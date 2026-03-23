Con el regreso de las lluvias, cómo estará el tiempo en el AMBA este lunes y martes feriado

El pronóstico señala estabilidad entre martes y viernes con cielos parcialmente nublados y temperaturas en ascenso

Tras el paso de las tormentas que marcaron el inicio del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y cuando todo apuntaba a varias jornadas de clima apacible, un nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) modificó el escenario y anunció el regreso anticipado de las lluvias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este lunes 23 de marzo iniciará con un ambiente húmedo, temperaturas mínimas en torno a los 17°C y una probabilidad de precipitaciones aisladas desde temprano. De acuerdo con el SMN, el avance de un frente frío sobre el sur del Litoral y el centro-este bonaerense trajo lluvias intermitentes y chaparrones, acompañados por ráfagas de viento del sector sur que oscilaron entre 42 y 50 kilómetros por hora. La máxima alcanzó los 22°C por la tarde, mientras que la sensación térmica se mantuvo en valores similares debido a la persistente humedad.

En ese marco, el mapa de alertas meteorológicas publicado por el SMN mostró a la Ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas bajo advertencia amarilla, con especial énfasis en localidades del norte y centro-este de la provincia.Las alertas se extendieron además al sur de Corrientes y al norte de Entre Ríos, donde la amenaza de tormentas intensas también estuvo presente.

El martes 24, el pronóstico dará un giro favorable. La jornada amanecerá con cielo apenas nublado, temperaturas mínimas de 12°C y máximas de 23°C, sin lluvias previstas y con vientos rotando al norte. El ambiente se tornó más seco, aunque la humedad relativa siguió elevada en las primeras horas del día, mientras la sensación térmica se mantuvo cercana a los valores reales por la ausencia de vientos intensos.

Las temperaturas en Buenos Aires se mantienen entre 17 y 22 grados durante el inicio de la semana

Con el inicio de la semana corta, el miércoles 25, la atmósfera ofrecerá estabilidad, con cielo mayormente despejado en la mañana y nubosidad parcial por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 15°C y 25°C, y las condiciones se mantendrán aptas para las actividades al aire libre. El incremento paulatino de la humedad en las capas bajas favorecerá una sensación térmica levemente superior, preparando el terreno para el ascenso térmico de la segunda mitad de la semana.

El jueves 26, el termómetro registrará valores entre 16°C y 26°C, con cielo parcialmente nublado y viento predominante del norte. Este cambio en la circulación del aire resultará clave para el aumento progresivo de la humedad, configurando condiciones óptimas para que la inestabilidad reapareciera hacia el fin de semana.

Para el viernes 27, las previsiones extendidas sitúan las temperaturas mínimas en 17°C y las máximas en 24°C, junto a un cielo parcialmente cubierto y vientos de dirección sureste en la mañana y del este en la noche. La humedad, lejos de disiparse, se mantendrá elevada, y la sensación térmica acompañará la tendencia de ascenso, en una jornada que anticipa la llegada de un nuevo episodio de lluvias.

El mapa de alertas destaca advertencias por tormentas en regiones del sur y noreste

Alertas en el resto del país

Los niveles de alerta para este lunes —representados en amarillo y naranja— abarcan la región pampeana, el Litoral y varias provincias patagónicas. En estas zonas, se esperan sobre la posibilidad de tormentas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento.

El reporte del sitio especializado Meteored destaca que “estos eventos podrían presentar intensidad moderada a fuerte, y son los responsables de que esta región registre anomalías positivas de precipitación en la semana”. El aporte adicional de agua resultará relevante para los suelos agrícolas, aunque también ppodría generar inundaciones en algunas regiones ya superadas por la gran cantidad de preciptiaciones registradas en los últimos días.