Un hombre golpeó e intentó abusar sexualmente de su ex pareja en Chaco

La comisaría de Quintillipi, en Chaco

Una mujer de 31 años denunció un intento de abuso sexual y agresión física en Quitilipi, en Chaco. El episodio, que involucró a su ex pareja, ocurrió durante la tarde cuando se encontraba trabajando en una vivienda de la localidad.

Según el relato presentado ante la Comisaría local, la víctima afirmó que ella se encontraba sola en el lugar cuando el agresor, un hombre domiciliado en Sáenz Peña, llegó de forma inesperada a la propiedad. Explicó que, tras una discusión, él la obligó a mantener relaciones sexuales pero como se negó, la golpeó.

Luego la forzó a ingresar a una habitación y allí nuevamente intentó abusar sexualmente de ella, llegando incluso a romperle la ropa en el forcejeo. Ambos se encuentran separados desde hace aproximadamente dos años.

La situación derivó en una intervención policial y en la apertura de una causa judicial. Según informó el portal del Diario Chaco, la mujer aseguró que logró defenderse tomando un cuchillo, lo que provocó que el agresor desistiera del ataque. En ese momento, arribó el propietario de la vivienda quien intervino para que el episodio no avanzara hacia una agresión mayor. Tras una breve conversación entre el agresor y el dueño del inmueble, el acusado se retiró del lugar a bordo de un Ford Ka color bordó, con rumbo a Sáenz Peña.

La denunciante dejó constancia de que su ex pareja tiene antecedentes por violencia de género. Señaló que existen varias denuncias previas radicadas en la Comisaría Tercera de Sáenz Peña y en la División de Violencia de Género. Además, detalló que había solicitado una restricción perimetral, pero que hasta el momento no obtuvo respuesta por parte de las autoridades.

Tras la presentación, la causa quedó en manos de la Justicia, que deberá analizar las pruebas y testimonios aportados para determinar los pasos a seguir.

Días atrás, en la misma localidad donde ocurrió el reciente ataque, la Policía detuvo a un hombre por el crimen brutal de una madre y su hija adolescente. Tras el hallazgo de las víctimas en su casa, la Policía de Chaco inició un operativo de urgencia para dar con el paradero de la ex pareja de la mujer. Así, el principal sospechoso identificado como D. O., quedó detenido.

El acusado fue detenido cerca de las 20:00 horas a unos kilómetros de la escena del crimen (Facebook: DiarioYa)

El caso salió a la luz cuando la mujer de 37 años y la joven de 17 fueron encontradas sin vida y con signos de extrema violencia, en la vivienda que ambas compartían en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Paraguari. De inmediato, el fiscal a cargo del caso, César Luis Collado, de la Fiscalía de Investigación Penal N°1, ordenó poner en marcha un operativo especial.

De acuerdo con la información, el hombre fue hallado por los agentes mientras caminaba entre las rutas 4 y 16, una zona que también pertenecería a Quitilipi a escasos kilómetros de la escena del crimen. El sospechoso había amenazado con arrojarse a las vías del tren, pero las autoridades lograron atraparlo y trasladarlo para que cumpliera con los procedimientos de identificación, revisión médica y verificación de antecedentes.

El ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, en conjunto con el jefe de la Policía del Chaco, el comisario general Fernando Romero, dieron seguimiento a las tareas operativas. Así, el accionar estuvo bajo la supervisión del subjefe de Policía, el comisario general Manuel Victoriano Silva.

De la misma manera, las autoridades confirmaron por medio de un comunicado que se logró el secuestro del teléfono celular del principal acusado durante la detención. El dispositivo fue incorporado como uno de los elementos claves de la investigación y se ordenó que fuera analizado en busca de elementos y/o pruebas que contribuyeran a esclarecer los crímenes.

Hasta el momento, se desconocen los motivos detrás del doble femicidio. No obstante, el fiscal Collado tendría la sospecha de que los asesinatos habrían sido cometidos en la noche, cuando ambas se encontraban dormidas. Las adolescente fue abusada sexualmente.