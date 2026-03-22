La esposa de Bruce Willis le dedica conmovedor mensaje en su 17° aniversario de bodas: “Fui hecha para amarlo”

A 17 años de su boda, Emma Heming compartió un mensaje dedicado a Bruce Willis. (Instagram/@emmahemingwillis)

Bruce Willis y Emma Heming cumplieron 17 años de matrimonio, una fecha que fue conmemorada públicamente el 21 de marzo a través de redes sociales.

La exmodelo de 49 años compartió en su cuenta de Instagram una imagen tomada durante su boda con la estrella de Hollywood en 2009, celebrada en Turks and Caicos.

Emma acompañó la imagen un conmovedor mensaje: “Fui hecha para amarlo”. En el mismo mensaje agregó: “17 años”, junto a un emoji de anillo y un corazón blanco.

Emma Heming celebró su aniversario de bodas con Bruce Willis. (Instagram)

Además de la conmemoración del aniversario de bodas, durante la misma semana Emma también festejó el cumpleaños número 71 del actor.

En esa ocasión, publicó un mensaje más extenso en el que, además de celebrar el cumpleaños, aludió al proceso que vive la familia desde el diagnóstico de demencia frontotemporal del artista.

“Hoy celebramos el cumpleaños de Bruce. Este viaje con demencia frontotemporal (FTD) me ha abierto los ojos a la realidad que muchas familias enfrentan”, escribió.

Emma Heming Willis reflexionó sobre la demencia frontotemporal del actor. (Instagram)

En su publicación, la actriz también explicó que esta experiencia la llevó a impulsar el Fondo Emma & Bruce Willis, una iniciativa enfocada en generar conciencia sobre la enfermedad, apoyar la investigación y acompañar a personas cuidadoras.

Incluso, invitó a quienes siguen al actor a considerar apoyar este tipo de causas o realizar gestos de apoyo hacia quienes desempeñan labores de cuidado.

“Si te gustaría honrar a Bruce hoy, por favor considera apoyar al fondo u otra organización que trabaje en este espacio, o simplemente registrar a un cuidador - un pequeño acto de bondad que puede significar mucho”, señaló.

La pareja se conoció en 2007 y contrajo matrimonio dos años después. Como parte de su vida familiar, tienen dos hijas en común: Mabel Ray, nacida en abril de 2012, y Evelyn Penn, nacida en mayo de 2014.

Emma Heming y Bruce Willis se conocieron en 2007 y se casaron dos años después. (Instagram/@emmahemingwillis)

Además, el actor es padre de otras tres hijas —Rumer Willis, Scout Willis y Tallulah Willis— fruto de su relación anterior con la actriz Demi Moore.

En años recientes, la familia ha compartido información relacionada con la salud del actor. En 2022, Bruce Willis se retiró de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, condición que posteriormente evolucionó a demencia frontotemporal.

Desde entonces, Emma Heming Willis ha hablado públicamente sobre su experiencia como cuidadora. En una entrevista con la revista People, publicada el año anterior, la también empresaria se refirió al proceso de adaptación tras el diagnóstico.

“Al principio, estaba muy aislada, y sentía que lo que estaba pasando solo nos estaba pasando a nosotros. Con el tiempo, me di cuenta de que sería beneficioso hablar de esto y crear conciencia para que las personas acudan antes al médico, puedan ser diagnosticadas antes y participar en ensayos clínicos”, explicó.

Emma Heming admitió que se sintió desconcertada tras conocer la enfermedad de Bruce Willis. (Instagram/Emmahemingwillis)

Cabe destacar que en diciembre del año pasado, Emma abordó los cambios que han experimentado como familia desde el diagnóstico del artista, señalando que las celebraciones “se ven diferentes ahora”.

La también escritora explicó que, a diferencia de años anteriores, las festividades requieren actualmente una mayor planificación.

“Momentos que antes traían una alegría sencilla pueden llegar ahora envueltos en una red de duelo. Lo sé porque lo estoy viviendo. Las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida. Cambian”, escribió.

Emma Heming recordó cómo, antes de la enfermedad, el actor participaba activamente en las tradiciones familiares de fin de año. “A él le encantaba esta época: la energía, el tiempo en familia, las tradiciones”, escribió.

Según relató, el actor era quien se encargaba de preparar los desayunos, de salir con las niñas a la nieve y de mantener una presencia constante durante el desarrollo de las celebraciones en casa.

Emma Heming admitió que la Navidad ha cambiado para ella y su familia. (Instagram/Emma Heming)

La empresaria señaló que aunque esos recuerdos permanecen, la enfermedad marca una distancia entre el pasado y el presente. “La demencia no borra esos recuerdos, pero crea un espacio entre aquel entonces y el ahora. Y ese espacio puede doler”, explicó.

También reconoció que Willis ya no puede realizar muchas de las actividades que antes formaban parte de su rutina durante las fiestas. En su relato, Heming mencionó que ha asumido tareas que anteriormente correspondían a su esposo, como colocar las luces navideñas o preparar los tradicionales pancakes del desayuno.