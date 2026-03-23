El alcalde de Río de Janeiro veta a Chappell Roan de un evento tras el incidente con la hija de Jude Law

Eduardo Cavaliere anunció su postura contra Chappell Roan en redes sociales. (Reuters. X)

Chappell Roan se encuentra en el centro de una controversia en Brasil luego de que el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, manifestara públicamente que la artista no sería invitada a presentarse en el evento musical Todo Mundo no Rio mientras él permanezca en el cargo.

“Mientras yo esté a cargo de nuestra ciudad, esta joven no se presentará en Todo Mundo no Rio. Dudo que Shakira hiciera eso”, en referencia a la cantante colombiana, quien está programada como una de las próximas artistas principales del evento.

El pronunciamiento del político se produjo tras una denuncia en redes sociales realizada por el futbolista Jorginho Frello, quien señaló que su hijastra, Ada, de 11 años, tuvo una experiencia negativa en un hotel en São Paulo.

Eduardo Cavaliere se pronunció en favor de Jorginho Frello luego del incidente con Chappell Roan. (X)

Según el deportista, la menor —hija de la actriz Catherine Harding y del actor Jude Law— habría sido abordada de manera agresiva por personal de seguridad vinculado a la cantante.

“Mi hija se despertó extremadamente emocionada, incluso hizo un cartel porque estaba muy feliz de ver a una artista que realmente admira, o admiraba”, escribió en su publicación.

De acuerdo con su relato, Ada vio a Chappell Roan, quien fue parte del cartel del Lollapalooza Brazil, durante el desayuno en el hotel, pero no se acercó ni interactuó con ella.

El futbolista aseguró que un guardia de seguridad “habló de una manera extremadamente agresiva” tanto a la menor como a su madre. “Mi hija se asustó mucho y lloró bastante. Honestamente, no sé en qué mundo pasar por una mesa y mirar puede considerarse acoso”, indicó.

Jorginho Frello denunció que su hijastra fue tratada agresivamente por el personal de seguridad de la cantante. (Instagram)

Todo Mundo no Rio es una serie de conciertos internacionales gratuitos que se realizan en la playa de Copacabana y que han contado con la participación de artistas como Madonna y Lady Gaga en ediciones anteriores.

En su publicación, el alcalde también mencionó que la menor involucrada será invitada como “huésped de honor” en un evento programado para mayo.

Por su parte, Chappell Roan respondió a las acusaciones a través de un video publicado en redes sociales, en el que ofreció su versión de los hechos. La cantante señaló que el guardia mencionado no formaba parte de su equipo de seguridad personal.

Asimismo, afirmó no haber tenido interacción con la menor ni con su madre. “Ni siquiera vi a una mujer y a una niña, como que nadie se me acercó. Nadie me molestó. Yo solo estaba sentada desayunando en mi hotel. Creo que estas personas también se estaban hospedando ahí”, declaró.

Chappell Roan aseveró que nadie se le acercó mientras desayunaba. (REUTERS)

La artista reiteró que no existió contacto directo. “Yo no… ellas no se acercaron a mí. No estaban haciendo nada”, explicó. También respondió a comentarios surgidos a raíz de la polémica: “No odio a los niños, eso es una locura”.

Por si fuera poco, Catherine Harding, la madre de Ada, compartió su versión de los hechos en sus historias de Instagram. En su relato, explicó que su hija no llevaba teléfono móvil, no tomó fotografías ni se acercó a la cantante.

Según detalló, la menor únicamente pasó cerca de la mesa para confirmar si se trataba de la artista. “Literalmente no hizo nada, solo la miró… volvió y me dijo ‘mamá, no sé si es ella’, porque obviamente con los vestuarios y todo se ve un poco diferente”, señaló.

De acuerdo con la actriz, tras ese momento ambas continuaron desayunando, hasta que un guardia de seguridad se dirigió a ellas con un “tono muy agresivo”. En ese intercambio, el hombre les habría indicado que debían enseñar a la menor a comportarse mejor y a respetar la privacidad de otras personas.

Catherine Harding señaló que su hija solo miró a la cantante. (Instagram)

Harding afirmó que intentó explicar que su hija era una niña y que estaba emocionada por ver a una artista que admiraba.

También señaló que Ada está acostumbrada a estar en entornos con figuras públicas debido a su entorno familiar, por lo que, según dijo, no cruzaría límites de manera intencional.

“¿Ella lo envió a hacerlo? De nuevo, no lo sé. Me gustaría pensar que no, pero al mismo tiempo creo que cuando eres una celebridad tienes la responsabilidad de asegurarte de que las personas que trabajan para ti y actúan en tu nombre lo hagan de la manera adecuada”, expresó.

Añadió que, a su juicio, el individuo no pertenecía al personal del hotel, sino que era alguien que “cuida a los artistas”.

Catherine Harding admitió que no sabe si Chappel Roan fue quien envió al guardaespaldas. (Instagram/@catcavelli)

Catherine Harding también planteó dudas sobre la actuación del guardia. “¿Haría eso si no tuviera la autoridad para hacerlo? No lo sé. Si lo hace, entonces es un problema, porque estaría representándola de una forma en la que ella no querría ser representada”, comentó.

La madre agregó que, tras el incidente, su hija decidió no asistir al concierto de la cantante, pese a que las entradas habían sido un regalo de cumpleaños.