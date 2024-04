Un coro sueco cantó en élfico vestido de personajes de “El Señor de los Anillos” y sorprendió a los fanáticos

El Coro de Fantasía Eldandili de Suecia trae la magia de J.R.R. Tolkien a través de su música (eldandilifantasy)

En el tranquilo pueblo de Enbacka, Gustafs, en Suecia, el Coro de Fantasía Eldandili lleva la música y los mundos de J.R.R. Tolkien a la vida real y entonan canciones en idiomas élficos. Exploran la rica tradición musical que se entreteje en las narrativas del autor. El grupo crea una experiencia inmersiva que transporta a la audiencia directamente a la Tierra Media. El coro, que fue fundado en 2018, utiliza el sindarin y otros idiomas élficos que el autor desarrolló en sus obras, para interpretar sus canciones.

Este acercamiento a la mitología tolkeniana, complementado con vestuarios inspirados en la Tierra Media, enriquece la experiencia auditiva y también transforma la actuación en un acto de inmersión artística. La idea detrás de la agrupación no fue otra que la de crear un punto de encuentro para aquellos apasionados por la obra de Tolkien y la música coral, lo que logro un impacto que traspasó las comunidades locales y resonó en oídos de una audiencia internacional. Uno de los pilares en su repertorio es la música compuesta por Howard Shore para las películas basadas en los libros del autor británico, lo que demuestra el respeto por la autenticidad lingüística y musical que el coro mantiene.

Una de las canciones que interpreta el coro en sindarin es " The Passing of the Elves “, una melodía familiar para todos los que conocen la banda sonora de la saga de “El Señor de los Anillos”.

La letra en idioma original es: Si silivrin ne pherth ‘waewib Cenim lyth thílyn thuiennin a Elbereth Gilthoniel Men echenim sí derthiel Ne chaered hen nu ‘aladhath Ngilith or annún-aearath. Que en español sería: En campos ventosos ahora brillantes y claros vemos tu flor plateada soplada, Oh Elbereth Gilthoniel. Todavía recordamos, nosotros, que habitamos en esta tierra lejana, bajo los árboles, tu luz estelar en los mares occidentales.

El coro en una de sus presentaciones

El Coro de Fantasía Eldandili, logró notoriedad tras realizar varias presentaciones temáticas que capturaron la atención del público por su originalidad y pasión por la música de mundos fantásticos. Entre sus espectáculos más destacados se encuentran interpretaciones dedicadas a “El señor de los anillos” y a temas épicos de videojuegos, que agotaron entradas y fortalecieron la conexión con audiencias de diversas edades y gustos.

Este proyecto, que inicialmente tenía un horizonte temporal limitado, experimentó un crecimiento sustancial gracias al éxito y el recibimiento de su público. La ampliación del repertorio para incluir a “Gamer” y “Fantasy on Screen”, dedicado a la música de “El Hobbit”, demostró la flexibilidad y capacidad de adaptación del grupo. A pesar del desafío que representó la pandemia del COVID-19, la orquesta encontró maneras de mantenerse activa y conectada con su comunidad, incluso cuando los ensayos presenciales se tornaron imposibles.

La inclusión de una amplia variedad de instrumentos como el órgano, violonchelo, trompeta, percusión, guitarra, flauta y bajo eléctrico, junto con la participación de aficionados al cosplay que personificaban a personajes de la Tierra Media y la música de videojuegos, contribuyó a crear una experiencia inmersiva y única para su audiencia.

El coro incorporó instrumentos como violonchelo, flauta y trompeta

Al adoptar elementos de cosplay, los integrantes se transforman en personajes del rico tapiz de la Tierra Media. Esta dualidad entre música y performance dota a las presentaciones del coro de una profundidad que va más allá de lo auditivo, permitiendo a los espectadores y a los propios integrantes experimentar una conexión más profunda con el legado de Tolkien. Los cosplays del coro no son solo de “El señor de los anillos”, sino también personajes de “Las Crónicas de Narnia”, “Frozen”, entre otros.

La influencia de Tolkien en la cultura contemporánea es innegable y el Coro de Fantasía Eldandili es un testimonio de cómo su obra sigue inspirando a nuevas generaciones a través de diversas formas de arte. “La fantasía es un derecho humano esencial”, apuntan los integrantes del coro. Palabras que resumen la misión de su proyecto: celebrar la música, la mitología tolkeniana y ofrecer un espacio de crecimiento comunitario y personal a través del arte compartido. Este enfoque enriquece el espectro cultural y también afirma la relevancia eterna de la fantasía como vehículo para la exploración de la creatividad humana y la construcción de comunidades.

A través de una mezcla de música y performance, el Coro de Fantasía Eldandili representa un capítulo único en la apreciación y promoción de la obra de J.R.R. Tolkien. Lo que marca un hito en cómo las expresiones culturales contemporáneas pueden venerar y perpetuar las raíces de la literatura fantástica. Su éxito y repercusión más allá de las fronteras suecas demuestran el fanatismo global por experiencias culturales innovadoras que abrazan tanto la tradición como la innovación artística.