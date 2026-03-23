El régimen de Irán amenazó con atacar las plantas eléctricas en Medio Oriente que abastecen a las bases militares de EEUU (REUTERS)

El régimen de Irán amenazó este lunes con atacar centrales eléctricas e infraestructuras en la región si Estados Unidos golpea sus instalaciones, en el marco de la escalada por el estrecho de Ormuz tras el ultimátum del presidente Donald Trump. La Guardia Revolucionaria sostuvo que responderá “al mismo nivel” ante cualquier acción militar estadounidense.

“Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación”, indicó la Guardia Revolucionaria en un comunicado divulgado por la agencia Tasnim. El cuerpo de élite reiteró su postura y advirtió: “Estamos decididos a responder a cualquier amenaza al mismo nivel y así lo haremos. Estados Unidos desconoce nuestras capacidades y las verá en acción”.

La advertencia se conoció después del ultimátum de Trump, quien fijó un plazo de 48 horas para que Irán abra “totalmente” el estrecho de Ormuz. El mandatario advirtió que, si no se cumple esa exigencia, ordenará ataques contra centrales eléctricas iraníes. “Pronto verán lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente”, sostuvo en declaraciones a la cadena israelí Canal 13. Además, afirmó: “Irán ha sido muy malo durante 47 años y ahora está recibiendo su justo castigo”.

Trump también criticó a los aliados. “Los países de la OTAN no están haciendo nada. Es una vergüenza enorme”, señaló. Sus declaraciones intensificaron la tensión en torno a una de las principales rutas energéticas del mundo.

La advertencia se conoció después del ultimátum de Trump, quien fijó un plazo de 48 horas para que Irán abra “totalmente” el estrecho de Ormuz (AP)

Desde el inicio del conflicto militar el 28 de febrero de 2026, el estrecho de Ormuz se consolidó como un foco central de la crisis. La restricción del tránsito redujo la circulación a cerca del cinco por ciento del nivel habitual, con impacto directo en los mercados internacionales. El precio del petróleo superó los 119 dólares por barril antes de estabilizarse.

El mando operativo iraní Khatam Al-Anbiya advirtió que, si Estados Unidos ejecuta su amenaza, cerrará completamente el estrecho hasta que las instalaciones dañadas sean reconstruidas. La limitación vigente ya reduce de forma drástica el paso de buques, con autorizaciones restringidas a un número reducido de embarcaciones por día.

El régimen iraní sostuvo que la reapertura total depende de la reparación de sus infraestructuras y exige coordinación con autoridades nacionales para la navegación. Teherán mantiene el paso abierto solo a buques de países no considerados hostiles, bajo normas de seguridad reforzadas y en cooperación con la Organización Marítima Internacional.

Autoridades iraníes advirtieron además que responderán con ataques a empresas con intereses estadounidenses en la región y reiteraron que la diplomacia sigue como prioridad. El representante iraní en Londres, Ali Mousavi, afirmó que la reducción de la tensión requiere “confianza mutua” y el cese de la agresión.

El régimen iraní sostuvo que la reapertura total depende de la reparación de sus infraestructuras y exige coordinación con autoridades nacionales para la navegación (REUTERS)

Más de veinte países, en su mayoría europeos junto con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, firmaron un comunicado conjunto en el que expresaron su compromiso con la protección del tránsito en el estrecho y condenaron los ataques a barcos e infraestructuras civiles. Los firmantes manifestaron su disposición a contribuir a esfuerzos internacionales para garantizar el paso seguro.

En este contexto, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, informó que fuerzas estadounidenses destruyeron instalaciones estratégicas y puntos de apoyo logístico, lo que, según indicó, redujo la amenaza iraní en la zona. Analistas advirtieron sobre posibles efectos si Irán impone peajes a embarcaciones extranjeras, un escenario que podría reconfigurar el comercio energético y aumentar la volatilidad en los mercados globales.

(Con información de AFP y EFE)