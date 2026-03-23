11 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: enorme elogio a Tomás Aranda, la lesión de Marchesín, cómo está Cavani y la Libertadores

Boca Juniors se impuso 2-0 a Instituto volvió al triunfo tras cuatro empates consecutivos en La Bombonera y se afianzó en zona de clasificación en el Grupo A del Torneo Apertura. El Xeneize viene en levantada y mostró un buen rendimiento ante Instituto de Córdoba, al que venció por 2 a 0.

“Necesitábamos un resultado contundente y lo tuvimos. No solo en el marcador, sino también por el rendimiento”, destacó Claudio Úbeda en la conferencia de prensa. El entrenador de Boca Juniors mostró su preocupación por Agustín Marchesín, quien fue reemplazado por lesión en el complemento: “En esa jugada giró la pierna y se le abrió demasiado el aductor. Esperemos cuando se haga los estudios. Ojalá no sea nada importante”.

Ander Herrera fue una de las figuras del partido y así lo reconoció el DT: “Es un jugador que aparte de la movilidad que tiene en todo el encuentro, tiene muy buena lectura de juego y ocupa las posiciones que dejan sus compañeros para estar bien parado. Eso hizo que tengamos mucho circuito de juego sobre todo en el primer tiempo”, detalló.

El público de Boca Juniors despidió al equipo con aplausos y se fue muy conforme, en especial porque el equipo volvió a sumar de a tres y lleva ocho partidos sin derrotas. “Me pone súper contento que el hincha de Boca esté feliz. Es lo que buscamos permanentemente. Hay que tener paciencia pese a la cantidad de situaciones que tuvimos y no podíamos concretar, el equipo no se puso nervioso y eso me deja tranquilo”.

“Son ocho partidos sin perder, aunque no sirve empatar tanto (fueron cinco juegos), porque Boca merece ganar y más de local. Tomamos riesgos y eso genera espacios a los equipos que vienen a La Bombonera. Hay que seguir trabajando, puliendo y tratando de que ocurra cada vez menos las desatenciones defensivas. Vienen partidos complejos y seguidos, contra rivales importantes”, anticipó.

Boca Juniors terminó el partido con seis jugadores surgidos de Boca Predio, y Tomás Aranda fue la gran figura con su primer tanto en Primera División: “Me pone feliz que haya hecho un gol. Le dijimos que patee de media distancia, que confíe porque en los entrenamientos lo hace muy bien. Es un chico tranquilo, inteligente, que sabe el lugar que está empezando a ocupar y lo importante que es para el equipo. Eso lo va conectando con sus compañeros y los jugadores con experiencia se van acercando a él y eso le da más confianza. Es importante que los jugadores que vienen de Boca Predio ya tienen la experiencia de ponerse la camiseta entrar y jugar, como Camilo Rey Domenech, que entró y lo hizo como si jugara en el patio de su casa. Lo hizo con criterio y sin nervios. Eso habla mucho del trabajo que hacen en inferiores que cuando llegan a Primera no les pesa la responsabilidad”.

Y retomó con una advertencia interna: “Tomi es un jugador que tiene unas condiciones muy buenas, tenemos que seguir protegiéndolo. No quiero empezar a tirarle demasiadas flores porque queremos tenerlo cerca nuestro, protegerlo y que siga creciendo. Tiene una proyección como jugador importante”.

Otra de las consultas a Claudio Úbeda estuvo en el estado físico de Edinson Cavani, quien continúa afuera de las canchas rehabilitándose. “Estamos todos los días, está en el Predio como siempre y en una etapa de rehabilitación que viene avanzando de a poco. Todavía no se integró de manera completa para que realice trabajos normales. Una vez que esté en condiciones 100 físicas y técnicas completas, ahí sabremos cuándo lo vamos a poder usar”.

Otras frases destacadas de Claudio Úbeda:

El receso y la seguidilla de partidos que se avecina:

“Entramos en una etapa que vamos a necesitar de todos. Vamos a tener muchos partidos seguidos. Con Talleres se iniciaría una seguidilla de partidos cada tres días. Tenemos la necesidad de que todos estén a disposición, lo hablamos con los chicos, son conscientes que vamos a necesitar de todos”.

La Copa Libertadores y los rivales que le tocaron a Boca:

“Sí, lógicamente que es el paso más importante en mi carrera como DT. Jugar una competencia tan importante y con estos colores y camiseta es una responsabilidad enorme. Nos gratifica mucho estar llegando bien parados al inicio de esta competencia. Hay que aplicarle toda la concentración, el trabajo y las ganas de que nos vaya bien en el día a día, va a ser indispensable”.

“Todos los partidos de Copa son complejos. Hay que jugarlo con la responsabilidad de saber que somos Boca y que los rivales lo hacen desde una posición diferente. Será complejo. Los equipos que nos tocaron (Cruzeiro, U Católica de Chile y Barcelona de Ecuador) tienen experiencia en Copa Libertadores y tenemos que prestarle demasiada atención a cada partido”.

Los lesionados que podrían volver al próximo partido:

“En la medida que podamos recuperar a la mayor cantidad de lesionados (son cinco), será mucho mejor. Zeballos está en la etapa final de rehabilitación para integrarse. Ojalá pueda estar a cortísimo plazo, mientras más rápido pueda estar mejor, pero hay que cuidar los plazos que nos dicen los médicos para no cometer errores y cuidarlo bien porque es una pieza súper importante”.

La paciencia, clave para que el equipo crezca:

“Tenemos paciencia, pero lo hablamos mucho con los chicos: esa paciencia de tener la pelota y moverla no quiere decir que se transforme en lentitud. La movilidad tiene que ser lo más dinámica posible, por eso intentamos que la circulación sea rápida. Debemos tener paciencia para atacar, pero que la pelota pase ligera. Hay que encontrar espacios para profundizar y atacar. Eso va saliendo y vamos generando situaciones de gol. Después depende de que entre o no, pero las situaciones las seguimos creando. Fuimos pacientes y tuvimos situaciones de gol”.