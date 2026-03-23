Los participantes de Gran Hermano bailaron “Thriller” de Michael Jackson: el video de su coreografía

Los jugadores de la edición participaron de un número musical para conseguir el presupuesto de la semana (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano (Telefe) volvió a vivir una de sus noches más intensas, pero esta vez no fue solo por estrategias, alianzas o discusiones: el protagonismo se lo llevó el show. En una de las pruebas más ambiciosas de la temporada, los participantes tuvieron que dejar de lado, al menos por un momento, el juego individual para convertirse en un equipo y recrear nada menos que “Thriller”, el icónico videoclip de Michael Jackson. El resultado combinó tensión, esfuerzo, conflictos y, finalmente, una recompensa clave para la convivencia: el 100% del presupuesto semanal.

El desafío no era menor. “Thriller” no es solo una canción, sino una pieza emblemática de la cultura pop que exige precisión, coordinación y una puesta en escena muy marcada. Por eso, desde el momento en que se anunció la prueba, la casa se transformó en un set de ensayo. Cada jugador debió asumir un rol específico, desde bailarines hasta intérpretes que recrearan la atmósfera oscura y teatral del videoclip original. Hubo maquillaje, vestuario, coreografías y hasta momentos de actuación que buscaron replicar la esencia del clásico de Michael Jackson, quien fue interpretado por Brian Sarmiento.

La coreografía de “Thriller” obligó a los jugadores de Gran Hermano a dejar de lado sus estrategias individuales y trabajar en equipo por un objetivo común

Sin embargo, como suele suceder dentro de la casa más famosa del país, el camino hacia el objetivo estuvo lejos de ser armonioso. Durante los días de preparación, los conflictos internos volvieron a salir a la superficie. Diferencias en la organización, desacuerdos sobre los roles y tensiones acumuladas por la convivencia hicieron que el clima se volviera espeso. En más de una oportunidad, el desafío pareció estar en riesgo por las discusiones entre los participantes, que no lograban ponerse de acuerdo en cómo encarar la puesta.

A pesar de ese contexto cargado, el grupo logró encauzar la situación en la recta final. Con mayor o menor entusiasmo, todos entendieron que el premio en juego era demasiado importante como para dejarlo escapar. El presupuesto semanal es uno de los recursos más valiosos dentro del reality, ya que define la calidad y cantidad de alimentos que tendrán disponibles durante los días siguientes. En una convivencia que se vuelve cada vez más exigente, contar con el total del presupuesto puede marcar una diferencia sustancial.

El éxito de la prueba fue determinado por la votación del público en Instagram, que respaldó la performance con más del 50% de los votos

Finalmente, llegó el momento de la verdad. Con la casa convertida en escenario y los participantes caracterizados para la ocasión, la performance se llevó a cabo ante la mirada del público. La coreografía de “Thriller” fue interpretada con compromiso y energía, dejando atrás, al menos por unos minutos, las peleas y rivalidades. El resultado fue sometido a votación a través de la cuenta de Instagram de Santiago del Moro y la respuesta de la audiencia fue contundente: con más del 50% de los votos, los jugadores superaron el desafío y se quedaron con el 100% del presupuesto semanal.

El alivio fue inmediato. Luego de días de tensión, el grupo pudo celebrar un logro conjunto que impacta directamente en su día a día. Poder realizar las compras sin restricciones ni recortes significa una mejora concreta en la calidad de vida dentro de la casa, algo que se vuelve fundamental en una competencia donde el desgaste emocional y físico es constante.

La nueva placa de nominados de Gran Hermano quedó conformada por Martín, Nazareno, Zunino, Juanicar, Kennys, Lola y Luana, aumentando la tensión de cara a la próxima eliminación

Pero la gala no se limitó al desafío artístico. Como es habitual, también hubo movimientos importantes en el juego. En paralelo al show, el público siguió definiendo el destino de los participantes a través del sistema de votación positiva, lo que permitió que varios jugadores lograran salir de la placa. Entre ellos se encuentran Manu, Eduardo, Brian, Titi, Mavinga y Lolo, quienes recibieron el respaldo suficiente para asegurarse, al menos por ahora, su continuidad en el reality.

Otros participantes, como La Maciel, Franco y Danelik, también continúan en carrera, mientras que la nueva placa de nominados quedó conformada por Martín, Nazareno, Zunino, Juanicar, Kennys, Lola y Luana. De esta manera, el juego vuelve a reconfigurarse y la tensión crece de cara a la próxima gala de eliminación, donde uno de ellos deberá abandonar la casa.