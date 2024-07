Kevin Hart enfrenta demanda millonaria de ex amigo por escándalo de video sexual

Jonathan “JT” Jackson demanda a Hart por 12 millones de dólares. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kevin Hart ha sido demandado por millones de dólares por su ex amigo y actor Jonathan “JT” Jackson, quien alega que el actor de “Jumanji: Welcome to the Jungle” violó un acuerdo de conciliación vinculado al escándalo del video sexual de Hart.

La demanda, que nombra a Hart, su empresa Hartbeat LLC y varios otros como acusados, afirma que Hart no compartió adecuadamente una declaración acordada que declaraba la inocencia de Jackson cuando Hart se disculpó por el escándalo del video sexual. La demanda también alega que Hart y su equipo legal proporcionaron pruebas falsas a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, lo que condujo a los falsos cargos de extorsión contra Jackson y su arresto en abril de 2018.

“Los hechos de la demanda hablan por sí solos”, dijo el abogado de Jackson, Daniel Reback, en un comunicado. “Estamos seguros de que la demanda terminará con la victoria y reivindicación totales del señor Jackson”. Los representantes de Hart no respondieron a una solicitud de comentarios.

El escándalo se remonta a 2017, cuando una persona anónima supuestamente le dijo a la esposa de Hart, Eniko Parrish, que estaba embarazada, que tenían un video sexual de Hart y la modelo Montia Sabbag. Hart se disculpó por el asunto en un video de Instagram, diciendo que cometió un “grave error de juicio” y que “no permitiría que una persona obtenga una ganancia financiera a partir de mis errores”. Una cuenta de Instagram le pidió a Hart cinco millones de dólares para que no publicaran el video sexual, según un informe de Rolling Stone.

Acusación se centra en pruebas falsas presentadas a la fiscalía. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Sabbag negó haber jugado algún papel en el complot de extorsión. Jackson fue arrestado en 2018 por acusaciones de intentar extorsionar a Hart por el video sexual, según la demanda. Hart dijo en ese momento que estaba “herido” y “sin palabras y simplemente en total incredulidad en ese momento” por el arresto.

Pero los cargos contra Jackson fueron posteriormente retirados, según la demanda, y desde entonces Jackson ha negado las acusaciones. En diciembre de 2019, Hart, bajo su compañía Hartbeat, lanzó una serie documental de Netflix que acusó a Jackson de extorsión y participación en la creación del video sexual, dice la demanda.

Casi dos años después, en julio de 2021, Jackson y Hart llegaron a un acuerdo que obligaría a Hart a compartir una declaración que exculpara a Jackson y limpiara su nombre, según la demanda. Hart pretendía decir que “se han retirado todos los cargos contra JT Jackson y que él no es culpable y no tuvo nada que ver con eso” como una forma de ayudar a revivir la carrera de Jackson, según la demanda.

Sin embargo, según la denuncia, Hart “se desvió deliberadamente” del lenguaje acordado. En su declaración, compartida en Instagram en octubre de 2021, Hart dijo que se retiraron los cargos contra Jackson, pero que no utilizó el lenguaje previamente acordado, dice la demanda.

“Puedo decir que estoy feliz de que ese capítulo de mi vida haya terminado”, dijo Hart en su disculpa en ese momento. “Estoy feliz de que hayamos podido ponerle punto final a esa sentencia y estoy emocionado de volver a la vida como la conocíamos antes. Quiero volver a la vida como la conocía antes y dejar eso atrás y seguir adelante”.

La demanda dice que la declaración de Hart causó “un daño significativo y un daño irreparable” a la carrera de Jackson “al enmarcar la exoneración más como una conclusión de un capítulo en la propia vida de Hart en lugar de una exoneración clara e inequívoca” de Jackson.

“A pesar de que finalmente se desestimaron los cargos, el daño infligido a la reputación y la carrera del demandante fue profundo”, dice la demanda. “La difusión pública de las acusaciones, impulsada por Hart y amplificada por los medios de comunicación, junto con una campaña de desprestigio concertada, ensombrecieron la reputación profesional y la vida personal del demandante”.

Jackson busca más de 12 millones de dólares en daños por fraude y angustia emocional intencional. Las repercusiones del escándalo del vídeo sexual fueron generalizadas y han seguido persiguiendo tanto a Jackson como a Hart, quien ha aludido brevemente al escándalo desde que ocurrió. Sabbag, la modelo, presentó una demanda en 2020 contra Hart y Jackson, alegando que trabajaron juntos para crear y compartir el vídeo sexual para promocionar el “Irresponsible Tour” de Hart, informó Rolling Stone. El caso fue posteriormente desestimado.