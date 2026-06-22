La macabra historia del hotel de lujo de la selección argentina en Dallas durante el Mundial: muertes en el piso 19 y una Dama de Blanco

The Adolphus Hotel, el lugar donde se quedará Argentina en Dallas

(Desde Estados Unidos) La selección argentina dejó su concentración en Kansas City este domingo por la tarde y se instaló en el famoso The Adolphus, un hotel de lujo que abrió sus puertas hace 114 años (1912), fue impulsado por Adolphus Busch y conserva un misterio paranormal asociado sobre todo al piso 19 y a sus ascensores. El recinto, elegido por la FIFA, es el lugar donde Lionel Messi y el resto del plantel durmió en la antesala del duelo ante Austria y también lo hará en la previa del tercer partido del Grupo J frente a Jordania en el Mundial 2026.

Impulsado por Adolphus Busch, fundador de Anheuser-Busch, el hotel fue concebido como un emblema de la modernidad texana a comienzos del siglo XX. Busch adquirió el antiguo ayuntamiento de Dallas, lo demolió y encargó la construcción de un edificio de estilo Beaux Arts, caracterizado por su simetría, ornamentación clásica y monumentalidad. El alojamiento abrió sus puertas en octubre de 1912 y durante una década fue el edificio más alto de Texas, que le fijó un estándar inédito de lujo para el sur de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El Adolphus acompañó la evolución de la ciudad y se convirtió en epicentro de la vida social local durante las décadas de 1920 y 1930, con cenas de gala y presentaciones de orquestas de big band que contó con la presencias grandes personalidades. Frank Sinatra, Elvis Presley, Marilyn Monroe y la reina Isabel II, entre otros, pasaron por sus habitaciones, junto a presidentes estadounidenses, diplomáticos y figuras del espectáculo.

El valor patrimonial del edificio está respaldado por su reconocimiento como Monumento Histórico, la distinción de Dallas Landmark y su inclusión en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. Las sucesivas remodelaciones modernizaron sus instalaciones, pero conservaron el espíritu original. Entre 2017 y 2018, una renovación integral devolvió protagonismo al hotel, que actualmente cuenta con más de 400 habitaciones donde conviven el diseño contemporáneo y detalles clásicos, como molduras restauradas y maderas nobles.

PUBLICIDAD

El lobby, con obras de arte centenarias y una iluminación cuidada, sigue siendo uno de sus espacios más icónicos. El hotel ofrece spa, gimnasio, piscina en la terraza y una oferta gastronómica reconocida en la ciudad, con el histórico French Room como referencia de la alta cocina local. Ese salón mantiene tradiciones como el té de la tarde, una de las propuestas más solicitadas de Dallas.

Messi, junto a De Paul y Paredes en el entrenamiento (via Reuters/William Purnell)

Más allá de su prestigio, el Adolphus es célebre por relatos asociados a fenómenos inexplicables y que, con el paso del tiempo, cobraron carácter de “paranormales”. El sitio LoveToKnow y otras publicaciones locales recopilaron historias de muertes accidentales, suicidios y un homicidio confesado décadas después, junto con versiones persistentes sobre puertas que se abren solas, música nocturna en salones vacíos y la figura de una dama vestida de blanco que recorre los pasillos

PUBLICIDAD

Entre los relatos más difundidos sobresale el de una novia abandonada en la década de 1930 que, según la leyenda, habría esperado en vano a su prometido antes de quitarse la vida en ese mismo piso. El sitio de turismo oficial Visit Dallas, avalado por la organización del Mundial, incluye al Adolphus en su circuito de turismo paranormal y describe: “Como todo hotel embrujado, el Adolphus tiene su propia ‘Dama de Blanco’. En la década de 1930, una novia con el corazón roto y abandonada en el altar tuvo un trágico final”.

El edificio también conserva objetos históricos singulares, como un reloj de bronce de 1865 traído de París, una cadena utilizada para amarrar el Titanic y un piano Steinway de 1889. Entre las piezas más llamativas figura un cuadro encargado por Napoleón Bonaparte en 1804, así como una lámpara de araña diseñada por Busch en 1904 con símbolos de la marca Budweiser.

PUBLICIDAD

La historia del Adolphus está marcada por una serie de muertes documentadas, desde la caída de un camarero semanas después de la inauguración, hasta accidentes en los ascensores y fallecimientos en el piso 19. Según una investigación citada por Dallas History, se contabilizan al menos once muertes desde la apertura. Además, empleados y huéspedes han reportado descensos súbitos de temperatura, vasos que se mueven solos y sonidos inexplicables, hechos que alimentan el atractivo del hotel como destino para los circuitos de turismo de misterio.

El Adolphus defendió su identidad histórica frente a la expansión urbana y la modernización de Dallas. Su preservación fue reforzada por una remodelación en la década de 1980, con una inversión de 80 millones de dólares y la posterior inclusión en el Registro Nacional de Lugares Históricos. En la actualidad, el hotel ofrece spa, piscina descubierta y gimnasio en el séptimo piso, junto con bares, cafeterías y espacios que conectan la tradición con la vida urbana. Ahora, si querés pasar una noche, las habitaciones tienen un costo que ronda de los 300 a 600 dólares.

PUBLICIDAD

Argentina ya está instalada en Dallas. Después de su partido ante el combinado europeo, volverá a su lugar de residencia en esta Copa del Mundo. Pero dentro de unos días, el Adolphus Hotel volverá a abrir sus puertas, con sus historias paranormales, para recibir a los campeones del mundo de cara a la definición de la fase de grupos del Mundial en los Estados Unidos.

The Adolphus Hotel, uno de los de mayor historia en Dallas