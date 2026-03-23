La polémica versión sobre la pelea de Tini Stoessel con Emilia Mernes ¿por Rodrigo de Paul?: “Habría chats”

En el ciclo que conduce Marcela Tauro se refirieron al enfrentamiento entre la cantante con Tini Stoessel y el malestar de las mujeres del equipo argentino (Video: Infama/ América TV)

El conflicto que en las últimas horas sacude al mundo del pop argentino sumó un nuevo capítulo tan explosivo como delicado. En medio de los rumores de distanciamiento entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, ahora apareció una versión que apunta al origen más sensible del escándalo y que involucra nada menos que a un jugador de la selección argentina. Todo comenzó con una serie de unfollows que no pasaron inadvertidos en redes sociales y que encendieron las alarmas entre los fanáticos: Tini dejó de seguir a Emilia, María Becerra hizo lo mismo y también se detectó que Antonela Roccuzzo ya no figura entre los seguidores de la cantante entrerriana.

A partir de ese movimiento digital, comenzaron a multiplicarse las especulaciones. La versión más fuerte fue la que se analizó en Infama (América TV), donde Marcela Tauro y Santiago Sposato pusieron sobre la mesa una hipótesis que va más allá de las diferencias profesionales y del supuesto pase de bailarines, maquilladores y estilistas de un equipo al otro. Según plantearon al aire, el detonante real del malestar habría que buscarlo en una fiesta privada de la selección argentina realizada tras la consagración en Qatar, un evento al que asistieron jugadores, parejas y familiares cercanos.

Los unfollows de Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo a Emilia Mernes dispararon rumores sobre una ruptura en el grupo

En ese contexto, Emilia habría estado presente junto a Duki, quien por entonces mantenía o mantiene una buena relación con varios integrantes del plantel campeón del mundo. Sin embargo, siempre de acuerdo con lo que se deslizó en el programa, su presencia no habría sido bien recibida por algunas de las mujeres del grupo. “No les gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. Consideraron muy ‘mirona’”, sostuvo Sposato, al tiempo que aclaró que esa información le había llegado a través de una de las mujeres vinculadas al círculo de los futbolistas. Marcela Tauro reforzó esa idea y fue todavía más directa: “Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea”.

Hasta ahí, la historia ya tenía el voltaje suficiente como para instalarse en el centro de la escena. Pero el relato fue subiendo de tono. “Después pasaron cosas… A mí me hablan de chats”, agregó Sposato, dejando entrever que el malestar no se habría limitado a una impresión incómoda en aquella celebración familiar. Fue entonces cuando Tauro avanzó con una deducción que rápidamente se volvió viral: “Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir… Si Tini la dejó de seguir es porque le escribió a De Paul”. La conductora mencionó así al futbolista que hoy está sentimentalmente vinculado con Tini Stoessel, dando un paso más en una trama cargada de versiones, indirectas y silencios.

Dibu Martínez, Emilia Mernes y Duki posan sonrientes junto a otros asistentes en la fiesta de la Selección Argentina, bajo luces azules vibrantes

El panelista recordó además un dato que en su momento ya había generado comentarios: Rodrigo De Paul, cuando estaba separado, fue a ver a Emilia a un recital. Desde ahí, en Infama construyeron una línea temporal que intentaría explicar el deterioro del vínculo entre la cantante de La_Original.mp3 y el entorno de Tini. “Con el tiempo se fueron comentando unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la selección argentina”, remarcó Sposato, sin exhibir pruebas en pantalla pero alimentando una teoría que empezó a circular con fuerza en redes sociales.

Lo concreto, más allá de las especulaciones, es que los gestos en redes existen y son verificables: Tini, María y Antonela ya no siguen a Emilia. También es cierto que las protagonistas eligieron el silencio y, al menos por ahora, ninguna salió a confirmar o desmentir estas versiones. Por ahora, la única certeza es que algo cambió de manera profunda en ese entramado de relaciones que hasta hace poco parecía aceitado y amigable.