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Murió Nicholas Brendon, estrella de “Buffy, la cazavampiros”, a los 54 años

El actor que encarnó a Xander Harris falleció mientras dormía, según informó su familia

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Nicholas Brendon también participó en
Nicholas Brendon también participó en series como “Criminal Minds”.(Warner Bros)

El actor estadounidense Nicholas Brendon, recordado por su papel como Xander Harris en la icónica serie juvenil Buffy, la cazavampiros, murió a los 54 años. La noticia fue confirmada el viernes 20 de marzo a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En el mensaje, sus seres queridos expresaron su dolor por la pérdida y reportaron que el deceso había ocurrido “por causas naturales” mientras el intérprete dormía.

El comunicado familiar señaló que, pese a las dificultades que marcaron buena parte de su vida adulta, Brendon atravesaba un momento de cierta estabilidad.

“Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo problemas en el pasado, estaba bajo medicación y tratamiento para manejar su diagnóstico, y se mostraba optimista sobre el futuro en el momento de su fallecimiento”, precisaron.

En los últimos años, el actor había encontrado una nueva vía de expresión en el arte y la pintura. La familia resaltó que esa faceta creativa era una de las formas más puras de reflejar quién era. Lo describieron como “apasionado, sensible y con un impulso constante por crear”.

Su familia aseguró que se
Su familia aseguró que se encontraba bajo tratamiento y con una actitud optimista. (Librería libre de derechos)

El legado de Xander Harris

Nicholas Brendon Schultz, nacido en 1971 en Los Ángeles, alcanzó la fama internacional a fines de los años noventa gracias a su papel como Xander Harris, el mejor amigo de Buffy Summers en Buffy, la cazavampiros. La serie, que se emitió entre 1997 y 2003 durante siete temporadas, se convirtió en un fenómeno cultural que sacudió el género juvenil sobrenatural.

Junto a un elenco que incluía a Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter y David Boreanaz, Brendon interpretó a un personaje que se caracterizaba por su humor, vulnerabilidad y humanidad, ya que no tenía poderes mágicos. Xander Harris representó una nueva forma de “nerd” en la cultura popular de la época: torpe, pero carismático.

El propio actor recordaba ese papel como un sueño cumplido. En una entrevista con The A.V. Club en 2017, confesó que formar parte de la serie fue una experiencia casi irreal: no podía creer que estuviera allí, en medio de un proyecto que marcaría su vida y carrera.

Nicholas Brendon como Xander Harris
Nicholas Brendon como Xander Harris y Sarah Michelle Gellar como Buffy Summers posan juntos en una escena clásica de la aclamada serie 'Buffy la cazavampiros'.

Más allá de “Buffy”

Aunque “Buffy” fue el punto más alto de su trayectoria, Brendon continuó trabajando en cine y televisión durante años. Participó en películas como Psycho Beach Party (Verano bizarro), que alcanzó estatus de culto, y Coherence, además de otros títulos del género como Unholy o Demon Island.

En televisión, tuvo papeles recurrentes en series como Criminal Minds, donde interpretó a Kevin Lynch, y participó en Kitchen Confidential, una adaptación del libro de Anthony Bourdain que protagonizó junto a Bradley Cooper.

Fuera de la pantalla, la vida de Brendon estuvo marcada por una serie de dificultades. A lo largo de los años, luchó con la depresión, el alcoholismo y el abuso de sustancias. Según reportes recogidos por la prensa estadounidense, el actor ingresó en rehabilitación en múltiples ocasiones y enfrentó diversos problemas legales, incluidos arrestos por violencia doméstica, fraude con recetas médicas y otros cargos.

Brendon enfrentó múltiples procesos de
Brendon enfrentó múltiples procesos de rehabilitación por problemas de adicción. (Librería libre de derechos)

Brendon también llegó a participar en el programa Dr. Phil para hablar públicamente sobre sus problemas de salud mental y adicciones.

Asimismo, el actor lidió con algunas complicaciones médicas recientes. En 2023, sufrió un ataque cardíaco y fue diagnosticado con un defecto cardíaco congénito. Además, padecía síndrome de cauda equina, una condición neurológica grave que le provocó parálisis y requirió múltiples cirugías de columna. En 2021, ya había experimentado episodios de parálisis relacionados con este problema.

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