América Latina

Elecciones regionales en Bolivia: los aliados de Rodrigo Paz ganaron en tres gobernaciones y surgen nuevos liderazgos emergentes

Los partidos respaldados por el presidente lograron victorias en las gobernaciones de La Paz, Tarija y Beni, pero no alcanzaron resultados favorables en plazas clave como Cochabamba y Santa Cruz

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Elecciones regionales en Bolivia: los
Elecciones regionales en Bolivia: los aliados de Rodrigo Paz avanzan en tres gobernaciones y surgen liderazgos emergentes (REUTERS)

Varios liderazgos emergentes se impusieron este domingo en las elecciones regionales en Bolivia, en un escenario en el que las alianzas respaldadas por el presidente Rodrigo Paz lograron victorias en las gobernaciones de La Paz, Tarija y Beni, pero no alcanzaron resultados favorables en plazas clave como Cochabamba y Santa Cruz.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó los datos del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (Sirepre) para la elección de nueve gobernadores y de alcaldes de las diez principales capitales del país. Entre los candidatos que sorprendieron en estos comicios aparecen Juan Pablo Velasco en Santa Cruz, Leonardo Loza en Cochabamba y Luis Ayllón en Chuquisaca.

Según la normativa vigente, los aspirantes ganan una gobernación si suman el 50% de los votos más uno, o si alcanzan al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. En caso de no cumplir estas condiciones, los candidatos deberán ir a una segunda vuelta a mediados de abril.

Con relación a las gobernaciones, en el departamento de La Paz, con el 60% del cómputo, se impone Luis Revilla, de la Alianza Patria Sol, con el 21,18% del apoyo. Mantiene ventaja frente a la segunda fuerza, Innovación Humana, y el escenario apunta a una segunda vuelta. En Tarija, con el 94% del cómputo, el candidato Adrián Oliva, de Unidad por la Patria, obtiene el 35,54%, mientras que la segunda fuerza, Cambio Democrático por el Cambio, que postula a María René Soruco, alcanza el 28,81%.

Las alianzas respaldadas por el
Las alianzas respaldadas por el presidente Rodrigo Paz lograron victorias en las gobernaciones de La Paz, Tarija y Beni, pero no alcanzaron resultados favorables en plazas clave como Cochabamba y Santa Cruz (AP)

En el departamento amazónico de Beni, con el 96% del conteo, Tito Egüez, candidato de Alianza Patria Unidos, suma el 36,81%, con una amplia ventaja sobre el segundo. En Santa Cruz, con el 93% del cómputo, el resultado marca una de las principales sorpresas: el candidato de la alianza Libre, Juan Pablo Velasco, obtiene el 28,55%, seguido de cerca por el abogado Otto Ritter, con el 26,69%. El actual gobernador, Luis Fernando Camacho, queda en tercer lugar con el 21,94%.

En Cochabamba, con el 92% del cómputo, Leonardo Loza, ex senador y seguidor del ex presidente Evo Morales, se ubica en primer lugar con el 38,46%. En Potosí, el postulante de Alianza Social, René Joaquino, alcanza el 42,76%, un porcentaje que lo perfila como gobernador electo. En Oruro lidera Edgar Sánchez, de la fuerza emergente Jacha, con el 35,15%, mientras que en Pando la candidata Gabriela de Paiva, de Libre Pando, encabeza el conteo con el 46,53%.

En Chuquisaca, el escenario también apunta a una segunda vuelta entre Luis Ayllón, de la Alianza Gente Nueva, con el 34,91%, y Franz García, de Alianza Patria Unidos, con el 33,97%.

En cuanto a la elección de alcaldes, que se define por mayoría simple, en la ciudad de La Paz, con el 56,2% de las actas computadas, César Dockweiler, de Innovación Humana, se impone con el 23,25% de los votos. En Santa Cruz, con el 71,28 % del cómputo, el candidato Manuel Saavedra, de la alianza VOS, logra el 71,38%, con amplia diferencia sobre los demás postulantes.

Según la normativa vigente, los
Según la normativa vigente, los aspirantes ganan una gobernación si suman el 50% de los votos más uno, o si alcanzan al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo (REUTERS)

En Cochabamba, el actual alcalde y excandidato presidencial Manfred Reyes Villa, de la alianza APB Súmate, obtiene el 47,58% con el 74,18% de las actas computadas. En la ciudad de El Alto, el candidato Eliser Roca, de Unidos por el Cambio, lidera con el 17,84%, seguido de cerca por Gabriel Mamani, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aliado del vicepresidente Edmand Lara, con el 90,12 % del cómputo.

En ciudades capitales como Sucre, Oruro, Potosí, Cobija, Trinidad y Tarija, la diferencia entre los dos primeros candidatos es estrecha, por lo que el órgano electoral indicó que se debe esperar los resultados oficiales.

(Con información de EFE)

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