María Becerra habló sobre Los Del Espacio, el grupo que formó con Emilia Mernes y Duki: “No los trato directamente”

La cantante dio detalles de su vínculo con los integrantes del grupo musical (Video: En La Nota, YouTube)

En medio de las versiones de distanciamientos, unfollows y tensiones dentro de la escena urbana argentina, María Becerra decidió romper el silencio y referirse, aunque con cautela, a su vínculo actual con el colectivo artístico conocido como Los del Espacio, al que pertenecía junto a Emilia Mernes, Duki, Lit Killah, FMK, Rusherking, Big One y Tiago PZK. Lo hizo durante una entrevista distendida en el canal chileno En La Nota, donde participó de un detector de mentiras y también respondió a algunas de las búsquedas más frecuentes sobre su nombre en Google.

Fue en ese contexto donde apareció la asociación entre su nombre y el grupo que marcó una etapa clave en su carrera. Lejos de esquivar el tema, la artista eligió hablar con honestidad, aunque sin entrar en detalles polémicos. “No sé qué buscarán de Los del Espacio, pero bueno, muchas cosas que pasaron”, comenzó diciendo, dando a entender que la historia detrás del grupo es compleja y cargada de matices.

Luego, profundizó sobre el presente de esos vínculos y dejó una frase suspicaz: “Con muchas personas simplemente nos distanciamos porque las vidas tomaron otros cursos y eso está perfecto”. De esta manera, Becerra planteó una mirada madura sobre los cambios en las relaciones personales y profesionales, alejándose de cualquier confrontación directa.

María Becerra expresó su respeto y admiración por todos los integrantes de Los del Espacio durante una entrevista reciente

En ese mismo tono, la cantante remarcó el respeto que mantiene por quienes formaron parte de esa etapa. “A todos los respeto un montón, los admiro, me parecen excelentes artistas”, afirmó, dejando en claro que, más allá de la distancia actual, no hay un quiebre desde lo artístico o lo humano. Sin embargo, también fue sincera al reconocer que algunos vínculos ya no continúan: “Hay otras personas con las que hoy en día no tengo trato directamente”.

Las declaraciones de Becerra llegan en un momento en el que la historia de Los del Espacio volvió a ocupar el centro de la escena mediática. El grupo, que nació durante la pandemia como una unión de jóvenes referentes del género urbano, estuvo integrado por figuras como Lit Killah, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Duki, Emilia y la propia María, además del productor Big One. La convivencia entre varios de ellos durante el aislamiento dio lugar a una química artística que luego se tradujo en éxitos musicales y en una identidad colectiva que el público abrazó rápidamente.

El punto más alto de esa unión fue el lanzamiento de la canción “Los del Espacio” en 2023, un hit que acumuló millones de reproducciones y consolidó al grupo como un fenómeno dentro del pop y el trap argentino. Más allá de lo musical, el proyecto se convirtió en una especie de “familia artística”, con códigos propios, tatuajes compartidos y una fuerte presencia en redes sociales.

Rumores de chats filtrados, conflictos internos y la exclusión de Becerra de un grupo de WhatsApp incrementaron las versiones de quiebre definitivo (Captura de video/Tik Tok)

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir señales de desgaste. Uno de los episodios más comentados fue la ausencia total de los integrantes del grupo en los shows históricos que María Becerra realizó en el estadio de River Plate. Para muchos, ese gesto marcó un antes y un después, ya que evidenció un distanciamiento que hasta ese momento no había sido confirmado públicamente.

A esto se sumaron rumores sobre conflictos internos, chats filtrados y versiones de discusiones entre algunos de los integrantes. Incluso, trascendió la existencia de un grupo de WhatsApp en el que no figuraba el nombre de la cantante, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre una ruptura definitiva.

En ese escenario, las palabras de María Becerra adquieren un peso especial. Sin negar el distanciamiento, la artista eligió correrse del conflicto y adoptar una postura conciliadora, poniendo el foco en el respeto y la admiración mutua. Su discurso, lejos de alimentar la polémica, apunta a cerrar una etapa sin escándalos y a seguir adelante con su carrera.