Nicola Peltz-Beckham ha evaluado demandar a una peluquería canina por la muerte de su chihuahua

Peltz-Beckham ha contratado abogados y evalúa demandar a la peluquería por posible negligencia. (Créditos: EFE/Instagram)

Aunque ha quedado desconsolada por la muerte de su chihuahua Nala, la actriz Nicola Peltz-Beckham está decidida a encontrar respuestas sobre el deceso repentino de su mascota. Según informes recientes de TMZ, la modelo de 29 años ha contratado a un equipo de abogados y estaría preparándose para demandar a la empresa de peluquería canina que atendió al perro antes de su fallecimiento.

Peltz y su esposo Brooklyn Beckham revelaron el trágico momento el 16 de junio. “Nos has sido arrebatada inesperadamente y espero que otros no experimenten una pérdida así después de algo tan simple como un baño en la peluquería”, escribió el fotógrafo e hijo mayor de David Beckham.

En otra publicación, la modelo indicó: “Mi corazón ha sido destrozado estos últimos meses. La muerte repentina de mi ángel Nala ha sido devastadora para toda nuestra familia”.

La actriz Nicola Peltz-Beckham y su esposo Brooklyn Beckham revelaron que su chihuahua Nala murió luego de asistir a una peluquería canina. (Créditos: Instagram/NICOLA PELTZ BECKHAM)

“Ella era mi hermosa reina y permaneció a mi lado durante 9 años a través de todo”, continuó la actriz en su post. “Por favor, tengan cuidado a quién envían vuestros perros porque nunca se sabe lo que pasa a puerta cerrada”.

Según fuentes de TMZ, el perro tenía un estado de salud óptimo según una revisión veterinaria reciente. Por ello, la pareja no se explica cómo fue que su salud se deterioró de la noche a la mañana.

Como todo ocurrió tras una cita rutinaria con el servicio de una peluquería canina en Nueva York, los Beckham sospechan que pudo haberse cometido negligencia.

El tabloide relata que Nala mostró signos de angustia tras ser entregada en un vehículo por el groomer, incluyendo dificultad para respirar y una lengua azul. A pesar de los esfuerzos para salvarla, la chihuahua falleció pocas horas después en una clínica veterinaria de emergencia. Los registros indicaron la presencia de fluido en los pulmones, un ritmo cardíaco anormal y problemas neurológicos.

La actriz quedó completamente devastada pues crió a Nala por nueve años. Además, la mascota no tenía problemas de salud, según Nicola. (Créditos: Instagram/NICOLA PELTZ BECKHAM)

“La muerte inesperada de Nala ha sido un shock terrible para nosotros. Ella era una perrita enérgica y feliz, y no podemos entender cómo un simple servicio de grooming pudo terminar así”, declaró Peltz-Beckham algunos días después en sus redes sociales.

Tras hablar del incidente en Instagram, la modelo dijo que había recibido numerosas historias de otras personas que han tenido experiencias similares. Ello la animó a investigar el hecho con el fin de que una tragedia así vuelva a ocurrir.

“Una de mis misiones en la vida ha sido abogar por la seguridad y el bienestar de los animales. Haré todo lo posible para asegurarme de que ninguna otra familia pase por este dolor”, expresó en una historia del 23 de junio.

Según Us Weekly y TMZ, la compañía de peluquería canina no está siendo accesible a las indagaciones de Peltz-Beckham. “Si su muerte no fue resultado de una mala praxis, ¿por qué el groomer no está colaborando con nuestra investigación?”, cuestionó Nicola.

Nicola Peltz Beckham dijo que la peluquería canina no está colaborando con la investigación. (Créditos: Instagram/Victoria Beckham)

La falta de cámaras en la furgoneta de la empresa también ha complicado el proceso de entender los hechos. No obstante, la actriz está empeñada en descubrir la verdad. “Estoy investigando sin descanso para averiguar exactamente qué ocurrió en ese vehículo”, declaró.

Según TMZ, la posible demanda de Nicola no tiene como objetivo una compensación económica; sino evitar que otras familias sean víctimas de una posible negligencia con sus mascotas.

Hasta el momento, el servicio de aseo y peluquería canina involucrado no ha dado alguna declaración oficial sobre lo ocurrido.