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Nuevas imágenes revelan cómo Justin Timberlake interactuó con la policía tras su arresto: “Ustedes son salvajes”

El cantante fue arrestado en junio de 2024 por conducir bajo la influencia del alcohol

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La difusión del material policial
La difusión del material policial revela que el artista se negó a realizar una prueba química posterior a la detención. (EFE. Captura de video)

En junio de 2024, Justin Timberlake fue arrestado en Long Island, Nueva York, por conducir bajo la influencia de alcohol, tras lo cual surgieron nuevos detalles a partir de la reciente publicación de imágenes de la cámara corporal de la policía.

El material muestra la interacción del cantante con oficiales del departamento de policía del condado de Suffolk durante su detención. Según la grabación, un oficial le pidió al artista que revisara documentación antes de firmarla.

En ese momento, Timberlake bromeó sobre la indicación de su raza en el formulario. “¿Blanco?”, preguntó, para luego aclarar entre risas: “Es broma, es broma, hombre”.

En otro momento, mientras permanecía en la celda de detención, expresó que los oficiales eran “salvajes” al comunicarle que permanecería detenido hasta la mañana siguiente. “¿Todo la noche?”, preguntó, y tras la confirmación respondió: “Ustedes son salvajes, hombre”.

Justin Timberlake llamó "salvajes" a
Justin Timberlake llamó "salvajes" a los policías que lo arrestaron por conducir bajo la influencia del alcohol. (Captura de video)

La grabación también revela que Justin Timberlake expresó sentirse tratado como un criminal y se negó a realizar una prueba química posterior al arresto.

“No, no voy a hacer la prueba química. Chicos, no quiero hacer daño. Ustedes me están tratando como si fuera un criminal”, dijo.

También consultó a los oficiales sobre los protocolos habituales para un arresto por manejar bajo la influencia del alcohol y preguntó si era normal que un detenido estuviera esposado.

El arresto se produjo luego de que el artista dejara el American Hotel and Restaurant en Sag Harbor, Nueva York, el 18 de junio de 2024. Además de la acusación por conducir ebrio, recibió dos citaciones: una por no detenerse en un señalamiento de alto y otra por no mantener su vehículo en el carril.

Justin Timberlake recibió tres citaciones
Justin Timberlake recibió tres citaciones en total tras conducir ebrio. (Capturas de video/ Sag Harbor Police Department)

Su abogado, Edward Burke Jr., sostuvo que el cantante “no estaba intoxicado” al momento de la detención. Posteriormente, en septiembre de 2024, Justin alcanzó un acuerdo judicial y aceptó declararse culpable de un cargo menor.

Durante la detención, el cantante indicó que había consumido “un martini” antes de conducir y pidió a un oficial detalles sobre las infracciones que se le imputaban.

Tras la explicación de que no se detuvo en un alto, se desplazó fuera de su carril y se movió de forma continua hacia la izquierda, Timberlake comentó: “Bueno, solo estaba siguiendo a mis amigos”.

En otra parte de la grabación, agregó: “Aprecio que hagan su trabajo, hombre. Sí, agradezco que hagan su trabajo. Tomé un martini, seguí a mis amigos a casa y aprecio que hagan su trabajo”.

Justin Timberlake intentó explicar su
Justin Timberlake intentó explicar su comportamiento a los policías. (Captura de video)

El material también muestra el momento del arresto inicial, cuando Justin Timberlake, que en ese momento encabezaba su gira Forget Tomorrow, intentó identificarse ante los oficiales.

Explicó que había estado usando un auto alquilado durante unos días y que se encontraba de gira mundial. Cuando el oficial pidió aclaración, el intérorete respondió: “Es difícil de explicar… um… soy Justin Timberlake”.

Anteriormente, el famoso había presentado una acción legal para impedir la publicación del video, alegando que la difusión de las imágenes de la cámara corporal vulneraría su privacidad.

Justin Timberlake habría intentado que
Justin Timberlake habría intentado que el video de su arresto no saliera a la luz pública. (Evan Agostini/AP)

Según el documento presentado en la Corte Suprema del Condado de Suffolk, la liberación del material “causaría un daño grave e irreparable a la reputación personal y profesional de Justin Timberlake, lo expondría a burlas y acoso público y no serviría a ningún interés público legítimo”.

La publicación del material proporciona un registro directo de la conducta y declaraciones del cantante durante su arresto, así como su interacción con los oficiales del departamento de policía del condado de Suffolk.

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