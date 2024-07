Maluma sobre su video viral en la Copa América: “No estaba peleando con absolutamente nadie”

Maluma aseguró que no peleó con la afición de Argentina durante su partido contra Colombia en la final de la Copa América (Instagram/Maluma)

Maluma abordó un incidente ocurrido durante la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami. Según capturas televisivas que se viralizaron rápidamente en redes sociales como X (anteriormente Twitter), el artista habría tenido un altercado con hinchas argentinos, situación que desmintió categóricamente este martes 16 de julio.

El cantante aclaró que no tuvo ningún enfrentamiento con los seguidores argentinos y comentó que su entusiasmo se debió a su pasión por el fútbol y por la selección colombiana. “Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba peleando con el pueblo argentino. Mi gente, eso es mierda. No crean todo lo que ven en las redes sociales”, afirmó en su pronunciamiento mediante historias de Instagram.

El cantante colombiano desmintió rumores sobre un altercado con hinchas argentinos durante la final de la Copa América 2024 (AP/Twitter)

Además, explicó que solo estaba animando a las personas en el estadio para que apoyaran al equipo colombiano durante el tenso partido: “Yo me paré ahí incluso a gritarle a la gente por el equipo, por la gente de Colombia. Que se pararan de esa silla y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros, porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil”.

Por otro lado, Maluma expresó su orgullo por el desempeño del equipo colombiano y felicitó a los ganadores. “Quiero saludar a ese pueblo colombiano, a ese equipo colombiano por ese esfuerzo tan hijoemadre. Por esa entrega en cada balón, cada pelota, cada minuto”, mencionó.

Y agregó que se siente inmensamente feliz de su nacionalidad: “Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo. Qué final, qué momentos y qué pasión por el fútbol”.

Maluma afirmó que su entusiasmo en el estadio se debió a su pasión por el fútbol y la selección colombiana (Twitter)

En una final cargada de emoción, Argentina se llevó la victoria tras vencer a Colombia 1-0 en tiempo extra, con un gol decisivo de Lautaro Martínez en el minuto 112. La victoria se produjo a pesar de un contratiempo para los argentinos: Lionel Messi tuvo que abandonar el campo en el minuto 66 debido a una lesión en el tobillo.

No obstante, este suceso no impidió que el equipo dirigido por Lionel Scaloni completara un triplete histórico que incluye la Copa América 2021 y el Mundial de Catar 2022.

Maluma concluyó su mensaje expresando su gratitud: “Les envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano. Gracias por dejarnos en alto. Fue un momento que jamás se me va a olvidar. Estar ahí en el estadio con mis compañeros, con mi equipo, con la selección de música de Colombia en una suite, vibrando todos”.

El artista felicitó a la selección colombiana y expresó su orgullo por su esfuerzo en la final (AFP)

La derrota de Colombia puso fin a una racha de 28 partidos invictos para el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo. Sin embargo, los jugadores cafeteros demostraron una actuación combativa, destacando figuras como Luis Díaz y Jhon Córdoba, quienes generaron varias oportunidades claras de gol. Según comentarios de la prensa deportiva a nivel internacional, el equipo mostró un rendimiento valiente y luchador.

La presencia de artistas en la Copa América 2024

La presencia de celebridades como Maluma, Karol G y Feid en las gradas añadió un nuevo foco de atención mediática, desatando una histeria entre los fanáticos presentes.

Karol G interpretó el Himno Nacional de Colombia en la final de la Copa América 2024, generando gran emoción entre los asistentes (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cabe destacar que, en el caso de la cantante colombiana, su invitación al evento deportivo se dio para que interpretara el Himno Nacional de Colombia. Por su parte, Abel Pintos fue el elegido para interpretar el Himno Nacional Argentino.

Por último, Shakira estuvo a cargo del show de medio tiempo del partido y cantó temas como “Hips Don’t Lie”, “Te felicito” y “Puntería”, canción oficial de la Copa América 2024.

Shakira realizó el show de medio tiempo en la final de la Copa América 2024, interpretando varios de sus éxitos (REUTERS/Agustin Marcarian)

El ambiente fuera del campo también estuvo lleno de incidentes. Hubo problemas de seguridad en los accesos al estadio, lo que ocasionó un retraso de una hora y 20 minutos en el inicio del encuentro. Esta final, a pesar de su resultado, dejó pintorescos cuadros de pasión, rivalidades, y la siempre presente intensidad del fútbol sudamericano.