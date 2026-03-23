Un joven frenó su auto para ayudar a un hombre en plena calle, pero todo era una mentira para robarle

Un joven fue asaltado cuando frenó su auto para ayudar a un hombre en la intersección de las calles Martin Güemes y Pellegrini en Las Heras, Mendoza (Google Maps)

Un joven de 20 años fue víctima de un asalto en la madrugada del domingo en la localidad de Las Heras, provincia de Mendoza.

El episodio de robo ocurrió cuando la víctima decidió detener su vehículo para ayudar a un hombre que le solicitó auxilio en la vía pública. Sin embargo, la situación, que parecía un pedido de ayuda común, terminó convirtiéndose en un robo a mano armada, según informó la policía provincial.

El hecho se registró cerca de la 1.25 de la madrugada en la intersección de las calles Pellegrini y Güemes, en una zona residencial de Las Heras. La víctima se desplazaba a bordo de un Fiat Cronos, cuando observó a un sujeto que le hizo señas, aparentemente necesitando asistencia y tras frenar el automóvil, el joven se enfrentó a una situación inesperada.

De acuerdo con el parte policial, al detenerse y descender del vehículo, el joven fue abordado por el individuo, quien lo amenazó con un arma blanca. Bajo coacción, el asaltante le exigió la entrega de sus pertenencias.

Según informó el portal del diario Los Andes, el atacante sustrajo la rueda de auxilio del automóvil, un teléfono celular, la documentación personal de la víctima y una billetera con $15 mil. Tras concretar el robo, el autor se dio a la fuga antes de que pudiera ser identificado.

El hecho se produjo en una zona transitada, donde suelen circular vehículos particulares y transporte público, lo que generó preocupación entre vecinos y automovilistas. Hasta el momento, no se reportaron testigos presenciales que pudieran aportar datos precisos sobre la identidad o el paradero del asaltante.

La Policía analiza las cámaras de seguridad del lugar para identificar al ladrón

La víctima realizó la denuncia correspondiente poco después del hecho, por lo que efectivos policiales llegaron al lugar y tomaron declaraciones al joven, quien describió al agresor y relató la secuencia de los hechos. La Oficina Fiscal de la jurisdicción quedó a cargo de la investigación, según confirmaron fuentes de la fuerza.

El caso está siendo investigado como robo agravado por el uso de arma blanca. Se indicó que se analizarán cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al responsable y reconstruir su recorrido tras el asalto. Las autoridades no descartan la posible participación de otras personas o la existencia de antecedentes similares bajo la misma modalidad.

Otro asalto a un conductor en Mendoza

A principios del mes de febrero, una conductora de una aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto mientras trabajaba también en la ciudad de Las Heras, en la provincia de Mendoza.

El ataque ocurrió cerca de las 5 de la mañana en calle Pedro Pascual Segura, donde la mujer, identificada como B. F., de 28 años, fue abordada por un hombre armado con un cuchillo.

De acuerdo con la información, el agresor amenazó a la conductora y le robó dos teléfonos celulares, las llaves del vehículo y una suma aproximada de 90.000 pesos en efectivo. Tras el asalto, el delincuente escapó rápidamente del lugar.

La víctima, aún conmocionada, fue atendida por personal policial de la Comisaría 16ª, que inició patrullajes en la zona con el objetivo de dar con el responsable.

La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que desde primeras horas del lunes coordina la investigación para identificar y detener al autor del robo.

Hasta el momento, no se registraron avances en la localización del sospechoso, aunque se reforzaron los operativos de control en áreas circundantes. Por su parte, la conductora asaltada prestó declaración ante las autoridades y aportó detalles clave sobre el aspecto del agresor y la secuencia de los hechos.