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Tom Cruise y su método de trabajo, según Steven Spielberg

El cineasta describió la rutina y el enfoque colaborativo del actor durante los rodajes

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Spielberg destaca la disciplina de
Spielberg destaca la disciplina de Tom Cruise durante las filmaciones. (AP)

Steven Spielberg compartió detalles sobre su experiencia de trabajo con Tom Cruise durante una conversación en el festival SXSW Festival, realizado en Austin, Texas.

En ese contexto, el cineasta recordó la dinámica que mantuvieron durante el rodaje de las películas Sentencia previa y La guerra de los mundos.

Durante el evento, el director explicó que la estrella de Hollywood mantenía una rutina constante al inicio de cada jornada de filmación.

“Tom Cruise llegaba cada mañana cuando yo llegaba. Yo llego antes que el equipo, así que a veces estoy en el set a las 6:30 de la mañana”, señaló.

Steven Spielberg señaló que Tom
Steven Spielberg señaló que Tom Cruise llegaba al mismo tiempo que él para planear el día de grabación. (Jun Sato/WireImage)

El realizador indicó que esa coincidencia en los horarios facilitaba la planificación del trabajo diario.

“En Minority Report y en War of the Worlds, Tom insistía en llegar cuando yo llegaba para que pudiéramos planear todo el día, lo cual fue realmente útil para mí”, explicó.

Las declaraciones del director se suman a otras referencias sobre la forma de trabajo del actor, quien ha sido descrito en distintas ocasiones como una figura involucrada en múltiples aspectos de la producción cinematográfica.

En una entrevista concedida en mayo de 2025 a la revista PEOPLE, Tom Cruise abordó su enfoque hacia el desarrollo de habilidades relacionadas con su profesión. Asimismo, detalló que mantiene un proceso constante de formación en distintas áreas.

Tom Cruise explicó que busca
Tom Cruise explicó que busca desarrollar nuevas habilidades constantemente. (REUTERS/Aude Guerrucci)

“Aprenderé una habilidad, y sé que eventualmente la voy a usar en una película. Estoy constantemente entrenando en una variedad de habilidades, ya sea tocar el piano o tener más tiempo para bailar, o hacer paracaidismo o pilotar aviones o helicópteros", afirmó.

Y añadió: “Lo maravilloso es que nunca se llega a un punto final. Siempre puede ser mejor”.

En esa misma línea, el director Christopher McQuarrie, quien ha trabajado con Cruise en varias entregas de la saga Mission: Impossible, describió algunas de las tareas que el actor realiza durante las filmaciones.

“Cada vez que ves a Tom en el avión, él está en los controles. Básicamente es un equipo de filmación de una sola persona: opera la cámara, actúa y pilota”, explicó.

Christopher McQuarrie contó que Tom
Christopher McQuarrie contó que Tom Cruise toma un rol activo detrás de cámaras para algunas películas. (REUTERS/Henry Romero)

Además de su participación como actor, Tom Cruise también ha intervenido en procesos de preparación para otros integrantes del elenco. En el caso de la película Top Gun: Maverick, que coprodujo, diseñó un programa de entrenamiento dirigido a los actores más jóvenes.

El director de ese proyecto, Joseph Kosinski, explicó en una entrevista previa el origen de ese entrenamiento.

“Los sometimos a un curso de entrenamiento que Tom diseñó él mismo. Es piloto acrobático con licencia, y fue lanzado a una situación exigente cuando hizo la primera Top Gun sin entrenamiento previo. Así que sabía que ellos necesitarían prepararse gradualmente para alcanzar ese nivel”, indicó.

Tom Cruise diseñó un programa
Tom Cruise diseñó un programa de vuelo para los actores jóvenes de "Top Gun: Maverick". (Paramount Pictures vía AP)

Algunos miembros del elenco también se refirieron a su experiencia de trabajo con Cruise. Glen Powell, quien participó en la película como uno de los nuevos pilotos, compartió su percepción sobre el protagonista.

“Tom es tan bueno como la gente piensa que es. Es tan amable, tan trabajador, tan generoso, tan disponible. Es ese tipo de persona”, expresó.

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