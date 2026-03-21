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“Nunca vuelvas a hacer esto”: la frase de Steve Carell que cambió la forma de actuar de Ryan Gosling

El aporte inesperado de su círculo más cercano lo llevó a replantear viejas inseguridades al asumir un desafío artístico completamente distinto

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El rodaje en Nueva Orleans
El rodaje en Nueva Orleans supuso grandes cambios físicos para Steve Carell y Ryan Gosling (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una escena de vestuario en el set de The Big Short cambió para siempre la relación de Ryan Gosling con las pelucas en el cine. El propio actor reveló que el consejo de Steve Carell, emitido apenas salió del camerín con su caracterización, lo llevó a evitar esta herramienta en futuros proyectos.

Desde entonces, la transformación física de Gosling en pantalla tomó un rumbo distinto, priorizando la comodidad y la autenticidad.

Durante la grabación de la película en Nueva Orleans, ambos intérpretes debieron someterse a cambios notorios para sus papeles. Carell, por ejemplo, aumentó de peso para encarnar a su personaje, mientras que Gosling lució un peinado inusual apoyado por una peluca, elemento que terminó por marcarlo.

“La primera vez que salí del tráiler con maquillaje, Steve Carell me miró y me dijo muy serio: ‘Nunca vuelvas a hacer esto. Hazlo por esta vez, pero nunca más lo repitas’”, recordó Gosling en charla con Jessica Pressler para su blog y en entrevistas con PEOPLE.

Steve Carell y Ryan Gosling
Steve Carell y Ryan Gosling compartieron escenas clave y consejos durante el rodaje de The Big Short

Steve Carell y el inicio de la aversión de Ryan Gosling a las pelucas

El impacto de ese comentario fue inmediato y duradero. Gosling explicó que recibir ese tipo de observación de un colega experimentado, justo antes de iniciar el rodaje, lo desanimó por completo respecto a las pelucas. Esa experiencia, sumada a la incomodidad personal que le generaba el proceso de colocación y el resultado final, definió su negativa a utilizar cabello postizo en futuras interpretaciones.

En paralelo, la transformación física fue un desafío compartido. Steve Carell, además de aconsejar a Gosling, tuvo que modificar su propio cuerpo: sumó alrededor de 11 kilos, según relató en una entrevista para Extra TV, para adaptarse a su papel en la historia. El actor atribuyó ese cambio a la gastronomía local y al ambiente relajado del rodaje.

Ryan Gosling también remarcó en distintas entrevistas que la caracterización a través del vestuario y los peinados resultaba esencial para adentrarse en el personaje, pero que la experiencia con la peluca en The Big Short fue tan intensa que optó por métodos distintos en los años siguientes.

El consejo de Steve Carell
El consejo de Steve Carell llevó a Ryan Gosling a rechazar el uso de pelucas en futuros proyectos

La influencia de su familia en Project Hail Mary

Para su participación en Project Hail Mary, Gosling enfrentó un reto creativo distinto. El actor debía transformarse en un “hombre de las cavernas espaciales”, con una apariencia radicalmente diferente a la habitual. Sin embargo, en esta ocasión, recurrió a un recurso inesperado: la participación activa de sus hijas durante el proceso de filmación.

El propio Gosling detalló al medio citado que sus hijas, Esmeralda Amada y Amada Lee, influyeron de manera directa en la construcción de su personaje. En varias escenas, las niñas le hablaban por un auricular en el set, interpretando la voz del personaje alienígena Rocky. Aunque en la versión final la voz quedó a cargo de James Ortiz, ese aporte familiar aportó espontaneidad y frescura a las tomas originales.

La presencia de su familia en el proceso fue clave, según el actor. Gosling considera que sus hijas son sus “críticas más honestas y exigentes”. Ellas vieron distintos cortes de la película y no dudaron en ofrecer comentarios sinceros, lo que ayudó a ajustar matices del personaje. El actor enfatizó que contar con la opinión y el acompañamiento de su pareja, Eva Mendes, también resultó decisivo para aceptar el desafío de encabezar este proyecto de ciencia ficción.

La portada de "The Big
La portada de "The Big Short", la película que compartieron y marcó quiebre en su carrera profesional

Un proyecto familiar y el valor de la autenticidad

Para quienes se pregunten cómo influyó la familia de Ryan Gosling en Project Hail Mary, el actor asegura que la oportunidad de compartir el rodaje con sus hijas y recibir sus aportes fue el mayor logro personal de la cinta.

El actor valoró que la película, cuyo estreno fue el 20 de marzo de 2026, representa una experiencia genuinamente familiar y un espacio donde el apoyo mutuo trasciende la pantalla.

El intérprete remarcó ante PEOPLE que, más allá del resultado profesional, lo más importante fue disfrutar de un proceso creativo acompañado de quienes más quiere. Para Gosling, el aprendizaje va más allá de la actuación: se trata de construir recuerdos con su familia y de dejar que sus seres queridos sean parte activa de su trabajo.

La influencia familiar definió una
La influencia familiar definió una nueva etapa en la carrera de Ryan Gosling

La decisión de evitar las pelucas, nacida de una simple frase de Steve Carell en el set, se consolidó como un rasgo de autenticidad en la carrera de Gosling. El actor encontró en su entorno familiar una fuente de inspiración y sinceridad, permitiéndole afrontar nuevos retos sin recurrir a artificios y apostando por la cercanía y el acompañamiento de sus hijas y su pareja.

Transformaciones físicas y autenticidad en el cine

El caso de Ryan Gosling ilustra cómo una experiencia aparentemente menor puede modificar la forma en la que un actor encara su trabajo. La negativa a usar pelucas, lejos de ser una simple preferencia estética, se transformó en una declaración de principios sobre la autenticidad y la importancia del entorno familiar en la vida profesional.

La historia de Gosling en The Big Short y Project Hail Mary es un ejemplo de cómo la carrera de un actor puede estar marcada tanto por decisiones creativas como por vínculos personales. El resultado es una trayectoria en la que la autenticidad y el apoyo familiar se colocan en el centro de cada nuevo desafío.

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