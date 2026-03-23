Roberto Funes Ugarte vivió un insólito robo en plena transmisión: “No lo puedo creer”

La cobertura del periodista para LN se volvió viral tras ser sorprendido por una joven que tuvo una particular actitud cuando la entrevistaba. El momento (Video: Miralo bien / LN )

Una secuencia inusual convirtió una cobertura periodística en la Ciudad de Buenos Aires en noticia viral este domingo, cuando Robertito Funes Ugarte, como cronista de LN+, fue sorprendido por una joven que mordió y robó el antipop –la espuma protectora– de su micrófono durante una transmisión en vivo desde la Feria Francesa 2026.

El episodio, que derivó en una persecución entre los puestos gastronómicos de la feria, no solo interrumpió la labor profesional del periodista, sino que también reveló una tendencia que ya habían vivido otros periodistas.

El fenómeno no es aislado: días antes un movilero del canal de streaming AZZ vivió una situación similar mientras cubría temas económicos. Una joven presente en la feria le explicó a Funes Ugarte que “es tendencia hacer eso”, lo que sugiere la propagación de este tipo de intervenciones entre el público, presumiblemente como desafío para redes sociales. El antecedente más reciente se registró en Chacarita, durante una cobertura sobre la realidad económica, en la que también se sustrajo el capuchón del micrófono en vivo.

Robertito Funes Ugarte sufrió el robo del antipop en plena transmisión y debió perseguir a la autora (LN+)

La jornada se desarrollaba de manera habitual, con Funes Ugarte entrevistando a los asistentes de la Feria Francesa 2026 en Plaza Francia, Recoleta, e informando sobre distintos productos gastronómicos como croissants y macarons. En ese contexto, una joven interrumpió la transmisión con un saludo provocador: “Un saludo a toda la gilada”. Inmediatamente, se dirigió al cronista y, sin previo aviso, mordió y arrancó el accesorio de espuma del micrófono antes de escapar entre la multitud.

En un primer momento, el periodista reaccionó con asombro y desconcierto. “¡Una therian!”, exclamó, aludiendo a la subcultura de personas que imitan comportamientos animales. Robertito relató para la audiencia que, aunque había atravesado episodios insólitos en su carrera, nunca antes alguien le había pasado una situación similar. “Mirá que me han corrido perros, me caí en una inundación, pero que me roben el capuchón del micrófono... no lo puedo creer”, declaró con mezcla de risa e incredulidad ante las cámaras de LN+.

El episodio incluyó la persecución del cronista a la joven autora del acto, una escena que fue registrada y transmitida por los camarógrafos del canal. Durante la corrida, el periodista pidió a la joven que le devolviera el accesorio, argumentando ante cámaras la necesidad de continuar su trabajo. Finalmente, logró recuperar la pieza, tras lo cual la joven, aún frente al micrófono, ofreció una disculpa y un nuevo saludo, incrementando el carácter surrealista de la situación. Funes Ugarte, sorprendido, inquirió frente a la audiencia: “¿Qué acaba de pasar en este momento?”.

“Mirá que me han corrido perros, me caí en una inundación, pero que me roben el capuchón del micrófono... no lo puedo creer”, lanzó el periodista, sorprendido (LN+)

El incidente dejó expuesto cómo la búsqueda de notoriedad en redes sociales puede interrumpir y modificar la labor periodística. Funes Ugarte, conductor de La noche de los ex en Telefe, ya había protagonizado situaciones accidentadas durante coberturas en la vía pública, pero la inédita irrupción del desafío del antipop amplía el repertorio de obstáculos que enfrentan los cronistas durante transmisiones en vivo.

Tras este episodio, se suman al menos dos casos registrados en el período reciente en los que periodistas han sido objeto del mismo tipo de intervención mientras cubrían notas en la vía pública delante de las cámaras de televisión o streaming.

La situación vivida por Robertito Funes Ugarte ilustra una nueva forma de alteración de la labor periodística, en la que la participación espontánea –y a veces disruptiva– del público adquiere dimensiones inesperadas, generando incidentes que, además de viralizarse, ponen en debate los límites entre la interacción social y el respeto por el trabajo de los comunicadores.