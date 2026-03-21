“Estamos de regreso”: BTS protagonizó un show histórico en Seúl

Netflix transmitió el multitudinario recital de BTS desde Seúl (Créditos: Netflix)

La noche del sábado, el corazón de la capital surcoreana se transformó en un escenario global. Tras casi cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio, BTS regresó como grupo completo con un concierto multitudinario en Gwanghwamun Square, que fue transmitido en vivo por Netflix y seguido por millones de fans en todo el mundo.

“¡Annyeonghaseyo! ¡Estamos de regreso!”, exclamó RM al iniciar el show. La aparición del septeto en la plataforma iluminada desató una ola de gritos entre los asistentes, que agitaban lightsticks y levantaban sus teléfonos para registrar cada instante.

Los ojos del mundo en una plaza histórica

El concierto, titulado BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG, se realizó al aire libre, en uno de los espacios más simbólicos de Corea del Sur. La Puerta Gwanghwamun y el Palacio Gyeongbok sirvieron de telón de fondo para un despliegue visual que combinó iluminación sincronizada, mapping y efectos de gran escala.

El grupo de Kpop BTS en su concierto en Seúl, Surcorea, el 21 de marzo del 2026. (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP)

De acuerdo con Korea Times (21 de marzo de 2026), la fachada del histórico recinto fue integrada a la escenografía del evento mediante proyecciones y luces que encuadraban el escenario como si fuera una imagen viva.

La producción incorporó arte visual inspirado en tinta y acuarela y la participación de intérpretes de música tradicional coreana para interpretar el Arirang que BTS fusiona hacia el final de “Body to Body”.

Decenas de miles de admiradores se congregaron en la zona. Según Associated Press, 22,000 personas lograron acceder a los asientos gratuitos habilitados, mientras otros miles siguieron el concierto desde pantallas cercanas o a través de la transmisión en línea.

“Será increíble porque ha pasado tanto tiempo desde que BTS no estuvo con nosotros. Es un evento único en la vida”, dijo antes del show Dallila Di Tullio, fan italiana de 32 años a la agencia Associated Press.

"Body To Body" es el primer track de su nuevo álbum ARIRANG (Créditos: Netflix)

El setlist de ‘BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG’

El espectáculo, de aproximadamente una hora, combinó temas del nuevo álbum con éxitos de su repertorio. RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook arrancaron con los temas más orientados al rap y el hip-hop; mientras que en la segunda mitad el ambiente se tornó más melódico hasta el emotivo cierre con "Mikrokosmos".

Body to Body

Hooligan

2.0

Butter

Mic Drop

Aliens

FYA

SWIM

Like Animals

NORMAL

Dynamite

Mikrokosmos

RM, que había informado el día anterior sobre una lesión sufrida en el tobillo, participó en todo el show. En ocasiones cantó sentado, pero también se desplazó por el escenario para saludar a sus fans.

Identidad, música y tradición: el corazón del show

El recital que fue transmitido en Netflix duró 1 hora (Créditos: Netflix)

El concierto estuvo marcado por la identidad cultural coreana. El álbum ARIRANG, lanzado un día antes, toma su nombre de una canción folclórica considerada un himno no oficial del país, asociada a temas de separación y nostalgia.

“El título y la decisión de presentarnos en Gwanghwamun reflejan nuestro enfoque en la identidad”, explicó Suga durante el evento. Por su parte, RM añadió: “Queríamos mostrar quiénes somos y cómo podemos unirnos”.

Este concepto también se trasladó al vestuario que estuvo a cargo del prestigioso diseñador Jay Songzio. Según la revista WWD, el creativo preparó una colección exclusiva llamada “Lyrical Armor”, inspirada en armaduras de la era Joseon y el hanbok tradicional, reinterpretados con siluetas fluidas.

Así se vivió el concierto de BTS en Netflix: fiesta, música e historia desde Corea del Sur (BIGHIT Music)

Cada integrante representó un arquetipo dentro de la narrativa visual: RM como héroe, Jin como artista, Suga como arquitecto, J-Hope como “hombre del sonido”, Jimin como poeta, V como noble y Jungkook como vanguardia.

Las prendas, compuestas por múltiples capas y detalles transformables, acompañaron la coreografía. El atuendo reforzó la idea de BTS como figuras contemporáneas que conectan pasado y presente.

El concierto marcó el inicio de una ambiciosa gira mundial que recorrerá decenas de ciudades en América, Europa y Asia. Analistas citados por AP anticipan que podría convertirse en una de las giras más lucrativas en la historia del K-pop.

Asimismo, la transmisión en Netflix —la primera de este tipo para un artista en tiempo real en la plataforma— amplificó el alcance del evento, que fue celebrado por los fans también por la estabilidad de la señal y la alta calidad de imagen.

Kpop boy band BTS perform onstage during a comeback concert at Gwanghwamun Square on March 21, 2026 in Seoul, South Korea. Kim Min-Hee/Pool via REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY