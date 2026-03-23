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EN VIVO | El régimen de Irán amenazó con atacar las plantas eléctricas en Medio Oriente que abastecen a las bases militares de EEUU

Por medio de un comunicado, la Guardia Revolucionaria islámica afirmó además que atacará las “infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación”

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Miembros del Cuerpo de la
Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (REUTERS)

El régimen de Irán amenazó el lunes con atacar centrales eléctricas en Medio Oriente que abastecen a bases militares de Estados Unidos, en medio de la creciente tensión por la proximidad del plazo fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la apertura del estrecho de Ormuz, según un comunicado de la Guardia Revolucionaria.

Trump advirtió la madrugada del domingo que Estados Unidos atacará centrales eléctricas iraníes en un plazo de 48 horas si el estrecho permanece bloqueado de facto por acciones iraníes contra la navegación. En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron durante la madrugada del lunes una nueva ola de ataques sobre Teherán.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita y su par de Emiratos Árabes Unidos informaron la intercepción de drones y misiles balísticos que amenazaban su territorio. Ambas carteras señalaron además que una persona resultó herida por los restos de un misil interceptado.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

06:49 hsHoy

La AIE advirtió que la economía mundial se encuentra bajo una “grave amenaza” por la crisis energética causada por la guerra en Irán

“Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección. Por lo tanto, se necesitan esfuerzos a escala global”, advirtió el lunes el director del organismo, Fatih Birol

La AIE advirtió que la
La AIE advirtió que la economía mundial se encuentra bajo una “grave amenaza” por la crisis energética causada por la guerra en Irán (REUTERS)

La economía mundial enfrenta una “grave amenaza” por la crisis energética causada por la guerra en Medio Oriente y “ningún país será inmune” a sus efectos, advirtió el lunes el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol.

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06:40 hsHoy

Los países del Golfo denunciaron nuevos ataques en su territorio

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait informaron este lunes de nuevos ataques sobre su territorio, al cumplirse 24 días desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. El Ministerio de Defensa saudí indicó que su escudo antiaéreo destruyó un dron en la región oriental y otro en la misma zona, además de neutralizar aviones no tripulados en la región fronteriza del norte.

Las autoridades saudíes también reportaron el ingreso de dos misiles balísticos hacia la región de Riad; uno fue interceptado y el otro cayó en una zona deshabitada. En un ataque previo, las fuerzas de defensa aérea destruyeron siete drones en la provincia oriental.

Por su parte, la cartera de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó derribos “de misiles procedentes de Irán”, mientras que la oficina de medios de Abu Dabi señaló que una persona resultó herida tras la caída de escombros en Al Shawamekh, en el área metropolitana de la capital, “tras la exitosa interceptación de un misil balístico”.

En Baréin, el Ministerio del Interior indicó que las sirenas antiaéreas sonaron dos veces durante la noche, sin ofrecer más detalles.

En Kuwait, la agencia estatal reportó que sus sistemas de defensa enfrentaron ataques con misiles y drones durante la víspera. El portavoz del Ministerio de Defensa, el coronel Saud Al-Atwan, pidió a la población seguir las instrucciones de seguridad.

06:20 hsHoy

El régimen de Irán amenazó con atacar las plantas eléctricas en Medio Oriente que abastecen a las bases militares de EEUU

Miembros del Cuerpo de la
Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (REUTERS)

Irán amenazó el lunes con atacar plantas eléctricas en Medio Oriente que abastecen a bases militares de Estados Unidos, en medio de la proximidad del plazo fijado por el presidente estadounidense Donald Trump sobre la apertura del estrecho de Ormuz.

El pronunciamiento de la Guardia Revolucionaria iraní, difundido por la televisión estatal, señaló: “Lo que hemos hecho es anunciar nuestra decisión de que si las plantas eléctricas son atacadas, Irán responderá apuntando a las plantas eléctricas del régimen ocupante y a las plantas eléctricas de los países de la región que suministran electricidad a bases estadounidenses, así como a las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación”.

En el mismo mensaje, Irán se refirió a Israel como un “régimen ocupante” y agregó: “No duden de que lo haremos”.

El domingo temprano, Trump advirtió que Estados Unidos atacará plantas eléctricas iraníes en un plazo de 48 horas si el estrecho continúa prácticamente cerrado por el fuego iraní contra el transporte marítimo.

05:55 hsHoy

Trump reiteró su eslogan de “paz a través de la fuerza”

El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump (REUTERS)

El presidente estadounidense Donald Trump escribió en Truth Social a primera hora del lunes: “¡PAZ MEDIANTE LA FUERZA, POR DECIRLO SUAVEMENTE!”

05:29 hsHoy

Japón y Alemania evalúan posibles maniobras militares conjuntas ante guerra en Medio Oriente

Los ministros de Defensa de Japón y Alemania, Shinjiro Koizumi y Boris Pistorius, discutieron la posibilidad de firmar un acuerdo que facilite los ejercicios militares conjuntos en sus países, en el contexto de la situación en Medio Oriente por la guerra contra Irán. El encuentro tuvo lugar el domingo y formó parte de los contactos bilaterales en materia de seguridad.

Pistorius reveló en una rueda de prensa posterior que propuso la firma de un “Acuerdo de Facilitación” para permitir el movimiento de tropas de ambos países con fines de entrenamiento conjunto, según consignó la agencia Kyodo. Koizumi sostuvo que “ya no es posible que un solo país responda por sí solo a la rápida evolución de la situación en este complejo entorno de seguridad” y afirmó que la cooperación entre Japón y Alemania “es mayor que nunca”, de acuerdo con un mensaje publicado en su perfil en X tras la reunión.

El Ministerio de Defensa alemán señaló en un comunicado que la cooperación entre sus Fuerzas Armadas “se intensificará significativamente, no solo en tiempos de crisis”, con el objetivo de “estar preparados para el futuro”. Además, advirtió que “Corea del Norte representa una amenaza creciente” y que su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania le permite adquirir experiencia en combate, lo que “aumenta la amenaza para Japón”. En este marco, ambos ministros consideraron de “suma importancia” reforzar la cooperación para “reforzar la disuasión regional”. Durante la visita, Koizumi recibió a Pistorius y ambos recorrieron una base de la Fuerza Marítima de Autodefensa en Yokosuka.

04:04 hsHoy

Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán

Israel lanzó una nueva oleada
Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán (REUTERS)

El Ejército de Israel anunció este lunes por la mañana que lanzó “una vasta oleada de ataques” contra Teherán, en el marco de la escalada con Irán. La ofensiva se dirigió contra lo que definió como infraestructuras del “régimen terrorista iraní”, según un comunicado difundido en Telegram.

Medios iraníes reportaron explosiones en distintos puntos de la capital. La agencia Mehr News Agency indicó que “se escuchan explosiones en Teherán”, mientras Fars News Agency señaló que los bombardeos alcanzaron al menos cinco zonas y describió “terribles sonidos de explosiones”.

Fars agregó que más adelante se darán a conocer detalles sobre la magnitud de los daños y las posibles víctimas. La situación en la capital iraní continúa bajo desarrollo, en medio de la creciente tensión regional.

03:07 hsHoy

Starmer convocó una reunión de emergencia para tratar la economía del Reino Unido ante los riesgos de la guerra

El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer (REUTERS)

El primer ministro británico, Keir Starmer, presidirá este lunes una reunión de emergencia para evaluar las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Al encuentro asistirán la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, según informó el gobierno del Reino Unido.

Los mercados financieros afrontan una nueva semana de volatilidad luego de que Irán advirtiera que atacará sistemas de energía y agua en países del Golfo si Donald Trump cumple su advertencia de “arrasar” las centrales eléctricas iraníes si no se garantiza la apertura del estrecho de Ormuz. La escalada genera preocupación en Londres por su impacto en los precios energéticos y el comercio global.

El Reino Unido sigue la situación con especial inquietud debido a su dependencia del gas natural importado, la inflación persistente y la fragilidad de sus finanzas públicas, factores que presionan a la baja a sus bonos. En la reunión “Cobra” se analizarán los efectos de la crisis sobre hogares y empresas, la seguridad energética y la resiliencia de la industria y las cadenas de suministro, junto con la respuesta internacional.

También participarán la secretaria de Interior, Yvette Cooper, y el secretario de Energía, Ed Miliband. Reeves señaló que aún es prematuro determinar el impacto económico y descartó por ahora medidas generalizadas, mientras el gobierno evalúa apoyos más focalizados.

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