se conocieron en un momento en que ambos estaban comenzando sus carreras en Hollywood. Hart, conocido por su talento en la comedia y la actuación, reveló que Segel solía escribir todos los días en su Mac, utilizando el software Final Draft. Segel, un gran defensor del programa, convenció a Hart de que debía adquirirlo si quería incursionar seriamente en la escritura. Pese a no tener una computadora en ese momento, Hart decidió invertir en el programa, un acto que simbolizó el inicio de su interés en el arte de la escritura.

El desafío de la falta de equipo

En su conversación con Apatow, Hart relató entre risas que gastó 300 dólares en Final Draft, pero que no tenía siquiera un ordenador al momento de la compra. La emoción inicial se convirtió rápidamente en frustración cuando se dio cuenta de que no tenía dónde instalar el software. Fue Segel quien le sugirió que necesitaba comprar su propia máquina. Esto llevó a Hart a adquirir una Dell y, aunque no tenía claro qué debía escribir, comenzó a trabajar animado por el ambiente productivo que Segel y otros artistas como Seth Rogen promovían en ese entorno.

Jason Segel y Kevin Hart

Adaptándose al entorno creativo

Desarrollar el hábito de la escritura no fue un proceso sencillo para Hart. Sin embargo, la constante dedicación de Segel y el grupo de jóvenes creadores alrededor de Apatow sirvió como inspiración. “Si ellos lo estaban haciendo, yo también debía hacerlo”, afirmó Hart. Encontrarse en un entorno donde la creación y la escritura eran actividades cotidianas motivó a Hart a integrarse y a mejorar su destreza. Este hábito ha sido fundamental en su trayectoria y ha contribuido significativamente a su éxito en la industria del entretenimiento.

Perspectiva de Jason Segel

Jason Segel también ha recordado su tiempo compartido con Hart en entrevistas posteriores. En una aparición en Jimmy Kimmel Live! en abril de 2022, Segel describió la experiencia como “extraña” pero formativa. Según Segel, Apatow creía que vivir juntos durante unos seis meses sería beneficioso no solo para el piloto, sino también para sus carreras individuales.

La convivencia en un apartamento de una habitación trajo desafíos y momentos de camaradería. Segel recordó cómo, en muchas ocasiones, Hart le pedía preparar el desayuno, una solicitud a la que accedía siempre con buen humor.

El actor Jason Segel REUTERS/Mike Blake

Uno de los recuerdos más persistentes de Segel sobre esa época fue la ética de trabajo de Hart. Mientras los demás salían a divertirse, Hart se quedaba en casa escribiendo, un hábito que, según Segel, ejemplifica el camino hacia el éxito. “Pensabas: ‘Oh, eso es lindo’. Y luego decías: ‘Oh, así es como se hace. Así es como alguien termina siendo Kevin Hart’”, contó en su entrevista con Kimmel. Este tipo de dedicación y sacrificio refleja el enfoque necesario para alcanzar el éxito en un ámbito tan competitivo como Hollywood.

Influencias perdurables

La convivencia con Segel no solo influyó positivamente en los primeros pasos de Hart como escritor, sino que también dejó una huella duradera en Segel. La etapa de convivencia entre Kevin Hart y Jason Segel no solo destaca por las anécdotas personales y los desafíos compartidos, sino también por las valiosas lecciones aprendidas y las influencias mutuas que cada uno tuvo sobre el otro.