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Liza Minnelli revela el lado menos conocido de su madre Judy Garland: “Era muy divertida”

La actriz habló sobre su madre durante un evento en Los Ángeles y destacó aspectos poco conocidos de su personalidad

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Liza Minnelli reveló lo que
Liza Minnelli reveló lo que la mayoría de la gente desconoce sobre Judy Garland. (Instagram. Captura de video)

Liza Minnelli compartió recientemente detalles sobre su relación con su madre Judy Garland, durante el evento Liza Minnelli in Conversation, realizado en el Million Dollar Theater de Los Ángeles.

La cantante, de 80 años, habló sobre su experiencia de crecer bajo los reflectores y su trayectoria artística de varias décadas. Señaló que, aunque la mayoría de las personas conoce a Garland por su papel en El mago de Oz y su carrera musical, pocas saben que la cantante también poseía un gran sentido del humor.

“Mama había sido empujada por todas partes. Intenta crecer en MGM”, dijo, refiriéndose al contrato que Garland tenía con el estudio cinematográfico desde su infancia. “Su experiencia fue horrenda, pero ella era divertida”, agregó.

Liza Minnelli afirmó que
Liza Minnelli afirmó que pese a las dificultades, Judy Garland siempre fue una persona muy divertida. Créditos: IMDB

Cabe destacar que Judy Garland enfrentó a lo largo de su vida problemas de adicción al alcohol y otras sustancias. Es así que Liza Minnelli recordó que desde muy joven asumió un papel de cuidadora emocional para su madre.

“Me dio más paciencia. Escuchar, en lugar de fingir que escuchas, realmente escuchar lo que alguien está tratando de comunicar. Con mi mamá, pienso en lo que ella pasó cada día, cómo se sentía.

Fui un gran consuelo para ella”, comentó, antes de añadir con un toque de humor: “Todos tienen problemas con su madre. No solo yo —y ya lo sabes”.

Liza Minnelli aseguró que se
Liza Minnelli aseguró que se sintió cinfundida y angustiada al enterarse de la muerte de Judy Garland. (Instagram: officiallizaminnelli)

La relación entre Minnelli y Garland también es un tema central en el nuevo libro de memorias de la actriz, Kids, Wait Till You Hear This!, publicado el 10 de marzo. En la obra, la famosa describe que a los 13 años ya actuaba como cuidadora de su madre en sus momentos más difíciles.

Perdí la cuenta de las veces que llamé a médicos para decir que se le habían acabado las pastillas. Decía: ‘¡Soy una niña, por favor, llenen la receta de mi mamá!’ ”, escribió.

Asimismo, el libro también describe la relación personal y profesional que mantuvo con Garland durante los años en que ambas trabajaron en el mundo del espectáculo.

Liza Minnelli declaró que Judy
Liza Minnelli declaró que Judy Garland era muy competitiva incluso con ella. (Captura de video)

“Hubo momentos de gran cariño por su parte, así como críticas mordaces que llegué a temer. Un sentimiento de profunda incompetencia. Años después, me pregunto si lo he superado por completo”, indicó.

En sus memorias, Minnelli recuerda que durante su juventud recibió comentarios críticos de su madre acerca de su desempeño artístico.

Uno de los episodios que menciona ocurrió en 1964 durante una presentación conjunta en el London Palladium. Según Liza, su madre le pidió a un productor que la retirara del escenario mientras ambas participaban en el espectáculo.

En el libro señala que la actitud competitiva de su Judy Garland se extendía incluso a su relación con ella como intérprete. Con el paso del tiempo, Liza Minnelli afirma haber reinterpretado ese tipo de situaciones.

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Liza Minnelli aseguró que el tiempo le hizo reflexionar sobre el comportamiento de su madre. (Créditos: Instagram/Liza Minnelli)

“Su empuje, su fuerza competitiva, no la dejaban en segundo plano ante nadie. No importaba que yo fuera su hija. Me llevó varios años… no, décadas… comprender que su competencia conmigo era un complemento a la artista en la que me estaba convirtiendo”, escribió.

El libro presenta estos episodios como parte de un repaso personal a su vida familiar, su carrera y los desafíos que enfrentó en distintos momentos.

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