Las 6 incógnitas que debe resolver Scaloni en la lista de la Selección para el Mundial: los puestos y nombres en pugna

Scaloni sigue con su método: llena cuadernos con la lista y arma posibles equipos con las variantes que le ofrecen los jugadores

De cara a la defensa del título logrado en Qatar, Lionel Scaloni deberá presentar una prelista para el Mundial 2026 el próximo 11 de mayo. Y el 1° de junio, la nómina definitiva de 26 nombres. Sin embargo, de no mediar inconvenientes, el entrenador tiene 20 nombres con el pasaje para Estados Unidos, México y Canadá.

Hay 17 que fueron citados para esta ventana internacional con concentración en Buenos Aires tras la cancelación de la Finalissima. Se trata de Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia), Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Nicolás González (Atlético de Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético de Madrid, España) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid, España).

Hay otros tres que hubieran sido convocados si no estaban lesionados: Lisandro Martínez (Manchester United), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Gio Lo Celso (Betis), todos con dolencias musculares. Hasta ahí, las fijas. En el cuaderno del Gringo y su cuerpo técnico esperan completar la nómina con un tercer arquero, un central, un lateral izquierdo, un mediocampista, un volante ofensivo y un centrodelantero.

El portero del Atlético de Madrid, Juan Musso, pelea por un lugar con Walter Benítez (REUTERS/Susana Vera)

El cupo para el guardameta es una pelea entre dos. Juan Musso, de buen presente en el Atlético de Madrid cada vez que le toca atajar, fue incluido en la lista de marzo. Su contendiente, Walter Benítez (Crystal Palace), venía siendo llamado en las anteriores fechas FIFA. Final abierto.

En cuanto al zaguero, Marcos Senesi (Bournemouth) comenzó a aparecer con asiduidad. Y Leo Balerdi, a pesar de sus vaivenes en el Olympique de Marsella, también está en esta ventana, al igual que una apuesta a la que Scaloni y su staff venían siguiendo con atención: Tomás Palacios, a préstamo en Estudiantes desde el Inter de Milán. Más atrás quedaron Facundo Medina (Marsella) y Mariano Troilo (Parma).

El suplente de Nicolás Tagliafico es otro ítem a tachar por el cuerpo técnico. Scaloni llamó a Marcos Acuña, bicampeón de América y campeón del mundo, porque lo quiere ver in situ, más allá de los problemas físicos que no le permitieron rendir en plenitud en River Plate. Sabe, de todas formas, que debe levantar para retener su butaca en el avión. Como alternativa, Gabriel Rojas (Racing) se convirtió en una de las sorpresas de la citación. También se trata de un futbolista que venía siendo observado por su regularidad.

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo) ofrece doble pelea. Puede ser variante en el carril, función en la que descolló en Boca, o en el centro del mediocampo, donde brilla en Europa. Máximo Perrone (Como) es otro de los que puja por la plaza. Y no hay que descartar a Aníbal Moreno (River Plate) en ese rol, aunque no haya aparecido en esta nómina.

Marcos Senesi (Bournemouth) viene ganando continuidad en las convocatorias (REUTERS/Ian Walton)

En cuanto al volante ofensivo, la incógnita es qué sucederá con Franco Mastantuono. De tener mayor rodaje en el Real Madrid, puede aparecer en el listado definitivo de junio. En esta oportunidad, el entrenador primero apostó por Gianluca Prestianni (Benfica), quien brilló en el Mundial Sub 20 de 2025 (Argentina llegó a la final, que perdió ante Marruecos) y se destacó en el fútbol luso, más allá de su incidente con Vinícius en el cruce por Champions League ante el Real Madrid. Un par de días después, con la confirmación de los dos amistosos en el país, añadió al ex River Plate.

¿Y en la delantera? En esta ventana de marzo volvió a surgir José López, ariete del Palmeiras, de gran nivel, parejo y continuo. Y días después se incorporó Joaquín Panichelli, segundo goleador de la Ligue 1 con el Racing de Estrasburgo (que además se metió en los cuartos de final de la Conference League).

Mastantuono gusta mucho en el cuerpo técnico. Si consigue rodaje, sus chances se acrecentarán

Hoy, la pelea parece estar dada por estos nombres, con seis plazas por completarse y el sueño de la cuarta estrella que comienza a tomar cuerpo a medida que se acerca la gran cita.