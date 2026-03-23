Incendiaron cuatro ambulancias de un servicio voluntario judío en Londres: la policía investiga el hecho como un ataque antisemita

La Policía Metropolitana de Londres investiga un presunto ataque incendiario contra cuatro ambulancias de Hatzola Northwest ocurrido en la madrugada del lunes en Golders Green, en el norte de Londres, un área con una numerosa comunidad judía. El hecho es tratado como un delito de odio antisemita y no se reportaron heridos, según informaron las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos de Londres indicó que cuatro vehículos resultaron dañados. En un comunicado, precisó que varios envases dentro de las ambulancias explotaron y causaron la rotura de ventanas en un bloque de apartamentos cercano. Las llamas iluminaron el cielo nocturno y residentes del barrio se despertaron por fuertes explosiones, mientras decenas de bomberos acudieron al lugar.

La policía acudió a la zona tras recibir reportes de incendio y confirmó que el caso se investiga como un ataque antisemita. “Los agentes permanecen en el lugar y el ataque incendiario está siendo tratado como un delito de odio antisemita”, señaló la fuerza en un comunicado, y añadió que algunos residentes fueron evacuados como medida de precaución.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a tres individuos enmascarados acercándose a una ambulancia de Hatzola Northwest y prendiéndole fuego. La marca temporal del video indica las 1:36 de la madrugada del lunes y sitúa el hecho en Machzikei Hadath, nombre que coincide con la sinagoga contigua al lugar del ataque.

La policía confirmó que busca a tres sospechosos y señaló que “aún no se han producido arrestos”. También indicó que analiza informes sobre explosiones y afirmó que “se cree que esto está relacionado con las bombonas de gas que se encontraban a bordo de las ambulancias”.

La policía acudió a la zona tras recibir reportes de incendio y confirmó que el caso se investiga como un ataque antisemita (REUTERS)

Charlie Richards, residente de la zona, relató lo ocurrido. “Múltiples explosiones desde las 2 de la madrugada”, declaró a CNN.

El presidente de Hatzola Northwest, Shloimie Richman, confirmó que cuatro de las seis ambulancias de la organización fueron incendiadas. Afirmó que los vehículos fueron “objetivo deliberado de un ataque incendiario” y expresó preocupación por el impacto en la comunidad. “Obviamente, nos preocupa que esto sea un ataque directo contra la comunidad judía”, declaró.

La superintendente Sarah Jackson, responsable de la labor policial en la zona, reconoció la inquietud entre los residentes. “Nos pondremos en contacto con los líderes religiosos y realizaremos patrullajes adicionales en la zona mientras continuamos nuestra investigación para brindar tranquilidad y una presencia muy visible”, señaló.

Hatzola Northwest es una organización de voluntarios sin fines de lucro que proporciona respuesta médica de emergencia y transporte en el norte de Londres. Según su sitio web, atiende miles de emergencias cada año, desde lesiones menores hasta situaciones que ponen en riesgo la vida.

Golders Green alberga numerosas sinagogas, escuelas y restaurantes kosher y es conocido por su amplia comunidad judía, incluida una importante población ortodoxa. Las autoridades indicaron que la causa del incendio permanece bajo investigación.

La policía confirmó que busca a tres sospechosos y señaló que “aún no se han producido arrestos”. También indicó que analiza informes sobre explosiones y afirmó que “se cree que esto está relacionado con las bombonas de gas que se encontraban a bordo de las ambulancias" (REUTERS)

Un portavoz del Cuerpo de Bomberos de Londres citado por CNN señaló que las dotaciones respondieron a un incidente en el barrio, pero no pudo confirmar en ese momento la causa exacta ni si se produjo una explosión inicial. La investigación continúa mientras la policía mantiene presencia en la zona.

(Con información de AFP)