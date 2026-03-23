EN VIVO | El régimen de Irán amenazó con atacar las plantas eléctricas en Medio Oriente que abastecen a las bases militares de EEUU

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (REUTERS)

El régimen de Irán amenazó el lunes con atacar centrales eléctricas en Medio Oriente que abastecen a bases militares de Estados Unidos, en medio de la creciente tensión por la proximidad del plazo fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la apertura del estrecho de Ormuz, según un comunicado de la Guardia Revolucionaria.

Trump advirtió la madrugada del domingo que Estados Unidos atacará centrales eléctricas iraníes en un plazo de 48 horas si el estrecho permanece bloqueado de facto por acciones iraníes contra la navegación. En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron durante la madrugada del lunes una nueva ola de ataques sobre Teherán.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita y su par de Emiratos Árabes Unidos informaron la intercepción de drones y misiles balísticos que amenazaban su territorio. Ambas carteras señalaron además que una persona resultó herida por los restos de un misil interceptado.